Vestre advarer dagligvarebransjen: – Nå mener vi alvor

Alle priser stiger. Men i dagligvarebutikken stiger prisene mer. Det får næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til å si at han nå er utålmodig med å få kontroll på en dagligvarebransje han mener sitter på «alle sider av bordet».

Han trekker frem et eksempel hentet fra forskningsinstituttet NIBIO han mener er illustrerende for at denne bransjen stikker av med mer av forbrukernes penger enn de burde.

Prisen i butikk stiger mer

Det siste året har prisen for en liter melk fra bonden steget med 6,5 prosent. I leddet fra meieri til butikk har prisen i tillegg steget med 6,9 prosent. Men, på toppen av dette har literprisen fra butikk til forbruker steget med hele 10, 1 prosent.

Det kan vanskelig forklares med høyere priser på råvarer og transport.

Vestre mener det er for få aktører som kontrollerer for mange ledd mellom produsent og forbruker.

– Hvis et blir sånn at de største aktørene sitt rundt hele bordet og fyller alle stolene og slik kontrollerer hele verdikjeden, så er det åpenbart at dette bidrar til for liten konkurranse, sier han.

– Nå mener vi alvor

Regjeringen jobber derfor med et forslag om å gi konkurransetilsynet betydelig større makt til å gripe inn overfor mekanismer de mener kan være begrensende for konkurransen i denne bransjen. De kaller det et «markedsetterforskningsverktøy».

Forslaget skal ut på høring i løpet av vinteren.

– Jeg vil gi Konkurransetilsynet større muskler, og senke terskelen for når de kan gripe inn. Alle aktørene, uansett hvor i verdikjeden de er, bør vite at regjeringen nå mener alvor. Denne gangen kommer vi til å gjøre det. De bør frykte Konkurransetilsynet rundt neste sving, for de kommer på besøk før de vet ordet av det, sier næringsministeren og påpeker at aktører kan vente seg svære bøter om de praktiserer handle på en måte som hemmer sunn konkurranse.

Prisdiskriminering

I tillegg sendte regjeringen i dag ut to forslag for å få bukt med de den mener er usunn konkurranse i bransjen.

Det ene forslaget er et forbud mot prisdiskriminering, det vil si at en leverandør gir lavere priser til en butikkjede enn andre.

– Norgesgruppen, som er den største aktøren, vet vi får lavere priser på en del produkter enn andre, spesielt mindre og nye aktører får. Over tid så vil det bety at det blir mye tøffere for etablerere å komme inn, fordi de store sikrer seg lave priser og dermed stadig større markedsandeler, sier Vestre.

– Hvordan ser du på det at de største aktørene har eierskap over både butikk og leverandør?

Kontrollerer hele verdikjeden

– Det er det vi kaller vertikal integrasjon, en en eier store deler av verdikjeden. Det kan være positivt på den måten at det kan gi stordriftsfordeler og effektivitetsgevinster, men det kan selvfølgelig ha motsatt effekt på den måten at man kontrollerer store deler av verdikjeden. Derfor må vi få bedre konkurransen i hele verdikjeden. Folk i Norge fortjener bedre utvalg og lavere priser, derfor gjør vi dette, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Et annet forslag som ble sendt på høring i dag, er forbud mot såkalte negativer servitutter. Det betyr det aktører i bransjen gjør for å hindre at konkurrenter for tilgang til attraktive butikklokaler i samme område som de selv har butikk.