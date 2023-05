Regjeringen høster kraftig kritikk fra opposisjonen og budsjettpartner SV for forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

KRITISK: Sveinung Rotevatn (V), er ikke imporert over revidert statsbudsjett som ble lagt frem torsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Sveinung Rotevatn, Venstre-nestleder og medlem i finanskomiteen, er ikke nådig i dommen over regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

– I en tid hvor renten stiger og det meste blir dyrere for folk, kommer regjeringen med et budsjett som vil gjøre det verre for folks lommebok, sier han.

– Regjeringen øker nå risikoen for enda dyrere boliglån og tøffere kår for bedriftene. Vedums uansvarlige jakt på velgere kan føre til at alle får dårligere råd. Folks lommebok finansierer regjeringens valgløfter, sier Rotevatn.

– Vanlige arbeidsfolk må fortsatt blø

Venstre får støtte fra Frp, som også mener at det er vanlige arbeidsfolk som vil få det verre med regjeringens forslag.

KUTT: Frps Hans Andreas Limi mener regjeringen burde prioritert momskutt på mat. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Regjeringen pøser penger inn i offentlig sektor, mens bedrifter og vanlige arbeidsfolk fortsatt må blø. Det er bra at regjeringen retter opp noen av feilene de gjorde i statsbudsjettet, men det er urovekkende at de ikke engang forsøker å gjøre noe for vanlige folk og bedrifter, sier Hans Andreas Limi, finanspolitisk talsperson i Frp.

Frp mener blant annet at strømkostnadene burde vært redusert mer, at drivstoffavgiftene burde fjernes og at momsen på mat burde halveres.

Skuffet over klima- og mijøprioitering

– Dette er virkelig ikke godt nok på klima og natur. I en tid med hetebølge og klimakrise trengs det mye mer kraftfull politikk som får ned utslippene og omstiller, sier politisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i regjeringens budsjettpartner SV.

SKUFFET: Kari Elisabeth Kaski (SV) kritiserer regjeringens manglede kilmatiltak. Foto: Erik Edland / TV 2

– Innsatsen for å få til klimakutt og grønn omstilling, og for å bevare natur er for dårlig. Mens resten av Europa og USA øker tempoet på grønn omstilling, bremser regjeringa farta, sier hun.

Legger press på renten

Høyre mener regjeringen burde brukt mindre penger i revidert nasjonalbudsjett for å dempe presset på renten. Det får de støtte for fra flere økonomer TV 2 har pratet med.

– Skattene er økt med over 50 milliarder kroner, nå øker oljepengebruken med over 50 milliarder kroner, og regjeringen viser nok en gang liten vilje til å prioritere over egne budsjetter. De har heller ingen forslag til reformer som kutter kostnader, sier finanspolitisk talsperson Helge Orten.

Orten mener regjeringen visste at statsbudsjettet ikke kom til å stemme og at prisveksten ville bli høyere.

– Det å rette opp i egne og kjente feil er ikke en politisk prioritering. Det burde heller vært en ekstra motivasjon til å bruke mindre penger for å dempe presset på renten, sier Orten.