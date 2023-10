Venter rekordmange betalingsutsettelser: – En alvorlig påminner

Tolv rentehevinger på to år, og på samme tid skyhøy prisvekst, har gitt nordmenn flest en svært krevende økonomisk hverdag.

Nå øker antallet purringer, antall studielån som går til inkasso og bruken av betalingsutsettelser blant dem med studielån – mens studielånsrenten er den høyeste den har vært på 14 år.

Statens lånekasse for utdanning forventer at rekordmange vil søke om betalingsutsettelser på studielånet i 2023.

Vil fortsette å øke

– Vi ser dessverre en økning i antall kunder som ikke greier å betale regningene sine, og som til slutt får lånet sitt sagt opp og overført til Statens innkrevingssentral, sier kommunikasjonsdirektør i Lånekassen, Anette Bjerke, til TV 2.



At lånet havner hos Statens innkrevingssentral vil si at regningen går til inkasso. Fra januar til september i år ble over 16.000 studielån sagt opp og sendt til inkasso, mot rundt 12.000 i samme periode i fjor.

Det er en økning på 30 prosent.

Bjerke minner om at alle som har studielån, har anledning til å utsette nedbetalingen sin 36 ganger, i til sammen tre år.



I lengden vil lånet bli dyrere fordi renten fortsetter å løpe. Og du må fortsatt betale eventuelle forsinkelsesrenter og purregebyrer.

Den flytende studielånsrenten ligger nå på 3,948 prosent – det høyeste siden 2009.

– Med koronapandemien ble denne ordningen utvidet, og kundene kunne utsette uten å bruke av denne ordinære kvoten. Antall utsettelser og antall kunder som valgte å utsette, økte da betydelig, sier Bjerke.

Etter at ordningen ble avviklet, fortsatte antallet utsettelser å stige til et skyhøyt nivå i fjor.

– Vi forventer at antall utsettelser i 2023 vil bli noe høyere enn for fjoråret, sier Bjerke.



LÅN: Antall utsettelser av innbetalinger til Lånekassen økte under pandemien, og har fortsatt å øke, ifølge kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Bør forlenges

Nå krever Fremskrittspartiet (Frp) at ordningen med utvidede betalingsutsettelser innføres igjen.

– Dette vil i hvert fall gi folk et pusterom i det som er en ekstraordinær situasjon hvor mange sliter. Vi mener det unntaket som ble innført under pandemien bør forlenges, og vare i hvert fall fram til sommeren, sier Himanshu Gulati (Frp) i Stortingets utdannings- og forskningskomité.



PUSTEROM: Himanshu Gulati (Frp) mener pandemi-ordningen med flere utsettelse av innbetalinger, bør gjeninnføres. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Er det aktuelt å se på andre tiltak som å fryse rentene på studielån?

– Vi får håpe at situasjonen vi er i nå går over på et tidspunkt. Men det viktigste vi kan gjøre akkurat nå er å hjelpe folk, gi dem et pusterom. Så må man også vurdere andre tiltak hvis situasjonen vedvarer, sier Gulati.

Ønsker krisepolitikk

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener økningen av utsettelser på nedbetaling av studielån forteller mye om hvilken økonomisk situasjon mange står i.

– Det er nok en alvorlig påminner over hvor kritisk situasjonen er for folk. At man ikke har råd til å både være mett og betale lånene sine samtidig. Det viser at vi trenger en krisepolitikk i Norge, sier hun.



Martinussen er bekymret for at flere nå får studielånet sendt til Statens innkrevingssentral.



– Det er jo statens eget inkassobyrå. Når man havner der er man ganske ille ute. Derfor mener jeg man heller burde sette full stopp i å sende studielån dit og heller gi rentefrie utsettelser til de som trenger det, sier hun.

RENTEFRITT: Rødts leder Marie Sneve Maritinussen mener regjeringer bør åpne for at Lånekassen gir rentefrie utsettelser av studielånet til de som trenger det mest, i mens den økonomiske situasjonen fortsatt er usikker. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Rødt-lederen understreker at ordninger som rentefrie utsettelser og gjeninnføring av ordningen fra pandemien, er nødt til å treffe de som trenger det.

– Det å utsette lån er jo aldri egentlig lurt fordi det gjør jo ofte at lånet vokser. Man må se på løsninger som hjelper de som trenger hjelp, samtidig som de som kan betale de gjør det, sier hun.



SV: – Ikke gjort nok

– Det er harde tider og dette viser at vi dessverre ikke har gjort nok i møte med de økende forskjellene og de økte prisene, sier Freddy André Øvstegård (SV), leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité.

KJØPEKRAFT: SVs Freddy Andre Øvstegård forteller at SVs hovedfokus i de kommende budsjettforhandlingene er å kjøpe folks kjøpekraft. Foto: Aage Aune / TV 2

Om en måneds tid skal budsjettpartner SV sette seg ned med regjeringspartiene Ap og Sp og forhandle om statsbudsjettet for neste år.

Der kan SV fremme sine krav. På forhånd har SV uttalt at satsing på klima og omfordeling vil være viktig for partiet.

– Det viktigste for SV i budsjettforhandlingene er nettopp å øke kjøpekraften til folk, fordele mer rettferdig, møte den dyrtiden vi står i. Enten det er å øke ytelser, inntekter til folk som er avhengig av det offentlige, grep man kan gjøre på skatt eller andre virkemidler, sier Øvstegård.

Men han vil ikke garantere at SV vil kreve tiltak for dem som sliter med å betale ned på studielånet.

GUNSTIG ORDNING: Sandra Borch (Sp) vil ikke innføre rentefrys på studielån i årets statsbudsjett. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Regjeringen: – Ikke aktuelt

Forskning- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) mener dagens Lånekasseordning allerede er lagt opp til å hjelpe folk i tøffe økonomiske tider.

– Jeg tror at det som er viktig med Lånekassen sin ordning er at man har mulighet til å utsette betalingen 36 ganger, det tilsvarer tre år. Den mekanismen er jo nettopp der for at man skal kunne bidra til å hjelpe folk i økonomisk vanskelige tider, sier hun.



– Er det mulig at 36 måneder ikke er nok?

– Jeg mener Norge har en gunstig låneordning hvis vi sammenlikner oss med andre land. Vi har nettopp muligheten til å utsette nedbetalingen av studielånet.

Borch mener en økning i utsettelser gir grunn til bekymring, men understreker at andre forslag som å fryse studielånsrenten, ikke diskuteres per nå.

– For regjeringen er ikke det aktuelt fordi vi mener den låneordningen man har i Lånekassen er gunstig. Både med tanke på nedbetaling, utsettelse og rente, sier Borch.



FLERE GREP: Kommunikasjonsdirektøren i Lånekassen forsikrer om at det er flere grep man kan ta hvis man ikke får betalt studielån-regningene. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Kan få slettet renter

Dersom du sliter med å betale Lånekasse-regningene, kan du ta flere grep enn å utsette lånet, opplyser kommunikasjonsdirektør i Lånekassen, Anette Bjerke.

De som har lav inntekt, som følge av for eksempel sykdom eller arbeidsledighet, kan få slettet renter på lånet. I disse periodene kan de også utsette betalingene uten å bruke av kvoten på 36 utsettelser.

– Har du brukt opp utsettelsene dine, kan du altså likevel få utsatt betalingen i perioder du får slettet renter, sier Bjerke.