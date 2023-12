Året er snart omme, og 2024 står på trappene. I løpet av året har renta steget mange ganger og både mat og andre varer har blitt dyrere.

Siste renteheving kom rett før jul, og ble omtalt som en lite ønsket førjulsgave.

Men det er flere grep man kan gjøre for å spare penger på skatten. Og du har ingen tid å miste.

– Verdens beste sparebank

For deg som ønsker å spare til bolig og i tillegg få skattefradrag, er BSU et godt alternativ.

Kanskje et av de beste, mener Linda Tofteng Eliassen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Nord-Norge.

– Det er på en måte verdens beste sparekonto.



BSU, eller boligsparing for ungdom, gir deg et skattefradrag på ti prosent av årlig sparebeløp, opp til (om du fyller opp kontoen med) 27.500 kroner.

Fram til i år fikk du et fradrag på 20 prosent.

DEN BESTE: Forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen er en stor fan av BSU-ordningen. Foto: Foto: Marius Fiskum

– I tillegg får du bankenes beste innskuddsrente på alt du har på kontoen, denne er nå fra seks prosent.



Det er ingen grunn til å ikke spare i BSU, mener Tofteng Eliassen.

– Det er fortsatt sykt lønnsomt å spare på denne kontoen.

For å sikre deg dette fradraget må sparebeløpet så på konto innen fristen, som ofte pleier å være 31. desember eller noen dager før nyttårsaften.

Skatten du får tilbake om du fyller opp BSU havner på 2750 kroner.

Gi gaver

Ved å gi penger til frivillige organisasjoner kan du faktisk spare penger på skatten.

– For å få fratrekk må summen utgjøre minimum 500 kroner per organisasjon, per år, sier forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun.

I 2023 kan du trekke fra maksimum 25.000 kroner.

Det er likevel ikke alle organisasjoner som gjelder i fradragsordningen. På Skatteetatens nettsider ligger det en oversikt over hvilke organisasjoner som er en del av ordningen.

Pensjonssparing: – Lønna du skal leve av

IPS (Individuell pensjonssparing) gir deg også fradrag på skatten. I løpet av et år man sette av opptil 15.000 kroner i året, og 22 prosent av dette får du igjen på skatten.

– Men vær klar over at når du pensjonerer deg, må du skatte av hver utbetaling. Til gjengjeld betaler du ingen formuesskatt eller skatt på avkastningen i spareperioden, sier Incedursun i Nordea.



HUSK PENSJON: Incedursun trekker fram pensjonssparing som et av grepene man kan ta for å få fradrag på skaten. Foto: Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Selv om pensjon kanskje ikke virker like relevant for alle når man er ung, er det likevel veldig viktig, mener Tofteng Eliassen.

– Det er lønna du skal leve av de siste 30–40 åra i livet ditt.

Ulempen med IPS er at pengene er låst fram til du fyller 62 år.

Aksjer med tap



Om du har tapt penger på aksjer, og de ikke står på en aksjesparekonto kan man gjøre det før nyttår.

Du får nemlig 37,84 prosent i skattefradrag på tapet på neste års skattemelding.

Spar på formuesskatten

Det koster penger å ha penger. Om nettoformuen din er over 1,7 millioner kroner må du betale formuesskatt.

Om du har planer om å gi gaver eller forskudd på arv, kan det være lurt å gjøre det før det nye året ringes inn.

I 2023 er skattesatsen for formuesskatt på 1 prosent over fribeløpet, og 1,1 prosent for en formue over 20 millioner kroner.

Vær oppmerksom på at barna må ha fylt 17 år for å få eget fribeløp for formuesskatt, ellers lignes de sammen med foreldrene, forklarer Incedursun.