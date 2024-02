Vestre i ellevilt tusj-angrep på Høyre: – Uredelig

Næringsminister og nestleder Jan Christian Vestre åpner for å gjøre lettelser i formuesskatten. Samtidig angriper han Høyre med tusj og papirrull for å bevise at han ikke er en skravlete pratmaker uten innhold.

– Det er ikke helt redelig måte å kommunisere på av Høyre, sier Jan Christian Vestre mens han vifter med tre tusjer i luften.

En rød. En blå. Og en grønn. For å forklare hvorfor han mener Høyre bløffer når de anklager Ap for å gi norske bedrifter et skattesjokk.

Dagens formuesskatt tar inn omtrent 32 milliarder kroner årlig.



Ernas femtilapp

– Gjennom åtte år i regjering fjernet ikke Høyre formuesskatten. Nå reiser Erna Solberg land og strand rundt og lover at eierbeskatningen skal ned, sier Vestre.



Så tegner han opp tall som viser at forskjellen på Aps og Høyres modell for formuesskatt er om lag to milliarder kroner.

– Samtidig legger hun frem et alternativt budsjett der de beholder 92 prosent av vår regjerings formuesskatt og hele utbytteskatten, sier Ap-nestlederen.

Han kommer med et konkret eksempel:



– Har du 20 millioner i aksjeformue, så sparer du en femtilapp om dagen med Erna, sier Vestre, og tegner etter beste evne noe som er ment å illustrere en femtilapp.



Men det ser mer ut som en død fisk:

DØD FISK: Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Torsdag gikk Høyres nestleder Tina Bru og næringspolitisk talsperson Linda Helleland ut hos TV 2 og anklaget Vestre for å være en pratmaker.



– Fra næringslivet og bedriftene hører vi at det er bare masse ord fra Vestre. Vi har sluttet å høre på det Vestre sier. Nå ser vi på det han gjør, sa Helleland, og anklaget Vestre for ikke å levere reelle politiske saker til Stortinget, sa Linda Helleland.



Innrømmer snakke-problem

Vestre fnyser av kritikken.

– Jeg har gått på et slags kurs for å lære meg å snakke litt saktere, men det har vist seg å være meget vanskelig. Jeg bør kanskje få pengene tilbake igjen, sier Vestre spøkefullt.

VELDIG, VELDIG IVRIG: Jan Christian Vestre får nesten ikke bladd eller snakket fort nok for å fortelle og tegne for TV 2s lesere om alle tiltakene han har iverksatt som næringsminister. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

For å motbevise påstanden har Vestre og hans rådgiver satt sammen en mange meter lang rull med sammenteipede A4-ark.



– Den er så lang at jeg tror jeg må åpne døren for å rulle den ut, skryter Vestre skamløst.



Viser seg frem

Rullen er Vestres skryteliste over alt han har fått gjort som næringsminister på to og et halvt år.



– Når man ser denne lange remsa med A4-sider teipet sammen, så kan man lure på om du bare har kopiert opp sidene. Er dette en ny plagiatskandale fra regjeringen?

– Hehe, nei. Dette er 294 tiltak som er fordelt på fire veikart, to strategier og én stortingsmelding. I tillegg har vi levert 16 proposisjoner til Stortinget og satt i gang en lang rekke reformer, sier Vestre, og legger til – uten å trekke pusten:

– Dette er politikk som er viktig for næringslivet, som skal spare dem for 11 milliarder i offentlig byråkrati, vi forenkler eksportarbeidet, gjennomfører en 10-punkts plan for lavere matpriser og en fempunktsplan for åpenhet om aksjeeiere, sier Vestre.

SKRYTER AV LENGDEN: En stolt Jan Christian Vestre har problemer med å få plass til alt når han ruller ut sin stolthet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Men la oss gå tilbake til formuesskatten.



Rik, men elsker formuesskatt

Jan Christian Vestre er ikke bare Aps kronprins. Han er også, i likhet med dagens partileder, mangemillionær.

Skattelistene for 2022 viser at Vestre hadde en formue på over 100 millioner kroner, som kommer fra den familieeide møbelfabrikken Vestre.

– Jeg vet hvordan dette fungerer. Jeg betaler min formuesskatt med glede. Jeg har aldri ment at den er noen brems for vekst inorsk økonomi, for investeringer eller at den svekker norsk eierskap. Det er ikke min erfaring. Men jeg lytter til de som bekymrer seg.

– Du har aldri tenkt at de pengene du har betalt i formuesskatt heller burde blitt i familiebedriften?

– Nei.

FARGERIKT ANGREP: Utstyrt med tre tusjer er Vestre klar for å svare Høyre. – Rød er oss, blå er Høyre og penger er som regel grønne, sier Vestre. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Åpner for endringer i skatten

Likevel er han åpen for å justere formuesskatten når Arbeiderpartiet skal lage nytt partiprogram mot stortingsvalget neste år.

– Vi ser nå på om vi kan gjøre justeringer her eller endringer der i måten formuesskatten er innrettet på. Kan vi gjøre noe for familiebedrifter som plutselig får ett år med underskudd? Kan man se på å fremføre underskudd, slik at man kan få en skattegjeld hvis selskapet overlever? Kan vi gjøre noen skjerming for gründere som ikke tjener penger? spør Vestre høyt, før han uansett konkluderer på sitt viktigste poeng:

– Men det er helt uaktuelt å fjerne formuesskatten, sier Vestre.