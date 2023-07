Verdsmeister tar oppgjer med båtfylla: – Har ikkje noko i båt å gjere

Båtliv blir for mange forbunde med fridom og kanskje også eit glas eller to med øl og vin.

Ankerdrammen er viktig for mange nordmenn, men Pål Virik Nilsen, som er tidlegare verdsmeister i båtrace, ber folk passe på.

Han reagerer på det han kallar ein alkoholkultur til sjøs, og fryktar at promillegrensa på 0,8 sender eit signal om at det er greitt å kombinere alkohol med båtkøyring.

– Det er jo individuelt, men det er ganske mange som er brisne og i godt slag på 0,8. Då har dei ikkje noko i båt å gjere, og i alle fall ikkje i høg hastigheit, viss dei har 0,8 eller meir i promille, seier Virik Nilsen til TV 2.

Store krefter

I konkurranse kan Virik Nilsen kome opp i over 100 knop. Dermed veit han godt kva krefter som er i sving.

– Det er veldig store krefter. Frå 50 knop og oppover - viss det skjer noko då, så er det veldig få som skjønar konsekvensane og kreftene som spelar inn.

VERDSMEISTER: Pål Virik Nilsen har vore aktiv innan båtrace i mange år. Han blei verdsmeister i Formel 4 i 1998. Ved sidan av båtkarrieren har han mellom anna kurs for høghastigheitsbevis. Foto: Raffaello Bastiani

Han meiner at ein krasj på sjøen ikkje kan samanliknast med ein kollisjon på land.

– Det er sjølvsagt ille å krasje med bil, men her har du eit element til, nemleg vatnet. Viss du i tillegg ikkje har på deg redningsvest, så er det dårlege odds for at det går bra, seier Virik Nilsen, og legg til:

– Kombinert med alkohol, så seier det seg sjølv at den oppskrifta er dårleg. Så ein skal tenke seg litt om, ja, seier han.

– Dødsleik

TV 2 er med Virik Nilsen og fungerande generalsekretær Eli Marie Stavlund i Av-og-til ut på fjorden i Son for å snakke om temaet.



Stavlund meiner at alkohol og båtkøyring passar dårleg saman.

– Du får dårlegare motorikk og reaksjonsevne. Samtidig blir du meir impulsiv og risikovillig. Så det er ein dårleg kombinasjon, seier Stavlund.

Tal frå Sjøfartsdirektoratet viser at alkohol eller annan rus har vore involvert i om lag 40 prosent av dødsulukkene med fritidsbåt sidan 2017.

I fjor var 16 av dei 34 som omkom i ulukker med fritidsbåtar påverka av alkohol eller andre rusmiddel. I direktoratet sin årsrapport for 2022, som VG først skreiv om, står det at promillenivået var høgt (mellom 1,9 og 3,4), og i berre eitt av tilfella var nivået under 0,8.

Stavlund seier at ein har dårlegare sjansar for å klare seg viss ein kjem ut for ei ulukke og hamnar i sjøen.

– Svømmetaka blir slappare og du får dårlegare orienteringsevne. Så evna til å redde seg sjølv og andre blir radikalt dårlegare. Samtidig blir kroppen raskare nedkjølt i vann. Og du svimar fortare av i vatn viss du har promille i blodet, seier Stavlund.

ÅTVARAR: Virik Nilsen og Stavlund ber folk om å ikkje kombinere båtliv med høg promille. Foto: Chrisremy Berrefjord TV 2

Generalsekretæren kallar fyllekøyring på sjøen for ein dødsleik.

– Du vågar veldig mykje meir enn elles, og det er ein dårleg kombinasjon når du også evnar mindre. Så det er ein slags dødsleik å køyre når du er betydeleg rusa, seier Stavlund, som også vil skryte av at Virik Nilsen er så tydeleg i si oppfordring.

– Det er skikkeleg kult at vi har eit forbilde som Pål, som tør å bruke stemma si på den måten han gjer, seier Stavlund.