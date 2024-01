«Verdens giftigste plante» kan bli ny slankemedisin

DØDSPLANTE: I Kina lærer barn at man for all del ikke må spise denne planten, for det kan i verste fall bety døden. Foto: Nikolaj Hansen / Universitetet i København

Planten Tordenhertugvine er så giftig at du risikerer å falle om død, kort tid etter at du har spist den.

Men nå kan virkestoffet i planten, som i Kina bare kalles «Seven steps to death», brukes i en ny slankemedisin.

Men hvordan er det egentlig mulig?



Gjennombrudd

Virkestoffet celastrol dannes i plantens rot, og har svært sterk effekt mot overvekt. Men foreløpig har man slitt med å skille stoffet fra planten, uten at giften følger med.

Før nå.

Forskningen som er gjort av forskere ved Universitetet i København, omtales som et stort gjennombrudd.

VIKTIGE DRÅPER: Virkestoffet celastrol, her skilt ut fra den giftige planten. Foto: Yong Zhao / Universitetet i København

Potensialet er massivt, skriver TV2 Danmark, som omtalte saken først.

Ifølge den danske forskningen, har eksperimenter på dyr, vist at mus som hadde fått celastrol, gikk opp 45 prosent mindre i vekt, enn mus som ikke fikk virkestoffet.

Forsøk på menneskeceller har vist lignende resultater.

– Klart gjennombrudd

Sotirios Kampranis er én av forskerne på universitetet i København som står bak gjennombruddet.

Til TV 2 sier han at dette er et klart gjennombrudd.

ÅREVIS MED JOBB: Professor i biokjemisk ingeniørfag Sotirios Kampranis og hans kollegaer har jobbet for dette gjennombruddet siden 2017. Foto: Universitetet i København

– Det er fordi den kjemiske strukturen er svært kompleks, og veien frem for å bruke dette stoffet er lang og komplisert.

Forskerne har nå banet vei for videre studier som trengs for å etablere celastrol som et vektkontrollmiddel.

– Før vi kan bruke dette stoffet til å behandle fedme, må vi først finne ut om det har noen negative effekter på mennesker, sier Kampranis.

Tre milliarder

Slankemedisiner har tatt verden med storm de seneste årene. I Norge er det hovedsakelig fire alternativer tilgjengelig for nordmenn som trenger medikamentell behandling for fedme.

Tall TV 2 har hentet inn fra Apotekforeningen viser at Mysimba, Ozempic, Saxenda og Wegovy omsatte for totalt 3 043 579 789 kroner i 2023.

Det tilsvarer over 1,5 millioner pakninger.

MILLIARDOMSETNING: Slankemedisiner rives ut av hyllene og omsetter for milliarder. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Ozempic, Wegovy og Saxenda produseres alle av det danske legemiddelselskapet Novo Nordisk. Suksessen med disse medisinene har gjort selskapet til Europas mest verdifulle.

– Om det ikke hadde vært for Novo Nordisk, så hadde vi ikke hatt økonomisk vekst i årets første seks måneder, har sjeføkonom Las Olsen i Danske Bank tidligere uttalt.



Massivt samfunnsproblem

Sindre Lee-Ødegård er lege og seniorforsker på fedme og diabetes, og medisinsk fagansvarlig i Helseresepten.

Han mener den elleville interessen for slankemedisiner viser hvor stort samfunnsproblem fedme faktisk er.

SKEPTISK: Lege Sindre Lee-Ødegård er skeptisk til unødvendig bruk av slankemedisiner. Foto: Sander Flatmoen Lee

– I tillegg viser det hvor begrenset behandlingstilbudet har vært for denne pasientgruppen gjennom mange år, sier han.

Men med den enorme interessen vi ser nå, hvor vil dette egentlig ende?

– Hvis vi ser til USA, som ligger litt foran oss, så ser vi at bruk av slankemedisiner normaliseres i befolkningen. Vi ser også at de brukes til dels ukritisk.

Advarer

Selv om det er få eksempler av dette i Norge, advarer Lee-Ødegård mot å bruke disse medisinene, dersom man egentlig ikke har behov for det.

– Dessverre er det også mange useriøse aktører som foreskriver disse medisinene uten egentlig å ha satt seg inn i effekter og bivirkninger, og som ikke følger opp pasientene på god nok måte.

Han er redd for at mange vil bruke slankemedisiner for å oppnå et visst kroppsideal.

– Samtidig vil riktig bruk forhåpentligvis medføre en betydelig forbedring av symptombyrden blant pasienter som har helseplager av fedme, sier Lee-Ødegård.