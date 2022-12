Vestre under strømpress

Næringsministeren utelukker ikke at det kan bli nødvendig med nye tiltak for å hjelpe bedrifter med strømregningen.

Denne uka er det satt nye prisrekorder på strøm flere steder i Norge.

De voldsomme svingningene gjør næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) betenkt. Så betenkt at han åpner for at dagens tiltak for å hjelpe næringslivet igjennom krisen, kanskje ikke er nok.

– Det er nå store endringer som skjer på forholdsvis kort tid, og det må vi ta inn over oss, sier Vestre til TV 2.

I høst har hovedgrepet vært 3 milliarder kroner i strømstøtte til bedriftene. Samtidig er et nytt system med fastprisavtaler rullet ut, og etter nyttår er planen at dette skal være regjeringens viktigste grep.

– Så må vi se om de tiltakene vi har gjort, er gode nok. Hvis de ikke er gode nok, så må vi selvfølgelig vurdere andre tiltak også, sier Vestre.

I dialog med LO og NHO

Nøyaktig hvilke tiltak han har i tanke, sier næringsministeren ikke noe om.

Men regjeringen er i løpende dialog med arbeidslivets parter, ifølge Vestre. Støtteordningen som gjelder fram til nyttår, ble utviklet i nært samarbeid med LO og NHO.

SKEPTISK: NHOs sjeføkonom Øystein Dørum er ikke overbevist om at den nye fastprisordningen er tilstrekkelig for å hjelpe næringslivet gjennom strømkrisen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Fra NHOs side er budskapet tydelig:

– Vi har hele tida sagt at dersom fastprismarkedet ikke tilbyr levelige priser fra nyttår, så må strømstøtten videreføres. Og det er vår oppfatning at det gjør ikke fastprismarkedet ennå, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

– Derfor er det vårt ståsted at strømstøtten bør videreføres, eventuelt i en forbedret form.

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad er langt på vei enig:

– Enten på den måten eller på en annen måte gjennom noen fastpriskontrakter som bedriftene faktisk kan leve med over tid, sier han.

Vestre håper på mer konkurranse

Inntil videre er det kun to selskaper som tilbyr fastprisavtaler i tråd med den nye ordningen: Statkraft og Lyse.

Hos Lyse tilbys det nå en fastpris på 96,3 øre per kilowattime for kontrakter på fem år og 83,7 øre for kontrakter på sju år. Men tilbudene gjelder utelukkende for kunder i Sørvest-Norge, der Lyse holder til.

FYLLES OPP: Gjennom høsten er fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge blitt stadig bedre. Men høye strømpriser importeres likevel til Norge fra andre europeiske land som følge av gassmangel og bortfall av kjernekraft. Foto: Håvard Smeland / TV 2

Vestre har nå god tro på at flere leverandører skal melde seg på.

– Bare fra Statkraft lanserte sine avtaler i forrige uke, til Lyse har lansert sine i dag, så ser vi at de korteste kontraktene har falt 40 øre i pris. Nå er det altså mulig å tegne femårige kontrakter på under 1 krone, og jeg vil nå sterkt oppfordre alle strømselskapene til å melde seg på i denne konkurransen om fastpriskundene, sier han og legger til:

– Jeg vil også oppfordre bedriftene til å ringe rundt og forhandle priser og se hvor langt de kan komme ned.