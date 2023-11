Venter i spenning: – Blir vanskelig

Etter ukevis med frykt og usikkerhet, skal Mido (33) endelig gjenforenes med sin kone fra Gaza. Familiens bekymringer er likevel langt fra over.

– Jeg ble veldig glad da jeg fikk beskjed, begynner Mido Jamal Mehjez (33).

Palestineren, som bor på Askøy utenfor Bergen, forteller om øyeblikket han innså at hans kone Hanan Ayoub (24) var sikret en vei ut fra krigsherjede Gaza.

I flere uker har han levd i frykt over hva som kunne skje med henne, og resten av familien hjemme i Gaza. De har snakket sammen daglig, så lenge mobil- og internettdekning har tillat det.

Tiden har vært preget av dramatikk og usikkerhet.

I midten av oktober ble familiens hjem truffet i en bombeangrep. Familien overlevde, men flere i nabohuset ble drept.

BEKYMRET: Mido Jamal Mehjez (33) er fortsatt bekymret for konen, som snart er på vei til Norge. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Bekymret

– Men jeg ble også bekymret, fortsetter Mehjez.

De gode nyhetene kom fredag. Konen var blant de 140 personene med norsk tilknytning som skulle få reise til Egypt lørdag, via grenseovergangen Rafah.

– Min bekymring var at dette er hennes første reise ut fra Gaza. Hun har aldri vært noe annet sted, men UD betrygget meg med at de fulgte henne hele turen.

Tidlig søndag ettermiddag var hun på plass på et hotell i den egyptiske hovedstaden Kairo.

TIDLIGERE: Mehjez-familien ser på at nabolaget deres i Gaza blir bombet. Bildet er tatt i midten av oktober. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Busset i 14 timer

Mehjez har akkurat snakket med konen, da TV 2 kontakter ham.



– Bussturen fra grensen tok 14 timer. Det er egentlig en tur som skulle tatt fem og en halv. Jeg har ikke forstått helt hvorfor det tok så lang tid, forteller 33-åringen, som selv kom fra Gaza til Norge i 2008.

PÅ VEI: Hanan Ayoub (24) er innvilget familiegjenforening med ektemannen i Norge. Foto: Privat

Konen har levd i en veldig vanskelig situasjon, forteller han.

– Hver eneste dag har hun tenkt på om hun dør før hun rekker å komme hit.

Nå, framme i Kairo, føler hun seg trygg.

– Hun sa det var deilig å endelig kunne få en rein dusj, forteller ektemannen, og fortsetter:

– Nå skal hun sove, og så må hun ta seg en handletur. Hun har ingenting med seg, og må forberede seg på reisen videre.

Må betale reisen selv

Egypt har åpnet grensen mot Gaza for personer med utenlandsk pass. Disse kan bare oppholde seg i landet i 72 timer, før de må reise videre.

Konen Ayoub er nå blant de totalt 212 personene med tilknytning til Norge so har kommet seg ut fra det krigsherjede området siden onsdag. Lørdag kveld landet det første flyet på Gardermoen.

24-åringen har fått beskjed om at hun skal reise videre til Norge allerede mandag.

– Hun måtte skrive under på at vi skulle betale reisen selv. Det koster 650 dollar, forteller Mehjez.

UD har tidligere bekreftet at de ville be de evakuerte om å selv betale for hjemreise og opphold.

DRAMATISK: Familien har fulgt de dramatiske nyhetene fra Gaza tett. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Blir vanskelig for henne

Ekteparet to giftet seg i januar i år, og siden har konen Ayoub fått innvilget familiegjenforening. Dette blir hennes første møte med Norge.



Mehjez er spent på hvordan gjenforeningen blir.



– Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke hvor sterk hun kommer til å være. Hun vil være trygg, men hun har fortsatt familie i Gaza som lever under bombing. Det blir vanskelig for henne, sier han, og legger til:

– Det blir min jobb å få henne i form. Men, jo, det blir kjekt å få henne til Norge.

LØRDAG: Et fly med rundt 80 norske borgere landet på Gardermoen seint lørdag. Foto: Per Haugen / TV 2

– Min søster er veldig redd

Den gode nyheten om konens trygghet er et lite plaster på såret for familien på Askøy, i all den tid store deler av familien fortsatt befinner seg innesperret i krig og elendighet.

Over 12 300 personer er drept i israelske luftangrep mot Gazastripen siden 7. oktober, minst 5000 av dem barn. I tillegg til bombingen, gjør mangel på vann, mat og helsehjelp livet enda farligere for de som er igjen.

– Søsteren min bor midt i Gaza, og er veldig redd. De kommer seg ingen vei. Hun er redd for å dra sørover. Veldig mange nektes å dra tilbake til nord, og risikerer å bli bombet eller drept.