– Venter de mest fryktelige avsløringene

Ukrainske styrker har gjenerobret i overkant 4000 kvadratkilometer under sin raske motoffensiv.

Onsdag besøkte president Volodymyr Zelenskyj byen Izium i Kharkiv fylke, som har vært under russisk kontroll i flere måneder.

– Synet er veldig sjokkerende, men det er ikke så sjokkerende for meg, sier presidenten til nyhetsbyrået AP.

Årsaken til at Zelelnskyj ikke blir så berørt, er at han har blitt vant til å se krigens brutalitet siden invasjonen.

– Vi begynner å se de samme bildene som fra Butsja og de første områdene som var okkupert. Det er ødelagte bygninger og drepte mennesker, sier han.

Eksperter mener vi takt med den russiske tilbaketrekningen vil se flere grusomme menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser.

BESØKER: President Volodymyr Zelenskyj besøker byen Izium i Kharkiv fylke, som igjen er under ukrainsk kontroll. Foto: Ukrainian Presidential press-service / AFP / NTB

– Grusomt

Lidelsene fra Butsja og flere andre småbyer utenfor hovedstaden Kyiv har trolig brent seg fast i minnet til mange.

Bilder av drepte personer strødd i gatene eller tettpakket i massegraver rystet verden i vår. Flere av de sivile på bildene bar preg av å ha blitt torturert.

BEGRAVES: Frivillige begraver sivile og soldater som ble drept i Butcha i september, måneder etter byen igjen var under ukrainsk kontroll. Foto: Vladyslav Musiienko / Reuters / NTB

Ifølge ukrainske myndigheter er det funnet seks lik som har blitt torturert i Kharkiv fylke etter gjenerobringen. De venter å finne flere.

– Vi har et grusomt bilde av hva okkupantene har gjort, spesielt i Kharkiv fylke. Situasjonen i byer som Balakliia og Izium vil vise seg å være like ille som Butsja, Borodyanka og Irpin, sier Andriy Kostin, som er Ukrainas riksadvokat, til AP.

Norske eksperter er også bekymret for hva som vil avdekkes.

– Vi må se på det som kommer frem. Det er grunn å vente de mest mest fryktelige avsløringene, sier Sven Holtsmark, som er professor ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) og Forsvarets høgskole (FHS).

SKADER: Izium er frigjort, men har massive skader på bygninger og infrastruktur. Ukrainske myndigheter forventer å avdekke alvorlig menneskeretthetsbrudd. Foto: Gleb Garanich / Reuters / NTB

– Hjelp oss

Russerne trakk seg ut fra Bohorodychne i Donetsk fylke for bare dager siden. Nå beskrives byen som en spøkelsesby.

Nina Gonchar (92) og sønnen hennes Mykola (58) ser ut til å være de eneste overlevende som fortsatt befinner seg der.

– Russerne kom, og de drept broren og svigersøsteren min, sier Mykola (58)

OVERLEVDE: Nina Gonchar (92) overlevde den russiske okkupasjonen, men har mistet familie og naboer. Foto: Juan Barreto / AFP

AFP møter de foran huset deres, som er helt ødelagt.

De overlevde så vidt månedene under russisk kontroll, takket være noe hermetikk, litt fjærkre og noen grønnsaker i hagen.

Selv om området er frigjort, føler moren seg fortsatt tryggest i tilfluktsrommet som sønnen har gravd frem.

– Hjelp oss, sier Nina.

Ifølge Serhii Bolvinov, som er sjef for etterforskningsteamet i Kharkiv-regionens politi, har det skjedd krigsforbrytelser «i nesten hver eneste landsby», skriver Sky News.

TRAUMATISERT: Nina Gonchar føler seg fortsatt tryggest i kjelleren, selv om byen hennes er gjenerobret av ukrainske styrker. Foto: Juan Barreto / AFP

«Sadistiske torturmetoder»

Inna Sangadzhieva, fungerende fagsjef i Den norske Helsingforskomite, frykter at Holtsmark har rett.

Hun mener verden igjen vil komme til å vitne grusomme overgrep mot ukrainsk sivilbefolkning, og forklarer hvorfor:

RUSSLANDKJENNER: Inna Sangadzhieva er fungerende fagsjef i Den norske Helsinforskommite. Foto: Martin Berg Isaksen/TV2

– Vi i Helsingforskomiteen har jobbet med russisk måte å føre krig på lenge, og vi ser at det som skjer i Ukraina er samme type overgrep som vi har sett tidligere, blant annet i Tsjetsjenia-krigen:

– Også der ble sykehus, som huset hundretalls av mennesker, bombet. Også der så vi massegraver, og sadistiske torturmetoder bli brukt mot sivilbefolkningen.

Russlands vilje til å bruke vold handler om én ting, ifølge Sangadzhieva; nemlig at landet frem til nå har fått operere med straffefrihet.

DRAP: Politi og påtalemyndighet i Ukraina etterforsker mulige drap på sivile i Kharkiv fylke. Bildet skal være fra Zaliznyche. Foto: Den regionale påtalemyndigheten i Kharkiv

Russland har i flere tiår blitt anklaget for overgrep, blant annet i Tsjetsjenia, Georgia og Syria. Flere hevder at sivile ikke bare er tilfeldige ofre for den russiske hæren, men mål i seg selv.

Sangadzhieva støtter påstanden om at grov vold mot sivile brukes bevisst, men, om de sivile tapene i Kharkiv fylke er av samme dimensjon som massakren i Butsja, vil hun ikke slå fast – enda.

– Vi må håpe på det beste, men forberede oss på det verste.

Zelenskyj: Får livet tilbake

Izium er hjemsted for om lag 150.000 mennesker, ifølge New York Times. Flere av innbyggerne der har også beskrevet tiden under russisk okkupasjon som brutal.

Bilder viser omfattende ødeleggelser. I utkanten viser dronefotografi at åkrene er fulle av krater etter kampene.

Zelenskyj sier at det var veldig viktig for innbyggerne at byen igjen er under ukrainsk kontroll.

– Det var et følsomt øyeblikk da styrkene ble møtt av innbyggerne. Med vår hær, så kommer livet tilbake, sier han til AP.

HARDE KAMPER: Bilder fra veien inn til byen Izium viser ødelagte militærkjøretøy og jorder fulle av kratre. Foto: Kostiantyn Liberov / AP / NTB

Cecilie Hellestveit, som er forsker ved Folkerettsinstituttet, mener timingen til de ukrainske styrkene er smart.

Hun viser til at Russland har signalisert at de ønsker å avholde en folkeavstemning i Luhansk og Donetsk siden invasjonen i februar.

– Russland har begått krigsforbrytelser. Når ukrainerne kommer inn og frigjør områder, ser man gleden hos befolkningen. De er glade for å bli frigjort, sier Hellestveit.

Til sammenligning fremstår områdene russerne okkuperer mer som tvang, mener hun.

– Folkeavstemningene vil trolig bli utsatt, så dette er en vellykket operasjon militært, men også diplomatisk og strategisk, sier hun.