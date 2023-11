OPPRØR: Det kjempes hardt for å beholde akuttfunksjonen ved Nordlandssykehuset i Lofoten. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

GRAVDAL (TV 2): Ansatte ved sykehuset i Lofoten kjemper med nebb og klør for å beholde akuttberedskapen på sykehuset.

– At de orker å bølle med lofotværingene.



Det sier jordmor Trine Marie Gåsland Rekve ved Nordlandssykehuset Lofoten til TV 2.

Hun er blant de ansatte som nå kjemper for lokalsykehuset, etter at en arbeidsgruppe i helseregionen Helse Nord foreslo å fjerne akuttberedskapen ved sykehuset.

FLYTTET HJEM: Jordmor Trine Marie Gåsland Rekve flyttet hjem til Lofoten etter studier i Tromsø sammen med samboeren. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Forslaget om å gjøre sykehuset om til et distriktsmedisinsk senter har mildt sagt skapt reaksjoner.

– Vi blir kokforbanna her ute, sier Rekve, som er klar for kamp.

– Nå er det ikke annet å gjøre enn å få fram historiene og forklare at den akuttberedskapen må vi ha for å leve her, sier hun.

FAGFOLK: Mangel på fagfolk kan få konsevkenser for akuttberedskapen. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Stenger Lofoten

Det er regjeringen som har gitt Helse Nord i oppdrag å se på helsetjenesten og sykehusstrukturen i regionen på nytt, fordi det er mangel på fagfolk i helseregionen.

Det er ikke tilfellet på sykehuset på Gravdal i Lofoten, ifølge jordmoren.

– Vi sliter ikke med bemanning her. Vi har dekket våre stillinger. Folk vil jobbe her og folk blir, sier Rekve.

Hun reagerer på at en region i vekst skal få et svekket sykehustilbud. Uten akuttberedskap mener hun det ikke vil være trygt for lokalbefolkningen å bli boende.

FOLKEMØTE: Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum besøker mandag sykehuset, og deltar på folkemøtet mandag kveld. Foto: Roy-Arne Salater.

– Det blir det samme som å si at: Nå stenger vi Lofoten, og så har vi bare åpent for turistene på sommeren.

– Ser galskapen

De to nærmeste sykehusene er Nordlandssykehuset Stokmarknes, og Nordlandssykehuset i Bodø. Det er likevel ikke forsvarlig å fjerne akuttberedskapen ved sykehuset på Gravdal, mener Rekve.

– Det er ikke trygt for de over 200 gravide vi har i Lofoten hvert år, eller alle turistene som kommer hit.



VEKST: Lofoten er en region i vekst. Derfor gir det ikke mening å legge ned sykehuset, mener jordmoren. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Hun viser til at værforhold ofte gjør reiseveien til de andre sykehusene uforutsigbar.

– Dersom det plutselig blåser opp så er brua stengt, og da er det ikke bare å kjøre de tre timene til Stokmarknes, sier Rekve og fortsetter:

– Kanskje kan vi få et helikopter, men det tar tid når det er vær og vind. Det er ikke bare å kjøre 25 min til Bodø med det helikopteret. Vi frakter heller ikke noen med ustabil fosterlyd for å reise en time. Derfor må vi ha akuttberedskap her.

50 leger og samfunnsmedisinere fra hele landet har i et opprop krevd at hele Helse Nord-prosessen startes på nytt.

Over 11.000 har også signert en underskriftskampanje for å beholde dagens sykehus.

– Jeg føler et enormt samhold. Jeg kjenner at vi er sterke. Alle kommunene i Lofoten står sammen. Vi kjenner også samholdet med nettverket av fagfolk som står sammen med oss. De ser galskapen i dette, sier Rekve.

Dette er saken: I hele Nord-Norge er det mange innbyggere som nå er bekymret for å miste akuttfunksjoner og fødetilbud. Årsaken er at Helse Nord har fått ordre fra helse- og omsorgsministeren om å foreslå endringer i hva slags helsehjelp de ulike sykehusene i Nord-Norge skal tilby. Målet er å møte den store bemanningskrisen i nord, og få ned bruken av innleie og overtid. Fem arbeidsgrupper leverte forrige uke sine forslag til ledelsen i Helse Nord. Blant forslagene er å gjøre om Nordlandssykehuset i Lofoten om til et distriktsmedisinsk senter (DSM). Deretter skal styret i Helse Nord fatte en beslutning om en helhetlig plan. Planen vil deretter bli sendt på en bred høring. Endelig plan skal vedtas i Helse Nords styre først i slutten av april neste år, etter at alle høringsinnspill er vurdert. Deretter kommer dem på helseminister Ingvild Kjerkols bord. Kilde: Helse Nord

Vedum på besøk

Mandag var finansminister og Senterparti-leder, Trygve Slagsvold Vedum, på besøk på sykehuset.

BESØK: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum besøkte sykehuset mandag. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) skal reise først på nyåret.

Det holder ikke for det lokale Ap-laget, som i helgen valgte å melde seg ut av Arbeiderpartiet, etter det de mener er en lite tillitvekkende håndtering fra ledelsen og Kjerkols side.

– Det er først og fremst trist, men det er også dramatisk og alvorlig, sier avtroppende leder av Vestvågøy Ap, Elisabeth Holand.



UTMELDT: Elisabeth Holand ledet lørdag medlemsmøtet Vestvågøy Ap, som endte med utmeldelse. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Nå ser hun ikke bort fra at flere lokallag kan følge etter.

– Ja, det tror jeg. Vi har bare fått støtte fra partifeller. Ingen har vært negative, sier Holand, som sier at flere lokallag har saken på sin agenda.