Ventet sitt tredje barn – ble drept med stekegaffel

– Jeg var så redd. Alt gikk så fort, sier drapstiltalte.

Snart halvannet år har gått siden han drepte en familiefar utenfor Anker Apartments på Rodeløkka i Oslo.

Svært lite har vært kjent om hva som skjedde og hvorfor. Tirsdag forklarte drapsmannen seg for retten.

– God stemning

Tiltalte, som selv er far til to, forklarer at han møtte avdøde på en fest dagen før drapet. Han mener det var god stemning, og at de festet til langt utpå morgenen.

På festen var også en felles kamerat av drapsmannen og avdøde.

Ifølge tiltalte var det mye kokain på festen. Han hevder at både han selv og avdøde brukte kokain.

– Vi hørte på musikk, snakket sammen og ble kjent. Det var god stemning, sier 41-åringen.

På morgenkvisten dro tiltalte hjem fra festen for å spise og dusje. Planen var å fortsette festen på Anker-hotellet på Rodeløkka noen timer senere.

GRUNDIGE UNDERSØKELSER: Politiets krimteknikere finkjemmet inngangspartiet der fornærmede ble drept. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hjemme sovnet tiltalte på sofaen, sier han. Da han våknet, hadde det gått tolv timer. Han hadde et tapt anrop fra fornærmede.

«Løgn fra ende til annen»

Ifølge tiltalte ringte han tilbake til fornærmede, som anklaget ham for å ha stjålet kokain. Stemningen ble raskt dårlig.

– «Du må komme hit med en gang og gjøre opp for deg», sa han til meg. Han ville ta meg og familien min. Jeg sa jeg ikke var ute etter noe bråk, forklarer han.

Tiltalte ringte til den felles kameraten og forklarte situasjonen, sier han. De møttes og reiste til hotellet på Rodeløkka.

Fordi han var redd, bevæpnet han seg med en kjøkkenkniv og en stekegaffel. Kameraten hadde med seg en pistol.

SPERRINGER: Det var mye politiet på Rodeløkka onsdag 21. november 2021. Foto: Lars Nyland / TV 2

Bistandsadvokatene Alexander Behrang Mardazad og Torkjell Solbø, som representerer avdødes foreldre, ektefelle og barn, sier til TV 2 at de etterlatte opplever tiltaltes forklaring som «løgn fra ende til annen»

– Han dikter opp ting som avdøde ikke kan forsvare seg mot. Det i seg selv gjør drapet mer straffverdig. For de etterlatte er det ekstremt belastende, sier Solbø.

– Alt så vanlig ut

Utenfor Anker-hotellet, som ligger rett ved siden av en Joker-butikk, mener tiltalte at avdøde dyttet ham.

Flere ganger gikk han unna, mens kameraten gikk imellom, forteller han. Kameraten skal senere i uka forklare seg for retten.

I RETTEN: Advokat Jan Christian Kvanvik forsvarer den tiltalte 41-åringen. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Da avdøde skulle til å slå ham, mener tiltalte at han prøvde å vise frem grillgaffelen for å skremme ham.

– Jeg sveivet hånda opp mot armen hans, som kom mot ansiktet mitt. Jeg opplevde at jeg klarte å dytte ham unna, på en eller annen måte.

Tiltalte sier han like etterpå sto 5-10 meter unna fornærmede og kameraten.

– Jeg visste ikke om jeg hadde truffet ham i det hele tatt. De sto oppreist, og alt så vanlig ut. Jeg visste ikke at jeg drepte ham før jeg ble arrestert og politiet sa han døde av skadene, sier han.

En rekke rusmidler

Etter hendelsen kastet tiltalte stekegaffelen og kniven i et kratt like ved fotballbanen på Dælenenga.

Etterpå tok han bussen, tror han. Hjemme sovnet han og våknet ikke før neste kveld. Da sto politiet på døra.

Da tiltalte ble pågrepet, et døgn etter drapet, ble det tatt blod- og urinprøver av ham. Han hadde flere rusmidler i blodet.

Tiltalte hevder han verken har brukt MDMA eller andre av de påviste stoffene. Han har ingen forklaring på hvorfor prøvene viser det de viser.

AVGJØRES HER: Oslo tingrett har satt av fem dager til rettssaken som begynte tirsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

I retten forklarer han gjentatte ganger at han var veldig redd både før og etter hendelsen. Han nekter straffskyld og påberoper seg nødverge.

Juridisk blir det avgjørende spørsmålet om tiltalte hadde forsett for drapshandlingen. Selv mener han at han ikke hadde noen forutsetninger for å forså at handlingen ville være dødbringende.

Pistol i søpla

Mens tiltalte forlot stedet, ble kameraten værende og ringte etter ambulanse med fornærmedes telefon.

På en overvåkningsvideo som viser deler av hendelsesforløpet, ser man at avdøde var bevisst i flere minutter etter at han ble stukket.

RETT VED JOKER: Politiet har sikret video av hendelsesforløpet fra Joker-butikken ved siden av Anker Apartments. Foto: Lars Nyland / TV 2

Underveis i samtalen kom også andre personer til. På et tidspunkt forsvant kameraten for å gjemme en pistol, som politiet senere fant i en søppelbøtta.

Kameraten var tidligere siktet for falsk forklaring, men saken er senere henlagt for hans del.

Bistandsadvokatene til de etterlatte mener det at tiltalte og kameraten var bevæpnet, er med på å bevise at drapsmannen ikke snakker sant om hva som skjedde.

– Hvis han var redd, kunne han kontaktet politiet. Han kunne også forlatt stedet ved flere anledninger, påpeker advokat Solbø.

– Politiet er jo politiet

Tiltalte selv fikk i retten spørsmål fra statsadvokat Andreas Strand om hvorfor han ikke ringte politiet.

– Politiet er jo politiet. Jeg tenkte ikke på å ringe dem, svarte tiltalte kort, som er domfelt åtte ganger tidligere.

OFTE HER: Tiltalte er godt kjent for Oslo-politiet fra tidligere. Foto: Frode Sunde / TV 2

I 2017 ble tiltalte dømt for å ha slått en mann i hodet med batong. Også den gangen forklarte han at han handlet i nødverge, men video fra stede viste at han ikke snakket sant.

Advokat Mardazad mener det samme er tilfelle i drapssaken på Rodeløkka.

– Han forklarer at han var så veldig redd for avdøde og vennene hans. Ingen av dem har rulleblad. Selv sitter tiltalte der med tolv dommer, flere av dem veldig alvorlige, sier han.

Under drapssaken er 41-åringen også tiltalt for å ha sparket en fengselsbetjent.

I retten ble det vist en video der tiltalte, som har erkjent straffskyld for forholdet og lagt seg flat, er tydelig sint og angriper den fengselsansatte.

– Umulig for dere å forstå

På rettssakens første dag vitnet også broren til avdøde. Han fortalte om en familie i dyp sorg.

Avdøde etterlot seg tre barn. Det yngste barnet ble født noen måneder etter at hendelsen.

– Barn nummer tre får aldri møte sin far, aldri bli fulgt i barnehagen av ham, aldri spise is med ham, aldri le eller gråte sammen med ham, sier broren.

STILTE SPØRSMÅL: Bistandsadvokatene Torkjell Solbø (t.v.) ogAndreas Behrang Mardazad mener tiltalte har svært liten troverdighet. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Broren forteller at avdøde hadde en sterk rettferdighetssans. Utfallet av rettssaken er ikke viktig for familien.

– Han hadde 40-50 år igjen å leve, men det får han ikke. Uansett hva som skjer i retten her, så får vi ikke N.N. (avdøde) tilbake. Rettferdigheten kommer ikke til å seire, sier han.

Han forteller at foreldrene deres ikke er til å kjenne igjen. De har fått påvist posttraumatisk stresslidelse og orker ikke å være til stede i retten.

– Det er umulig for dere som sitter her, å forstå det. Og det forstår jeg. Vi kommer til å ha sørge i mange år.