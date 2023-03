– Vi ble målløse og stolte

To år etter at Vilde Regine Tellnes (28) sto på en hjemmesnekret stand i Bergen, er hun på vei til Richard Bransons private øy for å møte andre entreprenører.

– Det er ikke så ofte vi blir overrasket, men i dette tilfellet – med stor internasjonal konkurranse – ble vi målløse og stolte for å bli valgt ut, sier Vilde Regine Tellnes til TV 2.

Hun står sammen med Arve Førland Eide (26) bak det unge, norske selskapet Healthy Eats.

Nå har de fått en unik businessmulighet.

Branson er vertskap

At muligheten er geografisk plassert på Jomfruøyene, nærmere bestemt på Richard Bransons private øy Necker Island, gjør forventningene enda større.

Branson står bak et entreprenørnettverk som kalles Maverick1000, som nå skal arrangere en konferanse for unge gründere under paraplyen Maverick Next.

Den britiske mangemilliardæren skal selv være med.

– Det er det vi er blitt fortalt, bekrefter Tellnes.

EIER EGEN ØY: Richard Branson har invitert norske Healthy Eats til Necker Island. Foto: Torsten Blackwood / AFP / NTB

Healthy Eats er det første norske selskapet som er blitt invitert.

– Vi er et av fem selskap globalt som er utvalgt. Du må bli invitert for å få lov til å søke på programmet. Det var en lang prosess. Vi visste at nåløyet var svært lite, forteller Tellnes.

Tellnes har fått et stipend, som dekker alle kostnadene.

– Jeg har ikke betalt en krone. Det eneste jeg betaler for, er flybilletten.

Konferansen på Necker Island er et slags kick-off for de fem utvalgte bedriftene, slik at de kan møtes fysisk. Deretter får de gratis rådgivning fra businesseksperter tilknyttet Maverick1000 de neste tolv månedene.

GLAD: Vilde Regine Tellnes håper denne unike muligheten gjør veien til ekspansjon enklere. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

– Det vi håper å få ut av det, er at vi kan få hjelp til å ekspandere internasjonalt, se på franchisemuligheter, finne gode partnere og se om det er noen som er passende som investorer, som også kan komme med noe utover kapital, sier Tellnes til TV 2.

Sunt og bærekraftig

Healthy Eats satser på å gjøre sunn og bærekraftig mat lett tilgjengelig for folk som vil spise mens de er på farten. Tellnes tror at de ble plukket ut fordi folkehelse er et globalt problem.

– Så mye som én fjerdedel av dødsfall er koblet til diett. De ønsker at vi skal få rådgivning til å spre vår løsning globalt, så vi kan forbedre flere menneskers liv, sier gründeren.

Kick-off er allerede 12. mars.

– Hvis noen hadde fortalte Arve og meg hva vi hadde foran oss, da vi for to år siden sto i en blå shippingkontainer på Bryggen i Bergen med en hjemmesnekret stand, ville det virket helt urealistisk, avslutter Tellnes.