– Vi blir holdt for narr

Petter Heggland (33) fikk avslag om støtte til et hjelpemiddel som gir bedre helse og livskvalitet. Potten for 2023 var tom allerede før man kunne søke om penger. Nå føler foreldrene seg lurt.

I solsteiken på terrassen nyter Petter Heggland og foreldrene de siste timene før turen går til påskefjellet.

Selv om 33-åringen ikke kan uttrykke seg med ord, er det tydelig at han gleder seg til hytteturen.

HJELPETRENGENDE: For at Petter Heggland skal ha et best mulig liv er han avhengig av trening, fysisk aktivitet og de rette hjelpemidlene. Her sammen med foreldrene, Atle og Anne Heggland. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Heggland er multifunksjonshemmet og avhengig av fysisk aktivitet og tett oppfølging av fysioterapeut.

Trenger treningsapparat

Som en viktig del av treningen, har Heggland i ti år benyttet en såkalt «Innowalk».

INNOWALK: Petter Heggland sin gamle Innowalk ble ødelagt i fjor, etter mer enn 10 års bruk. Foto: Privat

Det er et apparat som stimulerer muskulatur og forebygger skader og sykdom.

– Dette er svært viktig og gir bedre helse og økt livskvalitet. Det er viktig for skjelettet og styrker muskulatur og lungefunksjon, forklarer pappa Atle Heggland.

Dessuten kommer sønnen opp i stående stilling, en høyde hvor han slipper å alltid måtte se opp på folk.

– Det gir en helt annen og mye bedre sosial tilnærming til mennesker rundt ham, forteller foreldrene.

Søkte tidlig

Innowalk`en til Heggland ble ødelagt i fjor.

Ettersom dette er definert som et aktivitetshjelpemiddel, og siden Heggland dessuten er over 26 år, må han søke om å få støtte.

For 2022 var potten som går til å dekke denne type utstyr allerede brukt opp. Derfor måtte Heggland og alle andre som har behov for denne type hjelpemidler, vente med å søke til 2023.

Oppstart er i praksis da satt til 2. januar 2023.

– For å være tidlig ute søkte Petter allerede den 30. desember 2022, og han fikk søknaden godkjent av Nav, sier Atle Heggland.

Erfaringer fra tidligere år hadde vist at det kan være lurt å søke tidlig, fordi pengene i denne potten raskt brukes opp.

Sjokket var derfor stort da vedtaket fra Nav kom i februar i år:

«Beløpet som var satt av til aktivitetshjelpemidler er dessverre brukt opp, og vi må derfor avslå søknaden din.»

Selv om 33-åringens søknad allerede var registrert før man åpnet for å levere søknader 2. januar 2023, var han altså for sent ute.

Også de under 26 år må søke som Heggland, men de får tildelt hjelpemidler etter behov. Det vil si at en person under 26 år aldri får avslag med begrunnelse at «potten er tom».

– Holdt for narr

– Jeg føler at vi blir holdt litt for narr, sier mor Anne Heggland.

– Hvordan?

– Det blir så enkelt å si at potten er tom.

BER STATSRÅDEN SVARE: Far til Petter Heggland mener statsråden nå må komme på banen og svare på spørsmål om dagens ordning. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Anne Heggdal mener det er feil at det blir et slags «førstemann-til -møllen»-prinsipp.

Og selv når man er først til møllen, kan man være for sent ute.

– Det blir helt feil.

Familien føler seg overkjørt og hjelpesløse. Og viser til Nav-vedtaket:

«Du kan ikke klage på dette vedtaket som skyldes manglende budsjettmidler».

– Ordning uten innhold

– I år viser det seg at selv de som hadde søkt 2. januar ikke fikk fordi potten var tom. Altså potten var i realiteten tom fra første dag, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

FFO forventer at statsråden nå kommer med mer penger i revidert budsjett i mai, slik at ikke hele søkeprosessen «fremstår som en vits».

TOM POTT: – Når potten er tom nærmest før man kan søke om midler, fremstår dette som en ordning helt uten innhold, påpeker Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Mener aldersgrensen er unødvendig

– Ideelt sett mener vi at de over 26 år burde få den samme ordningen som de som er under 26. Det er ingen grunn til at du skal slutte å være aktiv når du er 26 år, snarere tvert imot, sier Elvestad.

Hun viser til at et flertall på Stortinget i 2014 vedtok at også de over 26 år skulle få aktivitetshjelpemidler.

– Dessverre viser det seg at den intensjonen ikke er innfridd, påpeker Elvestad.

AKT26 - Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år Aktivitetshjelpemidler kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne for at de skal kunne delta i fysisk aktivitet. Ordningen er rammestyrt. Hva er et aktivitetshjelpemiddel? Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Ett eksempel er spesialtilpasset sykkel. Du kan få stønad til å bedrive aktivitet alene eller sammen med andre. Du får ikke stønad til hobbyaktiviteter, vanlig sportsutstyr eller konkurranseutstyr. Utlån Aktivitetshjelpemidler blir lånt ut gjennom hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlet er folketrygdens eiendom og du skal levere hjelpemidlet tilbake når det ikke lenger er i bruk. Bruk skjema 10-07.03 for å søke om aktivitetshjelpemiddel fra hjelpemiddelsentralen. Egenandel Du må betale en egenandel på ti prosent av kjøpesummen for hjelpemidlet. Egenandelen skal maksimalt tilsvare 5000 kroner per hjelpemiddel. Det er ingen egenandel ved spesialtilpasning av ordinært utstyr. Det er heller ingen egenandel ved reparasjon av utlånt aktivitetshjelpemiddel. Ordningen er rammestyrt. Det vil si at når den økonomiske rammen for inneværende år er brukt opp, vil søknader bli avslått på grunn av manglende midler. Klage på vedtak Du kan klage dersom du får avslag på søknaden din. Avslag som skyldes manglende budsjettmidler vil du ikke kunne klage på. Kilde: Nav

Statsråden vil ikke svare TV 2

TV 2 har flere ganger bedt om et intervju med arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, men forespørslene har blitt avvist.

Statsråden svarer derfor ikke TV 2 på spørsmål i denne saken.

SVARER IKKE PÅ SPØRSMÅLET: Politiske partier på Stortinget og TV 2 har forsøkt å få klare svar fra statsråden når det gjelder ordningen med aktivitetshjelpemidler. Foto: Alf Simensen / TV 2

Flere politikere på Stortinget har merket seg at den såkalte AKT26-ordningen gir uheldige utslag. Og at pengepotten raskt blir tømt.

I Stortinget i fjor vår - og på nytt i år - ble den omdiskuterte ordningen tatt opp i Stortinget.

I mars 2022 spurte Kjell Ingolf Ropstad (KrF) om statsråd Marte Mjøs Persen ville øke potten for personer over 26 år, fordi den ble tømt allerede i februar 2022.

LIVSKVALITET: Petter (33) elsker fysisk aktivitet og bevegelse, men får ikke trent godt nok fordi Nav har avslått hans søknad om hjelpemidler til opptrening. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

I februar 2023 stilte Bård Hoksrud (FrP) på nytt spørsmål om hva statsråden vil gjøre for alle de som ikke får hjelpemidler fordi potten allerede er tømt.

I e-post til TV 2 svarer statssekretær Tomas Norvoll: «En eventuell endring i bevilgningen til ordningen vil vi vurdere i forbindelse med den årlige budsjettprosessen. For 2023 var rammen 56,8 millioner.»

Fortvilet

– Hvorfor skal vi som foreldre måtte oppsøke media for at Petter skal få et hjelpemiddel som han er så avhengig av, spør Atle Heggeland.

Foreldrene mener saken er et skammelig eksempel på urettferdighet.

FORTVILTE FORELDRE: Anne og Atle Heggland har mange gode opplevelser med Nav og hjelpeapparatet. Men denne gang føler de seg helt overkjørt. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

De to kommer med en klar melding til statsråden:

– Dette må hun rydde opp i. Det er overhodet ikke ansvarlig å si nei til å tilføre midlene som skal til for at Petter skal få et helt nødvendig hjelpemiddel. Det handler om menneskelighet.

– Og Petter er jo ikke alene. Dagens system rammer mange flere, avslutter foreldreparet.