Vestre feiret ny jobb – klinte til med samboeren

Vestre overtar jobben som helseminister etter Ingvild Kjerkol, som ble sparket av Støre på en dramatisk pressekonferanse forrige fredag.

Nå overtar Ap-kronprinsen et av Arbeiderpartiets aller viktigste departementer foran neste års stortingsvalg.

På Slottsplassen fikk Vestre en stor bukett røde roser og et hjertelig kyss fra sin utkårede, den tyske arkitekten Viktoria Millentrup. De to er samboere på Nordberg i Oslo.

Ut på Slottsplassen kom Vestre også sammen med den nye næringsministeren Cecilie Myrseth (39) og en helt fersk statsråd:

KJÆRLIGHET: Cecilie Myrseth ser på mens Jan Christian Vestre og Viktoria Millentrup omfavner hverandre på Slottsplassen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Finnmarking i regjering

Trebarnsmoren Marianne Sivertsen Næss (50) fra Hammerfest.

Støre la vekt på hjemstedet til Næss da han presentere henne som ny statsråd på pressekonferansen fredag.

– For meg er det viktig å kunne markere at i dag er Finnmark representert i regjeringen på statsrådnivå, og det sier noe om tiden vi lever i i tillegg til at Finnmark er viktig i seg selv, sa Støre.



I Finnmark Ap er det jubel over at det nordligste fylket endelig har fått en statsråd. Det er 15 år siden fylket hadde en minister i en Ap-regjering.

– Det er en fantastisk dag for Finnmark Ap. Vi er kjempestolte av å få Marianne inn i regjering. Det er en styrke for regjeringen å få inn en finnmarking, men også å få en person med hennes kapasitet inn, sier leder i Finnmark Ap, Sigurd Rafelsen.

Nestleder i Finnmark Ap, Terje Wikstrøm, lanserte Sivertsen Næss som ny statsråd i et intervju med TV 2 sist mandag.



Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Nå er det Finnmark sin tur. Det er ikke et ublutt krav, sa Wikstrøm da det ble kjent at Jan Christian Vestre var på vei over fra næringsdepartementet til helsedepartementet.



Fredag jubler han over at Sivertsen Næss er utnevnt som fiskeriminister i Støres regjering.

– Vi opplever gjennomslag for Finnmark, for at fiskeri er viktig og vi føler oss lyttet til, sier Wikstrøm til TV 2.



Vinnende vesen

Sivertsen Næss ble valgt til ordfører i Hammerfest i 2019, og Wikstrøm overtok vervet da hun ble valgt inn på Stortinget i 2021.



FISKERI: Marie Sivertsen Næss kommer fra Hammerfest og representerer Finnmark på Stortinget. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Slik beskriver Wikstrøm sin nære partifelle fra Hammerfest.

– Hun er veldig dedikert til enhver oppgave. Hun har et vinnende vesen, er smilende og i godt humør og er samtidig veldig hardtarbeidende.

Wikstrøm lanserte Sivertsen Næss som næringsminister, og viste til at Støre erklærte Finnmark som et hovedsatsingsområde da han slapp nyheten om elektrifisering av Melkøya foran valget i fjor.

– Er du overrasket over at hun blir fiskeriminister og ikke næringsminister?



– Det vil jeg helst ikke svare på, sier han, og legger til:

– Det viktigste for oss er å få en statsråd fra Finnmark, og når du får tilbud om det, så tror jeg man skal være fornøyd med den statsrådsposten man har fått.

Wikstrøm er også svært fornøyd med at lederen i Finnmark Ap, Sigurd Rafaelsen kommer inn på Stortinget som vararepresentant for Sivertsen Næss.

– Det er en veldig fin bieffekt. Sigurd er en tydelig fiskeri- og næringspolitiker og svært godt likt.

Blomster og gode råd

Fredag gratulerte Rafaelsen den nye fiskeriministeren med roser på Slottsplassen.

– Er det en skuffelse at hun ikke ble næringsminister?

– Nei, det er ingen skuffelse i det hele tatt. Det er en styrke at hun blir minister for et av de viktigste feltene for kysten. Marianne er veldig nøye, oppfatter poeng og innhold veldig raskt og har stor handlingskraft. Uansett hvilket fagfelt hun får ansvar for, så er hun rask til å sette seg inn i sakene og skape løsninger. Hun er også et godt menneske man raskt blir glad i og bryr seg om.



SLOTTET: Jan Christian Vestre og Marianne Sivertsen Næss ved slottet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Og så får vi ikke bare hylle henne denne dagen, men fortsette å være støttespillere for henne, sier en fornøyd Ap-ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen til TV 2.



– Det er helt fantastisk, og det er klart det er et område som er utrolig viktig for oss i Finnmark.

Hun understreker samtidig at det ikke er noen enkel jobb Sivertsen Næss går til. Lønnsomheten i fiskeriene er gått ned, og kvotene er dyrere samtidig som de har gått ned for torsk og krabbe.

– Kan hende vi må gi henne noen tydelige beskjeder, men det tror jeg Marianne kan leve godt med, sier Pedersen.



Råd fra Finnmark

Før hun ble utnevnt fredag inngikk regjeringspartiene en avtale med Høyre, Frp, Venstre og KrF om kvotemeldingen.

– Jeg har gitt Marianne et råd; ikke bry deg om detaljer i fiskeripolitikken i dag. Nå må du glede deg over at du fikk jobben, og ta resten derfra, sier Pedersen.

Vadsø-ordføreren sier det er fint at tradisjonen med fiskeriministere fra Finnmark tas opp. Den siste var tidligere Tana-ordfører Helga Pedersen i Stoltenbergs regjering fra 2005 til 2009.

– Det er en stor og viktig næring, som uansett diskusjoner har vært utrolig viktig for kysten. En næring som gir bidrag i lokalsamfunn skaper arbeidsplasser på den ytterste øy.

Sivertsen Næss har vært Aps energi- og miljøpolitisk talsperson de to siste årene. Hun ble valgt til ordfører i Hammerfest høsten 2019, og har vært varaordfører i Hammerfest i åtte år, og rektor ved Hammerfest videregående skole i fem år.

Hun er gift og har tre døtre.