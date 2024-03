Ventyr skal bygge vindpark i Nordsjøen

– Dette er en gledens dag i norsk energihistorie. Vi tar i det første skrittet i en storstilt satsing på havvind, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Vinneren av auksjonen er det belgisk-nederlandske selskapet Ventyr. De vant med en bud på 115 øre per kilowattime.

– På vegne av regjeringen vil jeg gratulere dem med å ha vunnet og ser frem til videre samarbeid. Det er en meget solid industriell aktør som nå får oppdraget.

To aktører deltok i auksjonen som er den første av sitt slag i Norge. De konkurrerte om hvor mye statsstøtte de vil trenge for å bygge ut vindparken.

SATSER PÅ HAVVIND: Statsminister Jonas Gahr Støre under fjorårets internasjonale festival for flytende havvind Floating Wind Days i Haugesund. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Dette er en milepæl i regjeringens havvindsatsing, og i dag har vi tatt et stort seg videre i arbeidet med å utvikle havvind i Norge, sier energiminister Terje Aasland (Ap).

– Ingenting å rope hurra for

Energi- og miljøpolitisk talsperson for Rødt, Sofie Marhaug, mener havvindsatsingen er både dyr og naturfiendtlig.

– Dette er ingenting å rope hurra for. Siden Solberg-regjeringen først lanserte dette «havvindeventyret» har subsidiene bare økt, det har blitt mer hemmelighold, og miljøkravene har blitt svekket.

Rødt mener pengene som skal brukes i prosjektet kunne blitt brukt bedre på andre tiltak, slik som energieffektivisering.

ROPER IKKE HURRA: Energi- og miljøpolitisk talsperson for Rødt, Sofie Marhaug, er ikke fornøyd med regjeringens havvindsatsning. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Auksjonen har vist oss at havvindsatsingen er avhengig av høye kraftpriser, godt over en krone per kilowattime, for å gå i pluss, slik Rødt har advart mot. Dette er høye kraftpriser som er skadelige for folk og bedrifter i Norge.

Storstilt satsning

Innen fire uker skal det inngås en differansekontrakt mellom staten og Ventyr. Differansekontrakten vil regulere utbetalingen av statsstøtte.

Når den vindvektede månedlige strømprisen går under 115 øre, utbetaler staten differansen til Ventyr, forklarer Aasland. Når den går over 115 øre, utbetales dette til staten.

Stortinget har bestemt at den øvre rammen for støtte fra staten er på 23 milliarder kroner.

Regjeringens mål er å tildele områder for å produsere 30.000 megawatt havvind innen 2040. Det tilsvarer om lag hele Norges kraftproduksjon i fjor.

Sørlige Nordsjø II, som ligger helt på grensen mot dansk farvann, er åpnet for en kapasitet på 3000 megawatt.