– Vi er definitivt flokkdyr

Det har stormet rundt Freia etter at morselskapet Mondelez havnet på ukrainsk svarteliste tidligere i juni.



Mondelez driver nemlig fremdeles virksomhet i Russland.



Etter at SAS valgte å trekke Freia-produkter fra sitt utvalg fredag, har en rekke aktører besluttet å følge etter.

Men når nordmenn skal handle sjokolade på butikken, er meningene delte.

– Nei, jeg kommer ikke til å slutte å kjøpe Freia-produkter, sier Synnøve Haugen mens vi snakker med henne på gaten.

For andre har all oppmerksomheten i nyhetene fått dem til å ta avstand fra sjokoladen.

SLUTTER IKKE: Synnøve Haugen kommer ikke til å slutte å kjøpe Freia sine produkter. Foto: Tommy Storhaug / TV 2 Les mer USIKRE: Vilde Kron og Lina Eriksen vil ikke støtte Russland, men er usikre på om sjokoladen skal ofres av den grunn. Foto: Tommy Storhaug / TV 2 Les mer TENKER SEG OM: Inge Harkestad er glad i Freia, men kommer til å tenke seg litt mer om fremover når han skal velge ut snopet for lørdagskosen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2 Les mer

– Jeg kjøper ikke så mye sjokolade, men jeg bør kanskje kjøpe et annet merke - men det kan også være at jeg glemmer meg, sier Lina Eriksen.

Inge Harkestad er glad i Freia, men også han kommer til å tenke seg godt om før han skal handle inn lørdagssnopet fremover.

– Jeg kommer til å være mindre tilbøyelig med å kjøpe Freia. Jeg synes at selskaper som opererer med Russland bør merke en viss forbrukermotstand, sier han.



Skjedde fort

Hans-Erik Skjæggerud er leder i YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund). Negotia, som er underlagt YS, har flere medlemmer som arbeider i Freia.

– Det er en prekær situasjon akkurat nå for Freia, som er veldig utsatt for at «alle» løper i flokk og slenger seg på boikotten.

Skjæggerud mener situasjonen viser hvor sårbare selskap er, og mener lignende boikotter fort kan oppstå hos andre arbeidsplasser.

– Arbeidstakere som er 100 prosent uforskyldt står plutselig i fare for å bli permittert. Det har vært en ganske skremmende opplevelse å se hvor fort det skjer.

BOIKOTT: YS-leder Hans-Erik Skjæggerud ser ikke bort ifra at lignende boikotter kan skje andre selskap i nær fremtid. Foto: Per Haugen / TV 2

Tirsdag har Rema 1000, Coop og Norgesgruppen bekreftet at de på nåværende tidspunkt ikke kommer til å boikotte sjokoladeprodusenten.



– Jeg er veldig glad for at de store dagligvarekjedene har tatt seg tiden til å gjøre gode og grundige vurderinger og ikke bare kastet seg på toget som kom i stor fart.

Han sier YS ønsker seg en helhetlig og forutsigbar måte å forholde til boikott-spørsmål.

– Vi trenger at regjeringen forholder seg aktivt til det her og ikke veiver det bort. Vi trenger å få det diskutert slik at de kan komme med noen klare råd om hvordan man skal forholde seg til denne typen saker.

Disse har valgt å ikke boikotte etter vurdering: Coop

Reitan Retail

Norgesgruppen

Travel Retail Norge

Trendy å boikotte

Du er neppe alene om du føler deg litt ekstra norsk av å spise Kvikk lunsj og Melkerull.

En sosiale medier-ekspert mener dette er noe av grunnen til at boikotten har blitt så stor.

I LOVE NORWAY: Nordmenn elsker nasjonalfølelsen, og den får du neppe mindre av når du spiser Freia. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Det at det er Freia, tror jeg skaper et større engasjement. Vi hadde kanskje ikke brydd oss like mye dersom dette handlet om barberhøvler fra Gillette. At det er en del av nasjonalfølelsen, bidrar nok litt.

Eksperten, Ståle Lindblad, mener nordmenn har blitt påvirket av det de har sett på TV og nett de siste dagene. Men hvorvidt boikotten av Freia kommer til å bli en varig greie, kommer an på hva som skjer de neste dagene, spår han.

– Sånne kampanjer kan skape folkebevegelser som kan gi resultater, men da må det fortsette å utvikle seg. Her ser det nok ut til å bremse litt, sier Lindblad.

EKSPERT: Sosiale medier-ekspert Ståle Lindblad tror Foto: Susanne Lindblad

På den annen side er det ikke nødvendigvis negativt at nordmenn hopper på boikottbølgen i flokk:

– Det er sånn man skaper endring. Samtidig er det viktig å se helheten og ikke bare kaste seg på trenden.

– Har mange i ryggen

Janina Aurstad jobber som selger i Mondelez. Hun er hovedtillitsvalgt for selgerne og forteller om at det har vært tøft.

– Vi kan innrømme at det i helgen, med tanke på medietrykket, var tungt.

Kundene er dagligvarebutikker som de selger Mondelez-produkter til, enten med salgsavtaler laget på forhånd eller som oppsøkende salg.

STØTTE: Janina Aurstad, selger i Mondelez, innrømmer at helgen var tung, men at hun og de andre selgerne har mottatt mye støtte ute på salgsoppdrag. Foto: Privat

Da selgerne kom seg ut i butikkene mandag, forteller Aurstad at de mottok mye støtte.

– Kundene har en relasjon til oss selgerne og ser at vi kommer med norske Freia-varer. Jeg har tatt en runde og hørt med kollegene, og inntrykket er at det har gått veldig bra.

– Vi har så mange i ryggen at vi kan gå ut i butikkene og være stolte, legger Aurstad til.