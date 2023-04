Vestre om partiledelsen: –Valgkomiteen har det i sine hender

ØNSKET TIL AP-LEDELSEN: Jan Christian Vestre, her på Stavanger lufthavn Sola mandag morgen. Foto: Aage Aune / TV 2

– Jeg har ikke noen kommentar til det valget som skal skje. Jeg er helt sikker på at valgkomiteen har det i sine hender, sier Jan Christian Vestre til TV 2.

Valgkomiteen i Arbeiderpartiet diskuterer muligheten for å ta Vestre inn i partiledelsen, ifølge TV 2s kilder. Det vil i tilfelle bety at dagens nestleder Bjørnar Skjæran (56) fra Nordland må ut av partiledelsen, siden partiet ikke kan ha tre menn der.

Det skal være AUF som har lansert Vestres kandidatur til ledelsen, ifølge TV 2s kilder. Fra før av har de også foreslått Tonje Brenna (35) fra Akershus som ny nestleder.

Jobber på spreng

Mandag morgen var Vestre på reise til Stavanger for å delta på Bærekraftfestivalen i regi av Sparebank1 SR-Bank, Vestres gamle lokalbank fra Haugesund hvor han er født og bodde sitt første halvannet år før familien flyttet il Nordberg i Oslo.

PÅ FARTEN: Jan Christian Vestre og hans politiske rådgiver Bhanuja Rasiah (bak, til høyre) på vei ut av Stavanger lufthavn Sola, på vei til Bærekraftsfestivalen i regi av Sparebank1 SR-Bank mandag morgen. Foto: Aage Aune / TV 2

Samtidig jobber valgkomiteen på spreng for å lande en enighet om en ny partiledelse, som også kan få et flertall av delegatene på landsmøtet. Vestre er et navn mange nå snakker om.

– Hva tenker du om at du at folk ønsker deg til et så fremtredende verv?

– Jeg gleder meg veldig til landsmøtet, jeg. For da skal vi vedta ny politikk for Norge som fører tl at vi vinner valget i september. Utover det har jeg ikke noen kommentarer til valget på landsmøtet. Det må du spørre valgkomiteen om.

– Er det aktuelt for deg å bli partisekretær?

– Det har jeg ikke noen kommentar til.

– Hva synes du om at folk snakker så pent om deg?

– Det er alltid veldig hyggelig at folk synes jeg gjør en god jobb. Jeg er veldig opptatt av å være næringsminister, for det synes jeg er utrolig spennende, sier Vestre.

Utøya-overlevende

Skulle AUF vinne frem med sine forslag i valgkomiteen, vil Arbeiderpartiet kunne få to personer i ledelsen som var på Utøya og som overlevde terrorangrepet 22. juli 2011, hvor 69 mennesker ble drept av en norsk, høyreekstrem terrorist.

Vestre var næringslivsleder gjennom ti år før han ble næringsminister i Jonas Gahr Støres regjering, som sjef for familieselskapet og møbelprodusenten Vestre.

Før det var han politisk rådgiver for daværende næringsminister Trond Giske, sentralstyremedlem i AUF og leder av Elevorganisasjonen.

FLYR HØYT OG RASKT: Jan Christian Vestre rakk å reise til Stavanger, delta på et arrangement, ha et møte og fly tilbake til Oslo igjen før klokken var lunsjtid mandag formiddag. Foto: Aage Aune / TV 2

Ikke noe galt med velgerne

To uker før landsmøtet i Arbeiderpartiet er partiets oppslutningskrise fortsatt sterkt tilstede. På snittet av målingene for mars og april ligger partiet på 17-tallet.

– Vi har åpenbart en jobb å gjøre. Og når målingene har vært så dårlige som de er nå, så er det ikke velgerne det er noe galt med, det er oss. Da må vi bare jobbe enda bedre, sier Vestre, og utdyper:

– Bedre politikk, bedre svar, bedre på den overordnede fortellingen om hva vi vil med Norge, bidra med optimisme, fremtidshåp og engasjement for at vi er Norge, verdens beste land og som skal bli enda bedre, sier han.

Fornyelseskraft

Vestre sier hans inntrykk er at partiet ute i landet er i god stand.

– Nå har jeg vært så heldig å få reise rundt på en del av årsmøtene våre, og der opplever jeg en partiorganisasjon som er veldig vital. Det er massevis av gode innlegg fra unge og gamle, damer og menn, offentlig og privat sektor, og det berører en lang rekke politikkområder. Så Arbeiderpartiet er absolutt et politisk verksted å regne med.

– Trenger partiet fornyelse?

ACTION: – Det er altså action som teller. Ord og visjoner er flott, men det er gjennomføringskraft som betyr noenting, sa Vestre fra talerstolen på Bærekraftfestivalen til Sparebank1 SR-banken i Stavanger. Foto: Aage Aune / TV 2

– Partiet er hele tiden i utvikling. Vi har flest tillitsvalgte, vi har flest medlemmer, vi styrer flesteparten av kommunene, flertallet av fylkene og vi styrer Norge. Arbeiderpartiet har alltid vært en fornyelseskraft og det skal vi selvfølgelig være også fremover.

Vestre skryter også tilnærmet uhemmet av sin regjeringssjef og partileder.

– Jonas er en strålende leder. En veldig god kaptein. Jeg er veldig stolt av å få være en del av laget hans. Han ser oss. Han gir oss muligheter. Han har troen på fremtiden. Han står i stormen når det er krevende. Han er også en kreativ fyr, som er opptatt av å finne nye, gode løsninger for Norge og for verden. Jeg er veldig stolt av å være en del av regjeringslaget til Jonas, kapteinen vår, sier Vestre.