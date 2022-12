Venter svært glatte veier: – Hold dere inne

Flere fjelloverganger er stengt i morgentimene torsdag grunnet dårlig vær.

Se hvilke fjelloverganger som er stengt nederst i saken.

Trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Vest, Tom Erik Englaugstad, advarer alle som skal ferdes i fjellet i dag.

– Dårlig vær, sterk vind og en god del nedbør gir utfordringer på fjellet. Det kan skje endringer fortløpende, men glatte veier ser ut til å vedvare utover dagen, sier han.

– Det er i hovedsak fjellet som byr på utfordringene. I lavlandet er det høye temperaturer og foreløpig er kjøreforholdene greie.

– En real vinterdag

Øst i landet ber trafikkoperatør Hilde Bjørnstad bilister som ikke absolutt må ut, om å holde seg inne.

– Det er stedvis ganske glatt på grunn av snø og vinterforhold. Det er en real vinterdag, så man må virkelig ta det pent og holde god avstand til andre bilister, sier Bjørnstad.

NULLFØRE: Nedbør og nullføre kan gi store trafikale utfordringer over store deler av landet.Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hold dere inne dersom du er i et område hvor det begynner å regne og fryse på, sier hun.

Gult farevarsel

I store deler av landet er det utstedt gult farevarsel for kraftig vind. Ifølge vakthavende meteorolog hos Meteorologene, Martin Granerud, kan det blåse opp mot 30-35 sekundmeter i kastene enkelte steder.

– Det vil bli særlig utfordrende i fjellet i dag. Dette gjelder for omtrent hele landet. Kraftig vind og snø kan føre til snøfokk og dårlig sikt, sier Granderud.

Torsdag ventes snøfokk på grunn av kraftig vind og snøbyger i fjellet i Sør-Norge ⚠️ Sjekk vær og føremeldinger før du legger ut på langtur🚗



Første del av fredagen ventes roligere vær i fjellet ✔️



For oppdateringer:https://t.co/QcHxHzKOym 🌨️🍃https://t.co/q12I0WfRdq ⛰️🚙 pic.twitter.com/pOEFdimHfC — Meteorologene (@Meteorologene) December 28, 2022

– Vi ser en ny runde med overgang fra minusgrader til mildvær i Sør-Norge, og temperaturen ligger på rundt 0 grader. Langs kysten på Sørlandet er det nok så mildt at det bare vil være vått.

I Nord-Norge er det stort sett oppholdsvær, ifølge Granerud.

– Men det blåser en del over Saltfjellet, så jeg vil anbefale alle å være forsiktige der, sier han.

Kolonnekjøring og stengte overganger

På Riksvei 7 over Hardangervidda er det kolonnekjøring.

Riksvei 13 over Vikafjellet og fylkesveg 53 over Årdal-Tyin er helt stengt på grunn av uvær. Det er også kolonnekjøring hvor E134 over Haukelifjell.

Også E6 ved Moss er stengt i sørgående retning ved avkjøringen til Patterød.

– En trailer har sakset rett før avkjøringen, skriver Politiet i Øst på Twitter.

Omtrent 20 meter av autovernet skal være kjørt ned.

STENGT: E6 ved Kambo i Viken er stengt på grunn av opprydning etter trafikkuhell.Foto: Statens vegvesen webkamera / NTB

– Ventetiden kan bli lang

Rådgiver i NAF, Jan Harry Svendsen, har noen råd til alle som skal ferdes i dårlig kjøreforhold, skriver NTB.

– Sikten er dårlig, føret er utfordrende, og mange har ikke erfaring med å kjøre på denne måten. Kjør mykt og med jevn hastighet, og pass på at du har øyekontakt med bilen foran, sier Svendsen i en pressemelding.

Han minner om at ventetiden kan bli lang før man ledes over fjellet, og at varme klær, mat og drikke derfor er viktig utstyr å ha med seg i bilen. Samtidig må du passe på at du har så full tank eller batteri som mulig.

– Ta på deg varme klær og send kald luft opp på frontruten når du kjører i kolonne. Bruker du varm luft kan du risikere isdannelse på frontruten om det er minusgrader ute. I tillegg bør du ha tåkelysene foran og bak tent og kjøre med varsellys, sier Svendsen.