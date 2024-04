Vestre om private helseforsikringer: – Jeg vil ikke moralisere

– Jeg har nå undersøkt dette nærmere og kan bekrefte at Vestre AS innførte en avtale om helseforsikring i 2018 da jeg var daglig leder. Det innebærer at jeg hadde privat helseforsikring som en del av denne avtalen.

Det bekrefter landets nye helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre til TV 2.

Han forklarer at han hadde helseforsikringen fram til han sluttet i Vestre AS i oktober 2021. Da trådte han for første gang inn i regjering.

NY POST: Fredag ble Jan Christian Vestre utnevnt til ny helseminister. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Har undersøkt saken

Da Vestre sist fredag overtok nøklene til sitt nye departement, kunne han ikke huske når det familiedrevne møbelselskapet Vestre AS tegnet privat helseforsikring til sine ansatte.

Når TV 2 møter Vestre til et intervju mandag kveld, sier han at han nå har fått undersøkt saken og kan bekrefte at han ledet selskapet da forsikringen ble inngått.

– Hvordan kunne du være usikker på det? Er det selektiv hukommelse?

– Nei, det er rett og slett fordi det er mange store og små beslutninger, og det er en stund siden jeg har jobbet aktivt i det selskapet. Men jeg sa at jeg trodde at selskapet har privat helseforsikring for sine ansatte, og det ville jo da også omfatte meg, og nå har jeg fått det bekreftet.

– Var det så naturlig å inngå privat helseforsikring at du bare glemte det?

– Nå er det en tid tilbake, derfor kunne jeg ikke erindre alle detaljene omkring dette. Nå har jeg undersøkt saken og kan da også opplyse om at selskapet har hatt slike ordninger siden 2018, sier Vestre.

Den tidligere bedriftslederen er derimot trygg på at han og de ansatte har skattet av fordelen en slik helseforsikring gir.

– Ja, det er jo noe selskapet innberetter. En fordel som alle de ansatte har, og det gjelder også meg, sier han til TV 2.

Vil ikke moralisere

Samme år som Vestre tegnet privat helseforsikring til sine ansatte i møbelselskapet, stilte Ap-kollega og statsråd-forgjenger Ingvild Kjerkol et spørsmål til daværende helseminister Bent Høie (H).

Hun krevde svar på en rekke spørsmål angående private helseforsikringer, og spurte om Høie «ser at denne praksisen undergraver vår felles helsetjeneste, der alle får den beste behandlingen uavhengig av størrelsen på lommeboka».

UTNEVNT: Vestre overtok toppjobben i Helse- og omsorgsdepartementet etter Ingvild Kjerkol. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Er du enig i den tolkningen?

– Jeg mener at det er velferdsstaten, fellesskapet i Norge, som skal være den absolutt beste helseforsikringen vi har. Jeg kommer til å jobbe hver eneste dag for at vi skal få ned ventetidene i det offentlige, sier Vestre.

I Norge har om lag 800.000 personer nå egen privat helseforsikring, ifølge Vestre selv.

– Er det med på å undergrave det offentlige helsesystemet?

– Jeg vil ikke moralisere over de som har tegnet privat helseforsikring. Dette gjelder jo et stort antall nordmenn, sier Vestre.

– Det som bekymrer meg er at det har blitt såpass mange, for jeg tror at det er et uttrykk for at en del er usikre på om de får den hjelpen de trenger, når de trenger det, i det offentlige, fortsetter han.

Vestre benyttet seg aldri av sin private helseforsikring, forteller han.

– Men jeg har benyttet meg av private helsetilbud, slik jeg også sa på fredag. Men først og fremst offentlige, presiserer den nye statsråden.

– Jeg er sosialdemokrat

Da nyheten om Vestres private helseforsikring sprakk, var hans politiske motstandere på borgerlig side raskt ute med å rose den nye helseministerens forhold til private tjenester.

– Dette er strålende nyheter. Venstre heiser flagget til topps for Vestre, skrøt Venstres Alfred Bjørlo til TV 2.



– Endelig har Støre-regjeringen fått en helseminister som har et positivt syn på mangfold og samspill mellom offentlige og private tjenester i helsesektoren, utdypet Bjørlo videre.



Vestre jubler ikke umiddelbart over anerkjennelsen fra høyresiden.

– Det er fortsatt ganske store forskjeller mellom partiene i Norge på hvilket syn vi har når det gjelder velferdsstaten, understreker han.

– Jeg er sosialdemokrat fordi jeg mener at alle mennesker skal ha like muligheter, fordi vi løser oppgavene bedre sammen enn hver for oss. Jeg er sikker på at vi kommer til å få mange gode diskusjoner med partiene på høyresiden framover, tilføyer han.

Vil ikke røpe vetting-prosess

Før politikere blir hentet til statsrådsposter er det vanlig at de først må gjennom grundige bakgrunnssamtaler på Statsministerens kontor. Dette kalles gjerne for vetting-samtaler.

På spørsmål om hvorvidt Vestre fikk spørsmål om private helseforsikringer i en slik samtale, er han tilbakeholden med svarene.

– Hvilke samtaler jeg har med Statsministerens kontor, er det ikke naturlig for meg å gå inn på nå. Det håper jeg på forståelse for, sier han, og tilføyer at han vil svare på alle spørsmål han får fra pressen.