– Vi angrer så inni hampen

Torsdag i forrige uke annonserte kjendistrioen Vanessa Rudjord (46), Synnøve Skarbø (51) og Pia Tjelta (45) at de skulle starte «Nordens ledende klinikk innen estetisk medisin».

– Vi ønsket et sted som kan følge oss over tid, og passe på at vi eldes som en Jaguar E-type og ikke noe fra Rent-A-Wreck, uttalte Vanessa Rudjord i pressemeldingen, der trioen også skrev at «det handler om kvinnehelse».

Sier unnskyld

Etter massiv kritikk, kunngjorde trioen tirsdag denne uken at de trekker seg fra samarbeidet med skjønnhetsklinikken.

Den populære podkasten «Synnøve og Vanessa» kommer normalt ut med episoder natt til torsdag hver uke. Denne ukens episode kom først torsdag ettermiddag og var bare syv minutter lang.

– Det blir en annerledes pod. Har diskutert og gruet oss til å gjøre det, rett og slett, sier Vanessa Rudjord.

– Bare for å avklare en gang for alle: Vi har aldri ment at skjønnhetsbehandling er kvinnehelse. Grunnen til at at det ordet i det hele tatt ble brukt, var fordi vi hadde en ambisjon om å starte en klinikk som var noe mer, sier Synnøve Skarbø.

Skarbø forteller at de ønsket å tilby behandlinger som ikke har vært tilgjengelig i Norge eller som det har vært vanskelig å få tilgang til.

– Og som handlet om helseutfordringer for damer, og det var vi såpass stolte av at vi ikke klarte å la være å snakke om det, og det var en tabbe, sier Skarbø.

De mener nå at de aldri burde ha blandet inn ordet «kvinnehelse».

– Det angrer vi så inni hampen på, legger Rudjord til.

– Vi sier unnskyld til alle vi har skuffet og såret, sier Skarbø.

NYÅPNING: Skjønnhetsklinikken skal ligge på Frogner i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Lavpanna

Når det gjelder Rent-A-Wreck-sitatet, bruker Vanessa Rudjord en stor del av torsdagens episode til å oppklare at det aldri skulle ut.

– Det ble lagt inn i et sent utkast til pressemeldingen, av PR-rådgiver. Sent på kvelden kom utkastet med dette sitatet som jeg aldri hadde lest før da. Jeg svarte med en gang at dette var det mest lavpanna jeg har lest i hele mitt liv, og har ingenting verken med humør eller det vi skal drive med, og at jeg skulle aldri sitertes på det, sier Rudjord.

Pressemeldingen ble skrevet om, uten Rent-A-Wreck-sitatet, forteller hun. Så dukket det likevel opp i en VG-artikkel.

– Da får jeg så panikk. Jeg finner ut at ved en feil hadde ikke det godkjente utkastet blitt sendt til VG.

– At den pressemeldingen ble sendt til VG, er vår feil, men jeg kan faktisk ikke leve med at det ligger der ute og at jeg skal forbindes med det for alltid uten å iallfall ha fått sagt det til lytterne våre. Jeg har lyst til å stoppe ukjente damer på gata og si at jeg ikke har sagt det sitatet, sier Rudjord.

Pia Tjelta, som ikke er involvert i podkasten, har torsdag ettermiddag postet en unnskyldning på Instagram.

– Jeg skulle aldri ha gått inn i noe jeg ikke har kompetanse på og det var en feil å omgi meg med begreper jeg ikke kjente konteksten til, skriver Tjelta, som legger til at hun deler oppfatning med mange av stemmene i den påfølgende debatten.



– Provosert

Koblingen mellom skjønnhetsklinikk og kvinnehelse fikk mange til å reagere.

– Jeg blir provosert over at de kaller det kvinnehelse, og jeg opplever at de bruker ordet som en salgsteknikk, sier Mia Krogen, som er diagnostisert med lipødem og endemetriose.

Norske Kvinners Sanitetsforening har kvinnehelse som sin fanesak.

– Vi har lenge hatt skjønnhetstyranniet som et av flere satsningsområder. Spesielt når det går på helsa løs, som med unødvendig kosmetisk kirurgi av kjønnslepper, eller det som i ytterste konsekvens kan bli til en alvorlig spiseforstyrrelse, sier Elisabeth T. Swärd, seniorrådgiver i kvinnehelse hos Norske Kvinners Sanitetsforening.

Venninnene Lina Mælum Aas-Eng (37) og Anette Bellika Finnanger (33) startet en spleis for «ekte kvinnehelse», hvor pengene går til Norske Kvinners Sanitetsforening. Så langt er over en halv million kroner samlet inn.

– Veldig mange kvinner er jævlig forbannet nå. Vi er nødt til å bruke det momentumet til noe positivt, forklarte Aas-Eng til TV 2.

– Misforståelse

Vanessa Rudjord svarte i en e-post til TV 2 at kritikken baserer seg på en misforståelse.

– Reaksjonene som kommer er basert på en misforståelse om at vi mener at alle estetiske behandlinger er et spørsmål om kvinnehelse. Det stemmer ikke, og det har vi heller aldri sagt, sa Rudjord, som poengterte at de aldri har påstått at de skulle åpne en kvinnehelseklinikk.

Likevel bestemte de tre kjendisene seg altså for å avbryte samarbeidet med Nomi Oslo.

– Vi er lei oss for måten begrepet kvinnehelse ble brukt i forbindelse med lanseringen. Kvinnehelse og estetisk medisin er to forskjellige ting, og vi beklager overfor de som er blitt opprørt av denne sammenblandingen, sa trioen i en felles uttalelse tirsdag.

Selskapet Nomi AS varslet samtidig at legen Karim Sayed tar over aksjene og dermed får fullt eierskap over skjønnhetsklinikken.

– Jeg beklager at Vanessa, Synnøve og Pia velger å trekke seg fra Nomi, men har samtidig forståelse og respekt for avgjørelsen de har tatt. I ettertid ser vi at kommunikasjonen i forbindelse med lanseringen var feil og anerkjenner at den delen av kritikken er legitim, sa Sayed.