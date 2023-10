Vestre til E24: – Legger til grunn at jeg har vært inhabil

Saken oppdateres!

– Det gjelder en venn av meg – ikke en nær venn. Vi ble kjent med hverandre gjennom en felles nær venn. Som følge av det omgås vi sosialt. Det kan være 17. Mai-feiringer, nyttårsfeiringer og hytteturer, sier næringsminister Jan Christian Vestre til E254.

Da hun 1. oktober søkte om fast jobb i departementet, ble Vestre bedt om å vurdere sin habilitet.

Næringsministeren opplyser til avisen at han den 5. oktober ble oppmerksom på at Hege Sandvik ved flere anledninger har vært fungerende- og konstituert avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Vestre har vært statsråd ved tre av disse tilfellene.

Næringsdepartementet bekrefter dette i en pressemelding.



UHELDIG: Jan Christian Vestre kaller saken uheldig, og sier det er hans ansvar. Foto: Fride Sorensen / TV2

Beslutningene om de midlertidige stillingene ble tatt administrativt. Statsråden ble ikke involvert i eller orientert om at hun fikk midlertidige lederstillinger, står det i pressemeldingen.



– Selv om jeg ikke var involvert i eller orientert om at hun fikk midlertidige lederstillinger, legger jeg til grunn at jeg var inhabil eller nær grensen til inhabil også i disse beslutningene, skriver Vestre i pressemeldingen.

– Det er uheldig. Og det er mitt ansvar. Alt som skjer i dette huset er mitt ansvar. Punktum.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth ble oppnevnt som settestatsråd i statsråd 20. oktober 2023.

Vestres redegjørelse til kontroll-komiteen Vedrørende spørsmål om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverketJeg viser til sak i Kontroll- og konstitusjonskomiteen om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverk mv., og til mitt svarbrev av 1. september 2023.

Jeg ønsker å informere Kontroll- og konstitusjonskomiteen om at jeg har bedt om at det blir oppnevnt en settestatsråd for meg i saker om arbeidsforholdet knyttet til Hege Sandvik, som er ansatt i Nærings- og fiskeridepartementet. Bakgrunnen er at departementet har lyst ut embete som avdelingsdirektør, og Sandvik er en av søkerne. Sandvik og jeg ble kjent gjennom en felles venn i ungdomstiden, og har etter det vært venner. Vi møtes i ulike sosiale sammenhenger, som 17. maifeiringer, nyttårsfeiringer og hytteturer. Å bli utnevnt til avdelingsdirektør vil være en særlig fordel for den som får stillingen. Jeg anser at vennskapsforholdet er av en slik karakter at det er egnet til å svekke tilliten til min upartiskhet, jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd, og at jeg vil være inhabil eller nær grensen for inhabilitet ved behandling av eventuelle utnevnelser, ansettelser og andre personalspørsmål knyttet til Sandvik. Jeg har på denne bakgrunn anmodet statsministeren om at det oppnevnes settestatsråd. I forbindelse med at jeg ba om settestatsråd, ble jeg også kjent med at Sandvik har fungert i midlertidige lederstillinger av en viss varighet. Det har skjedd ved tre anledninger mens jeg har vært statsråd. Sandvik har vært ansatt siden 2014, og har også fungert i midlertidige lederstillinger før jeg tiltrådte. Da jeg ble næringsminister, informerte Sandvik sine nærmeste ledere om vennskapet. Jeg forsikret meg om at embetsverket var kjent med vennskapet. Jeg burde også bedt om en egen samtale med departementsråden om det. Beslutningene om de midlertidige stillingene ble tatt administrativt. Lederne som forberedte beslutningene, var informert om vennskapet og mente det ikke var til hinder for de midlertidige lederstillingene. Jeg ble imidlertid ikke involvert i eller orientert om at Sandvik fikk midlertidige lederstillinger og fikk derfor ikke mulighet til å vurdere min habilitet. Alt som skjer i departementet, er mitt ansvar. Som næringsminister har jeg det administrative ansvaret i departement. I denne saken har det skjedd feil. Det er uheldig. Selv om jeg ikke var involvert i eller orientert om at Sandvik fikk midlertidige lederstillinger, legger jeg til grunn at jeg var inhabil eller nær grensen til inhabil også i disse beslutningene. Det må imidlertid en settestatsråd vurdere nærmere. Settestatsråden vil vurdere spørsmål knyttet til min habilitet i disse tre sakene og eventuelle konsekvenser. Jeg har derfor bedt om settestatsråd ved behandling av saker som gjelder utnevnelse, ansettelse og andre personalspørsmål knyttet til Sandvik, der jeg på grunn av min relasjon til henne er inhabil eller nær grensen for inhabilitet. Dersom komiteen skulle ha ytterligere spørsmål, står jeg til disposisjon for å besvare disse.

Støre: – Det er uheldig

– Han har sagt at han er inhabil i forbindelse med en mulig ansettelse, og det er sånn det skal gjøres, derfor settes det inn en settestatsråd til den beslutningen, sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2.

Videre sier Støre at det har blitt påvist en feil i saksbehandlingen, men at han mener det Vestre har forklart har vært opplysende.

UHELDIG: Jonas Gahr Støre kaller saken uheldig, men roser ministeren for å sikre at saken håndteres på riktig måte. Foto: Jonas Been Henriksen

– Derfor kan han formelt sett ha vært inhabil i noen av de midlertidige ansettelsene, men han har opplyst veldig klart om hva han har sagt fra om i departementet, og når det kommer til en fast ansettelse så kan ikke han være med på den beslutningen, det er riktig måte å gjøre det på.

– Bekymringsfullt

Peter Frølich (H), leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget sier det er naturlig at kontrollkomiteen får inn i saken.

– For å undersøke alvoret og for å se om inhabilitet kan ha ført til at det er truffet noen uriktige avgjørelser, sier Frølich til TV 2.

Han forteller at Vestre selv tok kontakt fredag morgen for å orientere om saken.

– Han har også oversendt et brev til komiteen. Det er ryddig, sier Frølich.



– Det er bekymringsfullt med enda en habilitetssak og den betydningen det kan ha for tilliten til politikken. Samtidig mener jeg det er viktig at Vestre får anledning til å redegjøre grundig for sin sak til komiteen før noen konklusjoner trekkes.

– Denne saken føyer seg i en rekke av andre habilitetssaker. Blir du oppgitt?

– Vi har begynt å bli vant til at disse sakene kommer på rad og rekke, det er en vanskelig tid på norsk poltikk, vi har vært forberedt på at det kan komme flere saker, noe annet hadde vært naivt.

KONTROLLKOMITEEN: Leder for kontrollkomiteen Peter Frølich sier det er naturlig at de går inn i saken. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Basert på det vi vet nå, så ser dette ut som en uheldig sak der systemet har sviktet, og det er nettopp i kjernen av det vi ser etter; systemsvikt og mangel på rutiner i regjeringsapparatet.

Sofie Høgestøl (V), som er midlertidig saksordfører for habilitetssakene i Stortinget, sier følgende om Vestre-saken:

– Tirsdag er det nytt møte i kontrollkomiteen, og jeg legger til grunn at komiteen her vil vurdere den informasjonen Vestre nå har oversendt komiteen. Her vil det kunne være aktuelt å be om en noe mer utfyllende redegjørelse, eller komme med mer konkrete spørsmål, sier hun til TV 2.

– Alvoret blir større

Høgestøl påpeker at komiteens kontrollsaker består av mange saker.

– Jeg tenker at nå er det så mange saker at det ikke lenger handler om enkeltsaker, men om systemsvikt,. Jeg tror dette er alvorlig for tilliten folk har til det politiske systemet vårt, sier Høgestøl til TV 2.



Medlem av kontrollkomiteen, Seher Aydar (R) sier alvoret blir større med summen av alle habilitetssakene på tvers av skriftende regjeringer.

– Det virker i utgangspunktet ikke som den mest alvorlige av habilitetssakene vi nå har sett en lang rekke av. Men det er bra at statsråden tar initiativ til å redegjøre for kontrollkomiteen, og det skal vi vurdere det nærmere, sier Aydar til TV 2.



KONTROLLKOMITEEN: Seher Aydar mener det er bra at Vestre tar initiativ til å redegjøre for kontrollkomiteen. Foto: Yngve Sem Pedersen/ TV2

Nå er det på tide å stramme opp reglene, rutinene og praktiseringen rundt habilitet, mener Aydar.

– Slik at vi kan gjenreise tilliten til folkevalgte og styrke demokratiet.



Audun Lysbakken, SVs representant i kontrollkomiteen sier at det er ryddig og nødvendig v statsråden å kontakte kontrollkomiteen når han oppdager en sak som dette.

– Mye tyder på at også denne saken gjør det naturlig å se kritisk på regjeringsapparatets rutiner for avdekke mulige habilitetsutfordringer, men det endrer selvsagt ikke på ansvarsforholdet. Statsråden har alltid det politiske ansvaret.