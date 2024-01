Ventar spent på dommen:

I dag fell dommen i ei av Noregs mest langvarige miljøstridar.



Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for å ha gitt løyve til å dumpe fleire millionar tonn gruveavfall i Førdefjorden.

– Vi er utruleg spente. Det blir ein skjebnedag for Førdefjorden, seier Gytis Blazevicius, leiar i Natur og Ungdom.

Uansett kva dommen blir, vil konsekvensane bli store.

Gruveselskapet Nordic Mining er allereie i full gang med bygge anlegget på Engebøfjellet, der dei vil vinne ut minerala granat og det dyrebare rutil.

Samstundes er miljøforkjemparar og lokalbefolkninga uroa for kva konsekvensar eit deponi vil ha for livet i fjorden.

LITA BYGD: Bygda Vevring ligg like ved Engebøfjellet, der Nordic Mining vil ha gruvedrift for å utvinne rutil og granat. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Har framleis trua

– Kampen har vore tung og lang og litt håplaus, seier Ole Erik Thingnes.



TV 2 møter han i heimbygda Vevring i Sunnfjord. I over femten år har han kjempa for å bevare Førdefjorden.

Han er blant dei som har reagert sterkt på planane om å dumpe gruveavfall i fjorden. Han fryktar for konsekvensane dette vil få for naturen og økosystemet i fjorden, og meiner risikoen er for stor.

– Så lenge prosjektet inneheld deponi, kan det ikkje bli gjennomført. Det er ikkje haldbart, seier han bestemt.

No ventar han spent på avgjerda som skal komme i dag.

– Vi har framleis trua. Det har vi hatt heile vegen, men det er grense for kor mange nederlag ein kan tole, seier Thingnes.

PROTEST. Aksjonistar har fleire gongar demonstrert mot deponi i Førdefjorden. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Får nok ikkje store konsekvensar

Nordic Mining har jobba med utvikling av prosjektet i snart 17 år. Øvste leiar for gruveselskapet ventar også i spenning på dommen.

– Ein er alltid spent på slike spørsmål. Noko anna vil vere feil å seie. Men eg trur ikkje det får store konsekvensar for oss uansett kva dommen blir, seier administrerande direktør Ivar S. Fossum til TV 2.

Han seier dei har alle nødvendige godkjenningar og lisensar, og følgjer alle lovar og reglar pålagt dei av styresmaktene. Fossum er ikkje uroa for framtida til Førdefjorden.

– Vi hadde aldri gått i gong med utbygging viss vi ikkje meinte det var trygt og den beste miljøløysinga.

Nordic Mining-sjefen påpeikar at alle meiningar har kome til orde i prosessen, og at Noreg har omfattande, demokratiske og opne forvaltningsprosesser for nye industrietableringar.

– Nokre institusjonar har fokus på naturen og berre det. Det respekterer vi. No er utbygginga i gong på ein god måte. Vi ser fram til å produsere verdas mest miljøvennlege titanråstoff med eit rekordlågt karbonfotavtrykk.

Høglydte protestar

Det har vore ein lang kamp for alle involverte partar.

Striden har gått føre seg for fullt sidan 2008, då Nordic Mining sende første søknad om å vinne ut rutil og granat gjennom ope dagbrot i Engebøfjellet. Utvinninga vil innebere å dumpe gruveavfallet i Førdefjorden.

Sidan har miljøforkjemparar frå heile landet protestert høglydt mot planane. Miljøaktivistar har fleire gongar lenka seg fast til anleggsmaskinene for å forsvare fjorden.



På grunn av motstanden mot prosjektet, reguleringsprosessar og fleire rundar innom ulike klageinstansar, har prosjektet dratt ut i tid.

AKSJONAR. Rundt 20 aksjonistar blei fjerna av politiet under ein demonstrasjon mot deponi i Førdefjorden i mai 2022. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I 2022 fekk selskapet endeleg driftsløyve, etter at miljøorganisasjonane hadde klaga vedtaket inn til Næringsdepartementet.

Departementet skjerpa miljøkrava i konsesjonen – krav Nordic Mining meinte dei allereie hadde følgd.

Usamde ekspertar

Miljøorganisasjonane var framleis ikkje nøgd, og saksøkte staten for å ha gitt løyve til å dumpe gruveavfallet i fjorden. Dei meiner staten har brote to prinsipp som Noreg er bunden til gjennom EØS-avtalen, nemleg vassrammedirektivet og mineralavfallsdirektivet.

Ekspertane er splitta. Regjeringsadvokaten seier at utgreiingane «samla sett» viser at risikoen for alvorleg miljøskade utanfor deponiområdet er lav.

Dette trass i at Havforskningsinstituttet har frårådd sjødeponi, og meiner det ikkje er berekraftig bruk av Førdefjorden. Det er mellom anna fordi det er ein nasjonal laksefjord med gyteområde for både torsk og rødlista artar.

Regjeringsadvokaten, som representerer departementa i saka, har denne kommentaren før dommen kjem:

– Eg trur alle partar i alle saker bør vente med å uttale seg før dommen er klar. Og så er det departementa som bestemmer vegen vidare for vår del, seier Henrik Vaaler hos Regjeringsadvokaten.

KLAR: Protestskilta står oppstilt på rekke og rad like ved Førdefjorden. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

– Har gitt større bevisstheit

Jussprofessor ved UiB, Sigrid Eskeland Schütz, seier at saka uansett utfall gir konsekvensar.

– Saka har skapt merksemd og sett fokus på politikken og dei rettslege rammene rundt denne typen industri. Det har allereie no gjort at ein har fått grundigare saksutgreiingar og større bevisstheit rundt dei vanskelege avvegingane i å etablere denne typen aktivitet som får negativ verknad, seier ho.

Viss miljøvernorganisasjonane får medhald i påstandane sine, blir vedtaket erkjent ugyldig. Det vil stoppe drifta.

Schütz har likevel ikkje trua på at saksøkarane vil få medhald.

– Saka har gått over lang tid. Det er gjort ei rekke tilleggsutgreiingar og ytterlegare undersøkingar av miljøverknader. Etter mitt syn er det vanskeleg å sjå føre seg no at ein vil få medhald i at vedtaket er ugyldig etter alle dei prosessane.

Heiar på fjorden

– Eg trur fjorden vinn. Eg kan ikkje sjå føre meg noko anna. Vi har ei for god sak, seier Ole Erik Thingnes.



Han presiserer at han ikkje er mot gruvedrift i seg sjølv, eller planane om å vinne ut granat og rutil, men planane om å dumpe gruveavfall i sjøen.

– Alle som er vokst opp her, har eit forhold til fjorden. Det er matfatet vårt.

SPENT. Ole Erik Thingnes speidar utover fjorden han kjempar for. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Thingnes meiner saka er viktig, ikkje berre for Førdefjorden, men for heile landet.

– Det er fleire som kjempa i lag med oss no enn nokosinne. Folk er byrja å skjønne at det gjeld ikkje berre ei lita bygd på vestlandet, men framtida til alle norske fjordar, seier han.