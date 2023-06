Vestre om Taliban-påstand: – Faller på sin egen urimelighet

Regjeringen har intet ansvar for fallende kronekurs, ifølge Aps nestleder og næringsminister Jan Christian Vestre.

Han tar avstand fra påstanden fra investor Jan Petter Sissener om at manglende tillit til norsk finanspolitikk og regjeringen er bakgrunnen for at krona har svekket seg kraftig det siste året.



Sissener har i et intervju med TV 2 brukt som eksempel at den afghanske valutaen har styrket seg siden januar, i motsetning til den norske krona.

– Du kan si at finansmarkedet har mer tillit til Taliban enn til Jonas Gahr Støre – det bør han ta innover seg, oppfordret Sissener.

Men det er Vestre dypt uenig i.

– Det faller på sin egen urimelighet. Markedene reagerer jo ikke slik, fordi de putter nå rekordmye penger inn i norsk næringsliv. Det har aldri vært investert mer enn nå, og det er fordi at både norske og utenlandske investorer ser at Norge er et bra land å bygge verdiskaping i, sier næringsministeren.

Pill råtten krone

Vestre reagerer også på investor Øystein Stray Spetalens beskrivelse i VG og DN om at krona er «pill råtten».

– Det er ikke riktig, men krona har svekket seg ganske systematisk fra 2014 og fram til nå. Og i de senere månedene mener mange økonomer at det først og fremst skyldes at oljeprisen har gått mye ned. Og i tider med uro i internasjonal økonomi, så er det vanlig at markedene søker mot større valutaer enn den norske, sier Vestre.

Men både Sissener og Spetalen legger bredsiden til mot Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Jeg tror Vedum burde holdt seg hjemme på bondegården, jeg tror ikke han egner seg som finansminister, sier Sissener.

Vestre mener tvert imot at både norske og utenlandske investorer har tillit til norsk økonomi og politikerne.

– Det har aldri vært puttet mer penger inn i norsk næringsliv enn nå, det er «all time high». Vi må tilbake til 2007 for å finne en like høy vekst i et enkelt år som nå, så hvis det var sånn at private investorer ikke trodde på Norge, så hadde du ikke sett investeringsrekorder nettopp i Norge, sier han.

– Snakk opp, ikke ned

Vestre oppfordrer investorene til å snakke opp norsk økonomi, og ikke ned.

– Jeg er opptatt av at vi som nasjon nå snakker landet vårt opp, ikke ned, for da skal vi gjøre det enda mer attraktivt for både innenlandske og utenlandske investorer å investere i Norge, sier næringsministeren.

Han sier investorene tegner et veldig negativt bilde av norsk økonomi, som ikke stemmer med virkeligheten.

– Realiteten er altså en annen. Investeringsrekorder, rekordmange jobber, veldig mange nye selskaper etableres, lave konkurstall. Vi har egentlig ingen arbeidsledighet i norsk økonomi. Det går stort sett veldig godt, og det er supert. Det er Norge på sitt beste, sier han.



– Mener du det er skadelig at de etter din mening snakker ned norsk økonomi og krona?

– Det har jeg ikke noe behov for å mene noe om. Alle må si det de vil i et demokrati. Det er bare bra. Men jeg er opptatt av å få fram at det faktisk går godt i norsk økonomi, og jeg vil skryte av norsk næringsliv som, til tross for veldig urolige tider internasjonalt, krig i Europa, på vei ut av en pandemi, energikrise og stor inflasjon, likevel har klart å omstille seg og leverer gode resultater. De bør vi takke alle sammen, for det er de som bygger landet vårt.

Rår ikke over kronekursen

Vestre påstår at regjeringen ikke har noen som helst slags innflytelse på kronekursen.

– Kronekursen er ikke politisk bestemt, sier han.

Vestre viser til at eksperter mener markant fall i oljeprisen de siste månedene og internasjonal økonomisk uro er bakgrunnen for svekket kronekurs.

Næringsministerens skryteliste Rekordmange er i jobb: I fjor steg sysselsettingen med 110 000 personer fra året før, og 102 000 av disse kom i privat sektor. Sysselsettingsveksten fortsetter inn i 2023. Arbeidsledigheten er lav: Antall helt ledige utgjør nå 1,8 pst. av arbeidsstyrken, som tilsvarer 53 200 personer. Investeringsboom: Fastlandsbedriftenes investeringer økte i fjor med nesten 15 prosent til 450 mrd. kroner. Vi må tilbake til høykonjunkturen i 2007 for å finne en like høy vekst i et enkeltår. Kraftig grønn industrivekst: Nye tall fra investeringstellingen fra SSB viser at industribedriftene venter å investere for 47,5 mrd. kr. samlet i 2023. Det er 26,6 pst. høyere enn anslaget for 2022 gitt i tilsvarende telling i fjor. 7 000 nye bedrifter hver måned: Det ble registrert 20 387 nye foretak i 1. kvartal 2023, en økning på 6 prosent siden 1. kvartal 2022. Det er den nest høyeste etableringstakten i noe kvartal. Få konkurser: Til tross for internasjonal uro og kostnadsvekst er antall konkurser fremdeles lavere enn før pandemien. Hele Norge eksporterer: I fjor ble det eksportert varer og tjenester fra fastlands Norge for 1 130 mrd. kroner. Det er ny rekord, og en økning på hele 30 prosent fra 2021. Venter lavere prisvekst: Det er bred enighet mellom ulike analysemiljøer om at prisveksten i Norge vil ta seg videre ned i løpet av året. Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet

– Dette skyldes ikke regjeringens økonomiske politikk.



– Men kan ikke finanspolitikken også påvirke tilliten til krona?

– Finanspolitikken har bidratt til at vi har lavere inflasjon enn stort sett alle våre handelspartnere, at vi nå har et lavt antall konkurser, vi har rekordmange nyetablerte bedrifter, vi har rekordhøye investeringsnivåer. Det er jo et uttrykk for at markedene har tillit til den økonomiske politikken.

– Men er regjeringen totalt maktesløse når det gjelder krona, og kan bare sitte og se på at den faller?

– Kronekursen er ikke politisk bestemt. Det er Stortinget helt enige om, og heldigvis er det slik. Og så er jobben vår å trygge sysselsettingen, sørge for at forskjellene ikke blir for store, og at vi fortsatt har en ordentlig vekst i økonomien. Vi skal komme oss ut av disse urolige tidene med begge beina godt på landjorda, lover den nye Ap-nestlederen.

Positivt for eksportnæringen

At oljeinntektene er skyhøye og norsk økonomi går godt, kan være fattig trøst for de som sliter med dårligere råd, vedgår Vestre.

– Ting blir jo dyrere for oss når vi nå reiser på ferie til utlandet, og det vi importerer blir jo også dyrere. Det vi eksporterer, derimot, får vi jo nå bedre betalt for. Så for eksportnæringene våre, som er helt avgjørende for norsk økonomi, så er jo svakere kronekurs isolert sett positivt.

Han avfeier påstander fra investorene om at uro rundt lakseskatten har skapt uforutsigbarhet og tillitskrise til regjeringen.

Vestre viser til at sjømatselskapene gikk opp på Oslo børs da Stortinget vedtok lakseskatten, og sier det nå er skapt en forutsigbarhet i næringen.

– Jeg er sikker på at vi ser en ny optimisme i havbruksnæringen, og at dette er en næring som skal vokse, og fortsatt være stor i Norge.