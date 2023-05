Verdens største krigsskip i Norge: – Folk bør være glad

Verdens største krigsskip USS «Gerald R. Ford» er på sitt første operative tokt noensinne, og Oslo er første havn som besøkes.

Når hangarskipet ankrer opp innerst i Oslofjorden, vil rundt 4500 amerikanske soldater oppholde seg i hovedstaden.

Tor Ivar Strømmen er orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen. Han mener folk ikke bør være bekymret for at det gigantiske skipet er på norgesbesøk.

– Egentlig bør folk være glad for at skipet dukker opp, sier han til TV 2.

Han sier det er et tydelig signal fra USA om at de står bak sine allierte, ønsker å støtte dem og har verktøyene som kan nyttes for å bidra med rask hjelp.

– Svært mye av denne allierte hjelpen vi snakker om i forsvarssammenheng i Norge tar veldig lang tid å få på plass, men slike skip som dette kan komme i relativt få dager hvis det skulle dra seg til å bli veldig farlig.

SENDER KLART SIGNAL: Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen mener det amerikanske krigsskipet sitt besøk i Norge sender et klart signal til Russlan. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Strømmen sier USA er i Norge for å berolige sine allierte om at de er den garantisten de alltid har sagt de er.

– Samtidig er det selvfølgelig et klart signal til Russland, sier Orlogskapteinen.

Han utdyper at USA viser at de er til stede, og kapable, og at hangarskipet har en kapasitet ingen andre i verden har.

– Og som veldig fort kan bringe kraftig militærkraft inn mot et hvilket som helst punkt langs enhver kyst.

Les også: Tusenvis av skuelystne følger hangarskipets ferd mot Oslo



HANGARSKIP PÅ OSLOTUR: USS «Gerald R. Ford» seiler innover Oslofjorden. Foto: Sveinung Kyte / TV 2 Les mer Foto: Sveinung Kyte / TV 2 Les mer Foto: Lars Askheim Les mer Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2 Les mer Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2 Les mer

Dysser ned signaleffekten

General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener man ikke skal legge alt for stor vekt på hvorfor skipet besøker akkurat Norge.



– Et så stort krigsskip av denne typen vil alltid måtte oppfattes som et sikkerhetspolitisk signal, og de nordlige farvannene har selvfølgelig en strategisk betydning, sier han til TV 2.

– Mange sier det ikke er tilfeldig at Oslo er første havn. Hva er din vurdering av at det blir første stopp på dette toktet?

– Jeg tror ikke vi skal lese noen spesiell sikkerhetspolitisk betydning inn i at det akkurat er Oslo, sier Diesen.

NATURLIG HAVN: Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sier Oslo er en naturlig havn for det amerikanske krigsskipet å vise tilstedeværelse i Nord-Europa. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det er klart at amerikanerne sender et signal om sin tilstedeværelse i Europa, og sitt ønske om å være til stede, når de sender dette ultramoderne store hangarskipet hit.

– Men de sender det jo til et en av Russlands nærmeste naboer?

– Ja, det det gjør de. Men igjen, jeg tror ikke vi skal lese for mye inn i det. De kunne jo i og for seg ha sendt det til en hvilken som helst større europeisk havn.

– At de er i det nordlige havområdet kan ha en betydning, men uten at jeg skal tror at vi skal dramatisere det på noen måte, sier Diesen.

– Ikke unaturlig

Russlands ambassade i Oslo har omtalt det amerikanske besøket som en skadelig maktdemonstrasjon.



– Det finnes ingen spørsmål i nord som krever en militær løsning, heller ikke temaer der det trenges innblanding utenfra, sa Timur Tsjekanov ved ambassaden til NTB tirsdag.

Hovedlærer Steffen Øverland ved Sjøkrigsskolen sa til TV 2 tirsdag at besøket er et klart uttrykk for at USA har en sikkerhetspolitisk interesse i å avskrekke Russland.

Diesen understreker at han ikke tror det er lurt å overtolke hvilket signal det amerikanske besøket sender til Russland.

– Hvorfor ikke det?

– Nei, rett og slett fordi det ikke er noe grunnlag for det. Amerikanerne kommer til Norge og Oslo. Det er naturlig. Det er i hvert fall ikke unaturlig hvis de skal til en nordeuropeisk havn.