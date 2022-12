Veronica (31) fikk sjokk da hun så over utgiftene – nå får hun erstatning

Veronica Nyland er én av seks i Norge som har fått erstatning for bivirkningen etter koronavaksinen.

BISMAK: Veronica Nyland er en av få i Norge som har fått erstatning for bivirkningene hun opplevde etter koronavaksinene. Seieren kommer med en bismak. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Fem, seks, syv...

Veronica Nyland (31) står på badet og ser over lageret sitt hjemme i den lille leiligheten på Åssiden i Drammen.

Før kunne hun klare seg med fem bind om dagen den uken hun hadde menstruasjon.

Nå lapper hun sammen tre tjukke bind i trusa samtidig, i håp om å slippe å ødelegge klærne eller madrassen. Dagsforbruket har klatret opp til 22 bind.

– Det er ganske intenst, sier Veronica.

Og når du blør 365 dager av et år, blir det faktisk en betydelig utgiftspost.

KOSTBART: Veronica forteller at hun har brukt enorme summer på bind og tamponger det siste året. Foto: Lage Ask / TV 2

– Kom som en bombe

I sommer bestemte Veronica seg for å søke om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

– Jeg orket ikke ha det sånn lenger. Jeg ville ha svar på hva som feiler meg og jeg ville vite om dette faktisk skyldtes vaksinen. I tillegg hadde jeg hatt så store utgifter, sier hun.

Veronica merket forandringene i menstruasjonen tre dager etter at hun tok første dose koronavaksine. Etter andre dose ble det verre, og etter den tredje gikk kroppen berserk, beskriver 31-åringen.

– Det kom som en bombe. Jeg blødde konstant i 15 måneder uten pause. I tillegg hadde jeg nesten daglig smerter, som føltes som rier. De slo meg helt ut og var ofte så vonde at jeg kastet opp, sier hun.

SMERTER: Veronica kjøpte inn et varmeteppe og en varmeflaske, som hjelper litt på smertene. Disse er fortsatt mye i bruk. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Blødningene hennes var også mye kraftigere enn det hun var vant til.

Stod hun i dusjen, rant blodet nedover beina hennes. Da hun gikk på do, ble vannet farget rødt. Overmadrassen var så blodflekket at hun måtte kjøpe en ny.

Hun tok både paracet og paralgin forte for å lindre smertene. Hun gikk også til innkjøp av jerntabletter, kvalmestillende og krem mot soppinfeksjon etter konstant å ha gått rundt med bind.

Lageret av bind og tamponger hjemme ble raskt femdoblet.

LOGGET: Veronica har tidvis logget menstruasjonen sin i en app. Alle datoene er farget røde i kalenderen, som betyr at hun blødde hver eneste dag i juli måned. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Fikk sjokk

I tillegg til menstruasjonsforstyrrelsene, fikk hun også en kraftig allergisk hudreaksjon etter koronavaksinene, som hun kjøpte inn kremer for å behandle.

– Det var store utslett, som klødde og var veldig smertefulle. Det så ut som en blanding av vannkopper og brannskader, forteller hun.

Selv om utslettet i dag har blitt bedre, er underarmene hennes fortsatt dekket av røde prikker.

Veronica har vært på hyppige besøk hos fastlegen, men fikk aldri et sikkert svar på hva som forårsaket plagene.

Månedene gikk uten at hun ble bedre, mens forbruket og kostnadene vokste seg større.

Da hun søkte om erstatning fra NPE i sommer, satte hun seg ned for å få oversikt over utgiftene hun hadde hatt det siste året. Da hun summerte postene, fikk hun sjokk.

FIKK HJELP: Veronica Nyland har fått bistand av en advokat underveis i prosessen med å søke erstatning. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Hadde ikke råd

Da hun satte opp utgiftene hun hadde knyttet til bivirkningene i et budsjett, kom det på over 41.000 kroner.

Den største utgiftsposten var bind og tamponger, som hun har brukt over 20.000 kroner på etter vaksinedosene.

Som ung ufør skal det ikke mer enn én uforutsett regning før budsjettet sprekker for Veronica.

– Det har gått mye fra sparekontoen, jeg har lånt litt og noen ganger har jeg også måttet utsette regninger fra legen, siden det vært så mange utgifter ved siden av, sier hun.

UTGIFTER: Veronica har satt opp flere budsjetter for å få kontroll over utgiftene hun har hatt som følge av vaksinen. Kravet hun leverte til NPE var på over 41.000 kroner. Foto: Lage Ask / TV 2

Ettersom koronavaksinene er anbefalt og en del av det norske vaksineprogrammet, kan alle som tar de søke om erstatning ved en eventuell skade.

Ifølge NPE må to krav være oppfylt for at personer skal få godkjent erstatning: Vaksinen kan ha forårsaket plagene, og det er ikke funnet en eller flere andre mer sannsynlige årsaker.

I slutten av oktober kom brevet fra NPE: Veronica hadde fått godkjent en erstatning, som foreløpig én av seks kvinner i Norge.

LAGER: Lagret av reseptfrie medisiner har fylt seg opp. Veronica har hele veien passet på å ikke overskride anbefalt dosering. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Opplevde å bli trodd

NPE konkluderte med at Veronica hadde rett på 30.000 kroner i erstatning. Tilbakebetalingen er ment å dekke det NPE anser som rimelige og nødvendige utgifter til bind, legemidler og medisiner. I tillegg får hun dekt utgifter til advokat.

NPE har så langt behandlet 18 saker om menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksine, hvorav 12 av søkerne har fått avslag.

«Vi mener at menstruasjonsforstyrrelsene som oppstod i september 2021 skyldes vaksinen. Vi mener at dose to og dose tre også sannsynligvis førte til en forbigående forverring av hudplager med utslett», skrev NPE i vedtaket.

Veronica ble veldig lettet etter å ha lest svaret fra NPE.

– At jeg endelig ble trodd, og at jeg fikk det svart på hvitt at det skyldes vaksinen, var en veldig god følelse.

Bivirkningene har imidlertid ikke bare kostet i kroner og øre for Veronica. Derfor kom også seieren om erstatning med en bismak.

Les mer: Kvinner kan få erstatning – så mye kan de ha krav på.

KONSEKVENSER: Bivirkningene Veronica har opplevd har vært så heftige at de har gått utover hverdagen og hennes sosiale liv. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Trenger flere svar

Å være i nærmest konstant dårlig form forringer nemlig fortsatt livskvaliteten hennes.

– Jeg har vært veldig utmattet og sovet mye. Jeg har ikke orket å være med familie og venner, og har unngått å være aktiv for hver gang jeg beveger meg føles det som jeg skal falle i bakken, sier hun.

15 måneder etter plagene startet, har hun ikke blitt stort bedre. Utgiftene fortsetter også å løpe.

– Jeg savner svar på hvorfor dette skjer med kroppen og om det finnes noen behandling. Jeg blir også bekymret for hvor lenge jeg må leve med dette og hvor store utgifter jeg får om det bare fortsetter, sier hun.

Veronica mente også at hun har hatt 11.000 kroner mer i utgifter enn NPE la til grunn. Hun har derfor besluttet å klage på vedtaket etter oppfordring fra advokaten sin.