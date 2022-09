Verrett om anklagene: – Jeg bryr meg ikke

Durek Verrett har møtt kritikk i Norge for sitt virke som sjaman, og meninger om blant annet spirituell helbredelse og at mange sexpartnere etterlater et avtrykk i kvinners vagina.

Verrett sier nå i et intervju med TV 2 at han opplever å ikke bli forstått i Norge, fordi det blir kulturkollisjon.

– Det kan aldri holdes noen form for samtale før vi i det minste anerkjenner at vi kommer fra to ulike spektre. To ulike kulturer som tenker på to ulike måter, sier Verrett til TV 2.

Blant annet har Verrett fått kritikk for å promotere en medaljong kalt «spirit optimizer» som han mener hjalp ham gjennom koronasykdom. Medaljongen selges for rundt 2000 kroner på hans egen hjemmeside.

– Hjalp meg

Da Verrett fikk påvist korona uttalte han nemlig selv at han hadde reist hjem fra sykehuset i USA for å gå i karantene hjemme. Der mener han medaljongen var med på å gjøre ham frisk.

Han sier sykehuset ville sette ham på medisiner og pustemaskin som han ikke ønsket, og at han derfor valgte å heller reise hjem.

Der forteller han at han gikk i karantene og blant annet drakk urter og te, og brukte medaljongen.

– Min «spirit optimizer» hjalp meg til å bli frisk. Har jeg sagt at den leger koronavirus? Nei. Jeg har sagt at den hjalp meg, sier Verrett.

KORONA: Durek Verrett sier han benyttet seg av medaljongen da han hadde covid-19. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– De siste årene har over seks millioner dødd av korona på verdensbasis. Ville de ha overlevd om de hadde din medaljong?

– Jeg vet ikke. Alle har forskjellig kropp, så spørsmålet gir ikke mening for meg.

– Så noen kunne overlevd?

– Igjen, jeg vet ikke. Det jeg kan si er at det er en spirituell enhet som har hjulpet folk i forskjellige situasjoner, og har hjulpet meg.

Biolog Kristian Gundersen reagerer sterkt på argumentasjonen til Verrett. Les hans reaksjon lenger ned i saken.

Blitt kalt farlig

Blant dem som har gått hardt ut mot Verrett er statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet, som er spesialist i allmennmedisin. Han har kalt Verrett både skruppelløs og farlig.

«Ikke bare lurer han penger fra syke mennesker på fusk og bedrag, men man kan risikere at godtroende mennesker med alvorlig sykdom unnlater å oppsøke lege for få virksom behandling», skrev Bjørkholt i et Facebook-innlegg, ifølge VG.

– Jeg bryr meg ikke. Mitt svar er at du ikke kjenner min verden. Det høres ut som at du er så innestengt i din boble at du ikke kan se noen andres kultur, perspektiv eller måte å leve livet på, sier Verrett til TV 2 om anklagene.

STOR SCENE: Durek Verrett mener han ikke påvirker folk til å ikke søke medisinsk hjelp. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Men det er en stor scene du står på. Folk kan jo tro at det faktisk kan kurere korona og sykdommer. Tror du det kan hindre folk i å søke medisinsk hjelp?

– Nei, det gjør de ikke, fordi jeg aldri har sagt at det kan kurere korona. Jeg har sagt at det hjalp meg.

TV 2 har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet som ikke ønsker å kommentere saken.

Benekter at han lurer folk

Verrett selger medaljongen på sine egne hjemmesider til over 200 dollar, men benekter at den stive prisen er med formål om å lure folk.

– Grunnen til at den koster så mye er at den er håndlagd i Amerika, den tar timevis å lage, og den har sjeldne ingredienser du ikke kan finne i en krystallbutikk, sier han.

Ifølge Verrett inneholder medaljongen orgonitt, som gjør den magnetisk, samt flere krystaller og sand fra flere steder i verden.

Vagina-avtrykk

Det har også versert kontroverser rundt Verrett for at han har uttalt at en kvinnes sexpartnere etterlater et avtrykk i kvinnens vagina.

Verrett mener uttalelsen er misforstått.

– I min kultur er det ikke en medisinsk ting. Jeg snakket om kvinnekultur i Amerika, og der er det kjent at når kvinner har en sexpartner så er det et energisk avtrykk som sitter igjen hos dem, i deres kjønnsorgan, sier Verrett.

Han mener disse avtrykkene kan fjernes med en form for renselse.

– Men er det bare for kvinner, eller tilbyr du penisrenselse også?

– Jeg snakket til en gruppe kvinner, men det gjelder både menn og kvinner. Vi har alle avtrykk, svarer Verrett.

– Masse vrøvl

Kristian Gundersen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han er tydelig i kritikken mot Verretts metoder.

– Jeg synes først og fremst at han serverer en masse vrøvl. Og så er det litt urent argumentert, for han tillegger sine meningsmotstandere meninger de ikke har. Jeg tror ikke vi er redde, for eksempel, jeg tror vi bare synes det er tull, sier Gundersen til TV 2.

Han har selv bodd i USA, og mener forklaringen om at det er store kulturforskjeller mellom landene er tull.

URENT ARGUMENTERT: Biolog Kristian Gundersen mener Verretts argumenter ikke holder. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Det er akkurat den samme diskusjonen der. Det er mulig det er annerledes i Hollywood, hvor jeg har inntrykk av at han har virksomheten sin, men det er jo ikke sånn at det er mer spiritualitet eller overtro i USA enn i Norge, sier Gundersen.

Biologen reagerer også på Verretts forklaring om at metodene kan fungere for noen og ikke for andre, fordi alle kropper er forskjellige.

– Da håper vel de fleste som kjøper en sånn medaljong at de har samme kropp som ham og at det skal virke.

Mener kritikken avvises

Samfunnsdebattant og journalist Ingeborg Senneset er blant dem som tidligere har kritisert Verretts uttalelser.

Hun skrev nylig et «åpent brev» til Verrett i Aftenposten, hvor hun skriver at han blokkerte henne på Instagram da hun stilte kritiske spørsmål.

Hun reagerer på hvordan han møter kritikken.

– Han og forloveden er voksne, oppegående og medietrente. Det er ingen grunn til at de ikke skulle kunne ta til seg saklig kritikk. Hva med heller å spørre seg selv «ok, kanskje er det noe i dette?» heller enn å avvise ethvert spørsmål med at nordmenn er lukkede eller kalde, eller insinuere at hans svigerfars folk er dumme, sier Senneset til TV 2.

– Det er ikke en god debatteknikk, og det er neppe et godt innsalg i nordmenns hjerter.

Spesielt reagerer Senneset, som også er utdannet sykepleier, på hvordan Verrett omtaler medisin.

– Å fremstille medisin som noe utelukkende hardt, kaldt og negativt, synes jeg er å undervurdere dem som vier ekstremt mange av årene sine til å hjelpe folk, sier hun.

REAGERER: Sykepleier og samfunnsdebattant Ingeborg Senneset mener Verrett svarer på kritikken med å omtale nordmenn som kalde, dumme folk. Foto: Foto: Alf Simensen / TV 2

– Usmakelig

Hun mener syke og sårbare oppfordres til å kjøpe produkter eller tjenester som medaljongen, og at dette ikke skal bagatelliseres.

– Man aner ikke om det man tilbyr er farlig før man har truffet på akkurat riktig, eller feil, menneske. Selv, da jeg var syk, så prøvde jeg alt fra magnetsåler til kinesiolog. Jeg ville også dra til Snåsamannen, men jeg var ironisk nok for syk, sier Senneset.

Hun mener alternativ behandling kan være harmløst, men også være sløsing av tid og gi falskt håp.

– Det kan i verste fall ta vekk det fokuset man kunne ha hatt på dokumentert behandling. Men det er noe med at man klamrer seg fast til et håp, og det er så uendelig forståelig at folk gjør det. Samtidig er det ufattelig usmakelig at noen vil utnytte folks håp til å selge produkter og tjenester de ikke har noen forutsetninger for å si at virker, fortsetter hun.

Også Senneset reagerer på bruken av begrepet kulturkollisjon for å beskrive reaksjonene.

– Det var positivt å se kongen gå såpass hardt ut som han gjorde. Akkurat «kulturkollisjon», som var kongens valg av ord, var en ekstremt diplomatisk måte av en kommende svigerfar å si at «vi har forbanna mye å ta opp på kammerset, sier hun.

TV 2 har vært i kontakt med prinsesse Märtha Louises manager Carina Scheele Carlsen, som opplyser at Verrett ikke har ytterligere kommentarer til kritikken.