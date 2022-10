Vet enda ikke om hun får bli i landet: – Dette er jo ingen kriminell

I over to måneder har den vordende tvillingmoren Lan Zheng (29) hatt trusselen om å bli kastet ut av landet hengende over seg. Dette på tross av at hun oppfyller alle krav til å få bli.

I sommer fortalte TV 2 om den fortvilte situasjonen kinesiske Lan Zheng (29) og den norske ektemannen hennes Christopher Høvik (28) befinner seg i, der de må betale dyre dommer for svangerskap og fødsel.



Senere ble det kjent at det norske Utlendingsdirektoratet (UDI) vurderer å kaste den vordende tvillingmoren ut av landet. Dette fordi visumet hennes har gått ut, og hun ikke har kommet seg til Shanghai for å fornye det.

NORSK EKTEMANN: Lan og Christopher frykter for tvillingenes fremtid. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2 Les mer MÅ PUNGE UT FOR SVANGERSKAPET: Lan og Christopher blir fulgt opp tett av helsevesenet. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2 Les mer



Det har nå gått over to måneder siden Lan ble varslet av politiet om en mulig utvisning. Siden dette har ekteparet engasjert en advokat og hasteklaget på forhåndsvarselet. Likevel har de ikke hørt noe mer fra UDI. Nå har de begynt å gi opp håpet, og frykter for familiens fremtid.

Vi møter Lan hjemme i leiligheten på Sandsli utenfor Bergen, som hun deler med ektemannen. Om en måneds tid blir to til fire. Lan har fått streng beskjed fra legen om å ta det med ro og ikke stresse unødvendig.



Skal ta hensyn til barn og ektefelle

Ifølge UDIs regelverk skal det tas hensyn til hvor inngripende en utvisning vil være i livet til vedkommende som vurderes. Hensynene som vises til er om en har barn, samboer eller ektefelle i Norge. Alt dette vil gjelde denne saken.



Likevel vurderer altså UDI å kaste Lan ut av landet, og samtidig stenge henne ute fra hele EU/Schengen-området.

Hva betyr det å bli utvist? Hvis du blir utvist, må du forlate Norge. Samtidig mister du muligheten til å reise tilbake hit, enten for en periode eller for alltid. Innreiseforbudet vil som regel også gjelde for de andre Schengen-landene.



Hvilke hensyn tas i utvisningssaker? Når UDI vurderer om du skal utvises, og hvor lenge innreiseforbudet ditt skal vare, vurderer vi hvor alvorlig lovbruddet var, og hvor inngripende en utvisning vil være i livet ditt. UDI vil vurdere om du likevel ikke skal utvises, eller om du skal få et kortere innreiseforbud, hvis du: har barn, samboer eller ektefelle i Norge

har barn i Norge og fyller kravene til familieinnvandring med barnet ditt Du kan ikke utvises hvis du: risikerer å bli utsatt for forfølgelse eller umenneskelig behandling i landet du ville blitt utvist til

er utenlandsk statsborger som er født i Norge og har bodd her hele livet.

Kilde: UDI

I et tilsvar til TV 2 presiserer UDI at det fortsatt ikke er tatt noen beslutning om utvisning i saken til Lan, og at hensynene som nevnes over vil bli tatt med i vurderingen.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Kjersti Trøseid, Direktør for kontroll i UDI. Foto: Nora Lie

«UDI har forhåndsvarslet Lan Zheng om muligheten for en utvisning, men det er viktig å presisere at det ikke er tatt noen avgjørelse i saken hennes. Den er fortsatt til behandling. Normal saksbehandlingstid i utvisningssaker er ca 10 måneder.

Når UDI vurderer om noen skal utvises, og vurderer lengden på et eventuelt innreiseforbud, tas det også hensyn til hvor inngripende utvisningen vil være. Barn eller ektefelle i Norge er del av denne vurderingen.

Det er viktig å huske at Lan, uavhengig av utfallet i utvisningssaken, ikke har lovlig opphold i Norge. Hun har flere ganger blitt veiledet om at hun kan reise tilbake til hjemlandet for å søke om oppholdstillatelse derfra.»

– Kjersti Trøseid, direktør for kontroll i UDI

Risikerer å aldri få komme tilbake

For å fornye sitt utgåtte visum, må Lan reise til Shanghai i Kina. Koronarestriksjonene der er blitt noe mindre inngripende siden sist hun forsøkte å reise, men hun må fortsatt betale for karanteneopphold på hotell og testes hyppig underveis i karantenen.



Lan hevder hun hele veien har forsøkt å finne en løsning, og hun vil fortsatt gjøre alt for å holde familien sin samlet. Derfor sier hun nå at hun er villig til å reise til Shanghai så raskt det lar seg gjøre etter fødselen.

STRIDENS KJERNE: Lan kommer seg ingen vei for å fornye visumet sitt, til tross for gjentatte forsøk. Foto: Kåre Breivik / TV2



Hun er likevel avhengig av at UDI avklarer saken i forkant av en eventuell avreise. Om ikke risikerer hun å ikke kunne reise tilbake til Norge igjen.





Mener det ikke finnes grunnlag for utvisning

Ingvill Gjerstad, Lans advokat i saken, sier det er sjeldent en ser en så håpløs sak, og synes det er opprivende å være vitne til presset den kommende tvillingmoren er under. Hun mener det ikke finnes noe juridisk grunnlag for at UDI skal utvise henne fra landet.

Dette er jo ingen kriminell Ingvill Gjerstad, Lans advokat

– Her har man en kvinne som ved flere anledninger har forsøkt å komme seg tilbake til Shanghai for å fornye visumet sitt. Hun har ikke kunnet gjort det på grunn av koronapandemien og restriksjonene den har medført. Dette er jo ingen kriminell, sier hun.

HAR FORTSATT TROEN: Ingvill Gjerstad, Advokatfullmektig i Preto Askevold & Fehr. Foto: Kåre Breivik / TV2

Advokaten avviser at Lan har fått veiledning i saken, og viser til at det først var etter at de klaget på forhåndsvarselet om utvisning at en saksbehandler ble oppnevnt av UDI.



Hun mener den utgåtte oppholdstillatelsen i seg selv ikke er nok, og synes det burde kunne gå an å komme med en rask avklaring på situasjonen. Advokaten minner også om at det er umulig å forutse hvordan barseltiden vil bli, og at barna vil være avhengige av moren under et eventuelt karanteneopphold i Kina.

Frykter at familien oppløses

Tilbake på Sandsli bretter Lan sammen babyklær. Ifølge kinesisk tradisjon blir hvert år representert av et dyr, og i år er det tigerens tur. Det kommer tydelig frem av klærne Lan har lagt foran seg. De har hun fått tilsendt fra familien i Shanghai.

TIGERENS ÅR: Tvillingene er ventet i november. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Selv med både regninger og trusselen om å bli utvist hengende tungt over henne, forsøker hun å fokusere på det positive. Likevel erkjenner hun at det blir vanskeligere for hver dag som går.

– Det er til det beste for babyene. Dette er jo stressende nok som det er. Jeg har på en måte begynt å gi litt opp. Kanskje må ungene separeres fra pappaen sin, og jeg gjøre alt alene i Shanghai, undrer Lan.