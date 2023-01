Vestre om nye strømtiltak til næringslivet: – Vi kommer ikke til å gjøre det

– Vi kommer ikke til å gjøre det, sa han under en pressefrokost tirsdag.

Ifølge Vestre er fastpris «plan A, B og C». Han gjør det klart at han avviser alle andre forslag nå og sier regjeringen må ha is i magen på dette.

Vestre viser samtidig til at prisen på fastpristilbud nå har falt under krona også på de korteste bindingstidene.

– Vi har gjennom hele høsten jobbet veldig aktivt for å få i gang det fastprismarkedet. Jeg er blitt anklaget for det ene og det andre gjennom høsten, men jeg har sagt at jeg mener de fastprisene kommer til å komme godt under krona. Nå ser vi altså at de har falt betydelig i pris, sa Vestre.

Han tror prisene vil fortsette å falle.

– Og det er det som kan gi bedriftene våre forutsigbarhet over tid. Derfor avviser jeg alle andre forlag nå.

Høyre vil ha pengestøtte

Høyres næringspolitiske talsperson Lene Westgaard-Halle reagerer kraftig på utspillet.

– Det er ganske utrolig at Vestre ikke ser alvoret i situasjonen. Næringslivet sliter og har gjentatte ganger uttrykt at fastprisavtalene ikke treffer godt nok. Norske bedrifter trenger bedre fastprisavtaler og en utvidet strømstøtte, sier hun.

KRITISK: Høyres næringspolitiske talsperson Lene Westgaard-Halle ønsker mer strømstøtte til bedriftene. Foto: Jonathan Torstensson / TV 2

Hun stiller flere spørsmål med måten fastprisavtalene er innrettet på. Høyres forslag er å fortsette med ren pengestøtte.

– Bedriftene har hatt en midlertidig strømstøtteordning, energitilskuddsordningen, som nå er avsluttet. Det er mye som tyder på at det vil være perioder med svært høye strømpriser også fremover. Det er derfor behov for strømstøtte også fremover for norske bedrifter, og ordningen må treffe bedre enn regjeringens ordning har gjort.



Vestre beskylder på sin side Høyre for å vingle, der de har støttet fastprisløsningen den ene dagen, for så å kreve mer strømstøtte den neste.



– Det mener jeg er «hopp og sprett»-politikk. Du kan ikke gå fra én løsning til en helt annen løsning to dager etterpå, sa han under pressefrokosten.



Moxnes: – Helt bakvendt

Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt, frykter for sin del permitteringer og utflytting hvis regjeringen ikke snur.

– Det er helt bakvendt næringspolitikk Vestre legger fram her, sier han.

– En rekke land har innført prisregulering på strømprisen eller støtteordning for industrien. I Norge stoler vi på markedet. Det er et paradoks når vi egentlig har mye rimeligere strømproduksjon enn andre land.