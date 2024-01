Venter snøkaos: – Dette blir en stor utfordring

BOM FAST: To ulike busser kjørte seg tirsdag fast på forskjellige steder på Bønes i Bergen. Foto: Jon Bolstad / TV 2

Snøbyger har skapt problemer på Vestlandet og i deler av Agder tirsdag. Et nytt lavtrykk fra vest skaper nye utfordringer på Sør- og Østlandet onsdag.

– I løpet tirsdag og natt til onsdag vil et lavtrykk fra vest trekke innover langs sørlandskysten og Skagerrak, sier statsmeteorolog Tone Christin Thaule til NTB.

Dette kommer til å føre til mye nedbør på Sørlandet og i deler av Telemark og Vestfold onsdag, ifølge Thaule.

– Med slike varsler som vi har nå, ville nok jeg holdt meg i ro. Det kommer til å ta betydelig lenger tid enn du tror, advarer hun.

Bane Nor: – Stor utfordring

Bane Nor varsler forsinkelser og innstillinger i togtrafikken på grunn av snømengdene som er ventet det neste døgnet.

– Vi venter at dette blir en stor utfordring for jernbanen i Vestfold og på deler av Østlandet. Det skal komme mye snø, og den må ryddes vekk fra skinnegangen, sier områdedirektør Lars Berge i Bane Nor i en pressemelding.

TØFFER I VEI: Men onsdag kan det bli stopp på mange av jernbanene på Østlandet. Foto: Lise Åserud / NTB

– Snø og is øker samtidig risikoen for feil på sporveksler og kan føre til forsinkelser og innstillinger av togavganger, forklarer han videre.

Fra tirsdag ettermiddag er det ventet svært mye snø på Sør- og Østlandet. Meteorologene har sendt ut oransje farevarsel om snømengdene.

De advarer bilister og reisende, som bes om å kjøre etter forholdene og beregne ekstra god tid.

Farevarselet varer til onsdag ettermiddag, og det er ventet opptil 35 centimeter snø enkelte steder.

Vy med klar beskjed

Vy ber kunder om å vurdere om det er nødvendig å reise onsdag.

– Avhengig av hvordan værsituasjonen utvikler seg er det stor risiko for forsinkelser og innstillinger. Det er derfor viktig at kundene sjekker reisesøket i Vy-appen eller på vy.no i forkant av reisen for å se siste oppdateringer om sin reise, heter det i en pressemelding fra Vy.

Selskapet opplyser at de har innstilt en del rushtidsavganger onsdag for å sikre forutsigbarhet for kundene resten av uken.

– Vi jobber for å ha busser i beredskap dersom det skulle oppstå situasjoner der det blir behov for det, heter det i pressemeldingen.



Bane Nor har kalt inn ekstra bemanning for å håndtere snøkaoset.

– Alle som har fri, har blitt spurt om de kan delta i arbeidet onsdag og natt til torsdag. Vi setter inn ansatte som normalt jobber med andre oppgaver til å hjelpe til med snørydding, er i dialog med våre entreprenører og gjør klar vår maskinpark til innsats, skriver Bane Nor i pressemeldingen.

Alle som skal reise med tog, blir bedt om å følge med på appen for informasjon om endringer, forsinkelser og innstillinger. Reisende anbefales også å kle seg godt i tilfelle det blir lenge å vente på perrongen.

Busser har kjørt seg fast

To busser har tirsdag ettermiddag kjørt seg fast på snøpreget føre på Bønes i Bergen, melder TV 2s reporter på stedet

Det har tidligere tirsdag vært problemer på Flesland lufthavn utenfor Bergen på grunn av mye snø som må måkes vekk fra rullebanen.

Allerede tirsdag kveld og natt til onsdag er det ventet store mengder snø, men det er særlig ytre strøk av Sørlandet, Vestfold og Østfold som får merke dette.

Isvarsel for skip i nord



Thaule legger til at det har blitt sendt ut oransje farevarsel om ising på skip flere områder langs kysten i Nord.

– Dette er vind som blåser vann på skroget som stivner fort, og kan gjøre skipet ustabilt dersom det ikke bankes av, sier hun.

VINTERLIG: Frostrøyk over badeplassen på Sørenga i Oslo. Det er ikke i Oslofjorden det er fare for skipene. Foto: Fredrik Varfjell

Meteorologen varsler at kulden fortsetter inn mot og over helgen.

Værskifte i helgen

– Når det nærmer seg helgen, skjer det en endring. Lavtrykket fra vest presser bort den kalde luften vi er inne i nå.

I løpet av lørdagen kan det komme plussgrader på Vestlandet. Men det kommer med en advarsel, ettersom kaldt til mildt betyr at snø blir til regn og is.

Derfor kan det bli utfordrende kjøreforhold i helgen. Slik som i nord, kommer det til å ta ta lenger tid før plussgradene når Østlandet.