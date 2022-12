Veronica (44): – Jeg føler meg ufattelig mislykket

Veronica Saurdal (44) går gjennom Sandnes sentrum.

Overalt rundt henne, er folk pent kledd med handleposer i hendene. Gatene er julepyntet og travlere enn på en vanlig formiddag.

Selv om Veronica går med rak rygg, kjenner hun at det knyter seg i magen.

– Jeg føler meg som en person som ikke verdt noe i samfunnet. En som blir utstøtt og sett ned på, sier hun.

SKAMBELAGT: – Jeg orker innrømme ovenfor andre at i år blir det ikke julegaver fordi vi ikke har råd, sier Veronica. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Lyver til venner

Veronica bor i et lite hus i Sokndal i Rogaland. Selv om huset er fylt av kjærlighet, er det også mange restriksjoner.

Dusjtiden til barna er kortet ned. Selv dusjer hun i kaldt vann. Når strømmen er dyr, vokser haugen med skittentøy i kurven. Tørketrommelen brukes ikke lenger. Det er kaldt i kjelleren, for hun fyrer bare med ved i førsteetasje.

– Hvordan vil du beskrive din økonomiske situasjon?

– Hvor ærlig skal jeg være?

– Så ærlig som mulig?

– Den er helt jævlig.

Veronica kan alle priser på matvarer utenat. Hun går aldri i butikken uten å ha lagd en detaljert handleliste først, som nøye er summert opp.

Å eie en bil, er en gode hun ikke har råd til.

Hun har cirka 21.000 kroner å leve for i måneden som ufør. Når husleie, regninger og matutgifter har krevd sitt, sitter hun igjen med et par tusen kroner på konto.

EN BYRDE: Veronica føler seg som en byrde i samfunnet, siden hun ikke har fått til livet på et materialistisk plan. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Veronica har lært seg å være disiplinert i hverdagen, for å unngå å ende i minus i slutten av måneden. Det går hardt utover hennes sosiale liv.

– Når jeg får spørsmål om å være med på ting sammen med venner, dikter jeg ofte opp årsaker til at jeg ikke kan være med. Jeg sier aldri at jeg ikke har råd.

– Veldig sårt

I en stor undersøkelse har Danske Bank tatt temperaturen på hvordan nordmenn opplever egen økonomi akkurat nå.

Der oppgir mer enn hver fjerde nordmann at de blir nedfor av å tenke på privatøkonomien sin.

Nesten én av fire sier også at de sliter økonomisk, men at det er flaut å snakke om.

Veronica kjenner seg veldig igjen. I en årrekke holdt hun sin egen økonomiske situasjon skjult for omverdenen.

– Jeg synes det er veldig sårt å snakke om, for jeg føler meg ufattelig mislykket. Ved å åpne meg om egen økonomiske situasjon, må jeg innrømme ovenfor andre at jeg ikke har fått til livet, sier hun.

Lenge var åpenheten faktisk noe av det verste hun kunne se for seg.

– Jeg har dårlig selvtillit, så for meg å snakke åpent om at jeg er fattig, er som å danse naken foran masse folk i sentrum.

I tillegg til at skammen er tung å bære på, forteller hun at hun også opplever å bli forhåndsdømt.

SAMVITTIGHET: De få gangene Veronica må kjøpe seg en bukse, får hun dårlig samvittighet, for hun vet det går utover noe annet. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Når hun kommer i kontakt med nye venner eller potensielle partnere, kommer økonomi og livssituasjon alltid opp som et tema.

– Når folk får vite at jeg ikke eier egen bolig, ikke har bil eller økonomien på stell, så vil de sjelden ha meg i livet. Derfor opplever jeg at penger er det som må til for at du skal ha et liv som er verdt å leve i Norge, sier hun.

– Vondt å se

Av 1000 respondenter oppgir hver femte nordmann at de lever på randen av hva økonomien deres tåler, ifølge undersøkelsen fra Danske bank.

– At de som sliter økonomisk også synes det er flaut å snakke høyt om, synes jeg er vondt å se. Her er det snakk om hver fjerde nordmann, og det er et høyt tall, sier forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen.

TABU: – Tørr du å snakke høyt om økonomiske problemer, er du allerede et langt steg på vei til å rydde opp og få hjelp, sier Olsen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun viser til at de som hadde det tøft økonomisk fra før, har fått det verre. I tillegg ser hun at selv de med svært god råd også har fått det tøft.

Over én av ti sier at de egentlig bør søke økonomisk rådgivning, men at de kvier seg.

– Siden det er så mange som sliter økonomisk, mener jeg det er viktig å tørre å snakke høyt om dette. Det vil åpne dørene for at andre tør å gjøre det samme, og det blir lettere å be om hjelp, sier hun.

Har uhåndterlig gjeld

Som ung var Veronica skoleflink og drømte om å bli advokat. Å bli ufør var aldri planen, men så ble hun brått syk som 15-åring.

Etter en lang kamp med Nav-systemet, fikk hun diagnosen ME som 30-åring. Da ble hun satt på uføretrygd, men hadde allerede rukket å opparbeide seg en stor gjeld.

Ettersom diagnosen først kom så mange år etterpå, fikk hun ikke ung ufør.

– Da jeg var i Nav-systemet gikk stadig flere regninger til inkasso. Gjelden bare bygde seg opp og til slutt ble den så uhåndterlig at jeg mistet helt oversikten, sier hun.

I dag preges økonomien hennes fortsatt av en stor gjeld, men hun har nylig søkt om gjeldsordning hos Nav.

ULIKE JOBBER: Veronica havnet på ulike NAV-tiltak, og har prøvd seg på alt fra sveisekurs til å jobbe i frisørsalong. Uansett jobb kom det alltid til et punkt hvor hodet og kroppen sa nei. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Hun mener det er en serie uheldige hendelser, som har satt henne i uføret. Det aldri har stått på viljen.

– Hadde årsaken til at jeg har havnet i denne situasjonen vært at jeg har festet, sløst og levd over evne hadde det vært noe annet. Jeg føler at jeg bare har vært veldig uheldig siden jeg har vært for syk til å jobbe.

Når hun ser tilbake på årene, er det verste for Veronica at den økonomiske situasjon også har gått utover hennes tre barn.

– Det har aldri vært manko på det de har trengt, men de har aldri fått noe ekstra heller. Som mor vil du jo gi barna alt, så det har vært grusomt, sier hun.

Den vanskelige praten

For noen måneder siden satt Veronica rundt middagsbordet med barna. Den yngste datteren er 16 år, mens datteren på 21 og sønnen på 26 også bor hjemme midlertidig i påvente av fast jobb.

Med tårer i øynene bad hun de barna om å bidra mer, fordi hun ikke fikk ting til å gå rundt.

– Det var en utrolig vanskelig samtale, men også hovedgrunnen til at det har gått litt bedre det siste året. Hadde det ikke vært for de to eldste, vet jeg ikke hvordan det hadde gått, sier Veronica.

Det er først de senere årene at hun har klart å snakke åpent med barna og andre om sin økonomiske situasjon.

SELVINNSIKT: Selv om Veronica er i en vanskelig situasjon, har hun mye humor. – Det er bra jeg ikke er rik. Blir jeg svindlet, er det ingenting å stjele fra kontoen. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

– Med årene har jeg lært meg å gi litt mer faen. Jeg har blitt litt tryggere på meg selv, og derfor har det også blitt lettere å snakke om, sier Veronica.

Hun har også lært seg å sette pris på alt hun har, i stedet for å dvele ved alt hun ikke har.

– Egentlig så er det ikke penger som definerer rikdom, det er det du har rundt deg. Jeg har tak over hodet, mat på bordet, fantastiske unger og mye humor i hverdagen. Jeg er veldig rik.

Og ettersom Veronica har opplevd mye motgang i løpet av den første halvdelen av livet, har hun et håp om at det kan snu.

– De 44 første årene av livet mitt har vært ganske jævlige. Derfor håper jeg de neste 44 blir bedre, sier hun.