Venter ny renteheving denne uken

– Jeg forstår godt at mange blir bekymret, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

SENTRALBANKEN: Denne uken er det nytt rentemøte i Norges Bank. Det er ventet at styringsrenten blir satt ytterligere opp fra dagens nivå på 2,25 prosent. Foto: Frode Sunde / TV 2

Torsdag er det igjen rentemøte i Norges Bank der det er ventet at styringsrenten skal videre opp.

– Det kan helle mot at de vil øke med 0,5 prosentpoeng, sier forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand.

Det vil i så fall gi en styringsrente på 2,75 prosent.

DOBBEL: Cecilie Tvetenstrand i Storebrand tror Norges Bank hever med 0,5 prosentpoeng på torsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun påpeker samtidig at renteoppgangen fra september ikke har slått inn på boliglånene ennå.

– Så det er lov å håpe på at de roer ned renteøkningen noe frem til vi ser hvordan dette vil påvirke økonomien til forbrukerne og bedriftene, sier Tvetenstrand.

– Start å tilpasse deg

– Uansett bør alle nå forberede seg på høyere boliglånsrente. Mange har høye lån i Norge og de aller fleste har flytende rente på boliglånene sine, påpeker forbrukerøkonomen.

Fra sentralbanken hever styringsrenten tar det seks uker før boliglånsrentene øker. Dette vil gå utover kjøpekraften, noe som også er målet til Norges Bank for å få ned prisene, understreker Tvetenstrand.

Derfor mener hun også at det nå er viktig å skaffe seg oversikt over egen økonomi.

– Legg inn boliglånet ditt i en lånekalkulator, og se hva det vil koste med en rente på rundt 4,5 prosent. Start å tilpasse deg det i dag, og sett av det ekstra beløpet til en konto, sier hun.

Mye og raskt

– Det er riktig medisin å få høyere renter fordi rentene var for lave. Også er det et gradsspørsmål, hvor mye og hvor fort, sier Kjetil Olsen i Nordea.

SENKE FARTEN: Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen tror Norges Bank nå vil se an hvordan rentehevingene slår ut for folk. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Han er en av sjeføkonomene som tror renten vil heves med 0,25 prosentpoeng denne uken.

– De har gjort ganske mye på kort tid og det tar tid før du ser resultatene, sier Olsen.

Siden september i fjor er styringsrenten satt opp seks ganger, fra null til 2,25 prosent.

Tre ganger på rad har Norges Bank klinket til med en dobbel renteheving på 0,5 prosentpoeng. Vanligvis hever sentralbanken renten med 0,25 prosentpoeng om gangen.

SENTRALBANKSJEFEN: Torsdag legger sentralbanksjef Ida Wolden Bache frem rentebeslutningen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Derfor mener Olsen at Norges Bank nå vil senke tempoet for å se an hvordan renten slår ut.

– Samtidig er det foreløpig ikke tegn på at prisveksten begynner å avta. Vi ser at veksten i norsk økonomi begynner å avta, men til syvende og sist så er det inflasjonen som gjelder, påpeker Olsen.

Blir overrasket

Da rentehevingene startet i fjor høst var det hovedsakelig fordi økonomien var i ferd med å stabiliseres etter pandemien. Utover våren og sommeren i år er det imidlertid en skyhøy prisvekst som har krevd flere og flere rentehevinger fra sentralbanken.

Til tross for dette tror også Frank Jullum i Danske Bank at sentralbanken vil heve med 0,25 prosentpoeng denne gangen.

BLIR OVERASKET: Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, blir overrasket dersom Norges Bank hever med 0,5 prosentpoeng på torsdag. Foto: Danske Bank

Den siste målingen fra SSB viser at prisene steg med 6,9 prosent fra i september i fjor, til samme måned i år.

Norges Bank har et mål om å holde prisveksten på to prosent over tid.

Dette har likevel fått noen økonomer til å tro på ny dobbel renteheving denne gangen sier Jullum. Selv blir han forundret om det skulle skje.

– Jeg blir litt overrasket, fordi språkbruken tyder på at Norges Bank mener at nå er det på tide å gjøre en mer avveining mellom vekst og inflasjon, sier han.

Må håpe på effekt

Tvetenstrand i Storebrand har samtidig stor forståelse for at de kraftige rentehevingene skaper bekymring.

– Jeg forstår godt at mange blir bekymret. Banken vurderte at du skulle tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng da du søkte lån, sier hun og legger til:

– Men det kan ha skjedd ting i mellomtiden som at du har fått barn, kjøpt bil eller andre ting som også spiser av det du hadde ekstra til å betale mer på lånet, i tillegg til at prisene på alt annet vi er avhengig av har økt i pris.

Tvetenstrand sier samtidig at rentehevingene forhåpentligvis får ønsket effekt og at prisveksten dermed avtar.

– Det vil hjelpe de fleste som nå opplever å ha dårlig råd.