– Verden raste sammen da jeg fikk vite det

Da det ble kjent at en mann var siktet for overgrep i barnehagen til datteren, fryktet moren det verste. Få måneder senere kom sjokket.

I september 2022 ble en mann i 30-årene pågrepet av sivilpoliti i en barnehage i Bergen.

Moren til et av barnehagebarna sier hun tidlig hørte om pågripelsen. Selv om denne saken ikke angikk dem, fryktet hun umiddelbart at også hennes egen datter hadde blitt utsatt for noe.

Den pågrepne mannen var ansatt i barnehagen, og har i senere tid blitt tiltalt for tre grove voldtekter. Han har hele veien nektet for all skyld.

Tiden rett etter pågripelsen var preget av stor uvisshet, sier moren.

– Det var vanskelig å tenke at det kunne ha skjedd noe med datteren min, sier hun fra vitneboksen.

ADVOKAT: Bistandsadvokat Kjetil Ottesen representerer de tre fornærmede barna. De er ikke tilstede under rettssaken. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Jeg fikk frysninger

Denne høsten hadde datteren sluttet i barnehagen og begynt på skolen. I starten av desember betrodde hun seg plutselig til en assistent i et friminutt.

Ifølge den skoleansatte var det et sjokk å høre det barnet fortalte.

– Hun sa at hun hadde en hemmelighet fra barnehagen som hun ikke turte å fortelle til foreldrene. Jeg oppfordret henne til å snakke, og hun fortalte deretter at en voksen mann hadde vært slem med henne.

I neste øyeblikk fortalte barnet mer konkret om hva hun hadde blitt utsatt for.

– Jeg kjente jeg fikk helt frysninger, sier assistenten.

Under rettssaken har tilhørerne fått høre tilrettelagte avhør med barna. Der har hver av dem fortalt om ulike overgrep som skal ha skjedd under hvilestund, på et stellerom, og på fanget til tiltalte.

Barna forteller at mannen ba dem om å holde overgrepene hemmelig.

I retten har mannen forklart handlingene med at normale rutiner i barnehagen har blitt tolket feil og vridd på.

Han mener også at utformingen til lokalene og ansattrutinene gjør det umulig å begå overgrep i barnehagen.

AVVISER: Forsvarer Ivar Abrahamsen sier klienten hans avviser alle anklagene og nekter all skyld. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Et sjokk

I retten forteller moren at de tok kontakt med politiet, og at datteren ble avhørt på barnehuset.

– Det var et sjokk. Verden raste egentlig sammen da jeg fikk vite om saken, sier moren.

Foreldrene fikk ikke snakke med datteren om det hun angivelig skulle ha blitt utsatt for, av hensyn til etterforskningen. Politiet har strenge regler rundt dette for å unngå påvirkning av barna.

Dette var en svært utfordrende tid for foreldrene. Datteren hadde endret oppførsel i betydelig grad.

– Hun har hatt en utfordrende hverdag, med mange konflikter i omgangskretsen. De siste to årene i barnehagen hadde hun også en mer seksualisert atferd. Jeg ble ofte konfrontert med dette av personalet, og følte de var litt nedlatende mot meg, sier hun.

AKTOR: Politiadvokat Eli Andrea Skaar og bistandsadvokat Kjetil Ottesen under rettssaken i Hordaland tingrett. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Som et slag i hjertet

Foreldrene til den tredje jenta som skal ha blitt utsatt for overgrep, forteller også at datteren gradvis endret oppførsel.

Barnet skal ha hatt enkelte utagerende episoder, og det var under en slik episode at datteren selv fortalte moren at noen i barnehagen hadde tatt på henne.

– Det kom som et slag i hjertet. Jeg ble veldig overrasket, sier hun.

Da moren spurte henne åpent om hvem som hadde gjort dette, nevnte datteren navnet på mannen som nå er tiltalt.

I retten sier moren at de aldri hadde hatt noe mistanke mot ham tidligere.

– Jeg var tvert imot positiv til at det var menn som jobbet i barnehagen. Mitt inntrykk av ham var at han var flink og aktiv i leken med barna. Det var ingenting som tilsa at noe slikt som dette skulle dukke opp

Avviser påvirkning

Den tiltalte mannen har sagt at han tror barna kan ha blitt påvirket både før og under avhørene på barnehuset.

Dette ble et tema under utspørringen av moren, der hun avviser at dette har skjedd.

– Vi fikk klar instruks om hvordan avhørene skulle foregå. Det var ikke noe snakk om saken med datteren vår.

RETTSSAK: Den tiltalte har hevdet at barna kan ha blitt påvirket i forbindelse med forklaringene sine. Dette avviste foreldrene da politiadvokat Eli Andrea Skaar spurte dem ut. Her med forsvarer Ivar Abrahamsen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Tiltalte reagerte særlig på én episode, der barnet kommer inn igjen i avhør etter en pause og sporenstreks begynner å forklare seg om overgrepene.

Moren sier datteren trengte tid på å bli kjent med damen som gjennomførte avhøret. Etter pausen ble moren og datteren enige om at de var godt nok kjent med kvinnen.

– Da var hun klar for å snakke, sier hun.

Det er satt av sju dager til rettssaken i Hordaland tingrett.