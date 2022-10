Venstre: – Vi bør gi Ukraina norsk luftvern

Det norskproduserte luftvernsystemet Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System (Nasams) kan avskjære kryssermissiler, droner og helikoptre i luften.

– Nasams er designet for å identifisere og avskjære trusler i det lave luftrommet, sier markedssjef i Kongsberg Defence & Aerospace, Kyrre Lohne, til TV 2.

POPULÆR: Kyrre Lohne, markedssjef Kongsberg Gruppen, står foran luftvernsystemet og forteller at systemet er solgt til 13 forskjellige land. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Kongsberg Gruppen er selskapet som produserer våpensystemet. Lohne forteller at krigen i Ukraina har ført til at etterspørselen etter deres våpensystemer har økt betraktelig.

– Det er mange som ser nytten og behovet for et luftvernsystem for å forsvare kritisk infrastruktur, militære garnisoner og sivile områder, sier Lohne.

Oppskalering

Konsernsjef Geir Håøy forteller at de har oppskalert for å møte etterspørselen de siste årene.

– Vi har vokst betydelig de siste årene, men ikke på grunn av krigen i Ukraina. Vi registrerer likevel at etterspørselen etter våre systemer har økt etter starten av krigen, sier Håøy til TV 2.

OPPBEMANNER: Geir Håøy, konsernsjef Kongsberg Gruppen, som sitter ved siden av en 3D-modell av selskapets NASAMS, forteller at de trenger rundt to tusen flere ansatte de neste tre årene. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Men dere tjener vel mer penger etter krigen, og siden etterspørselen er høy?

– Vi utvikler systemer som ikke er «hyllevare». Det tar tid å utvikle og levere dem. Det er ikke sånn at det påvirker våre tall i dag, sier Håøy.

Konsernsjefen sier oppskaleringen gjør dem i stand til å møte etterspørselen.

PRODUKSJON: En utskytningsrampe med seks Nasams peker mot himmelen utenfor Kongsberg Gruppens fabrikk, der systemet blir produsert. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Vi har en økende kapasitet og er i stand til å levere til det norske forsvaret, og andre allierte som måtte ønske systemer fra Norge, sier Håøy.

– Norge bør bidra

Den siste tiden har Ukrainas hovedstad Kyiv vært under kontinuerlig luftangrep.

Russland har tatt i bruk «kamikaze-droner», og kryssermissiler som har truffet sivile mål og rammet kritisk infrastruktur.

Venstre-leder Guri Melby, mener Norge burde sende Nasams-systemet til Ukraina.

MÅ BIDRA: Venstres Guri Melby mener det er på sin plass at Norge donerer luftvern direkte til Ukraina. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

– Det er bra at Kongsberg Gruppen er tydelig på at de kan produsere mer. Regjeringen kan derfor donere Nasams til Ukraina. Akkurat nå er det luftvern Ukraina trenger, sier Melby til TV 2.

USA har varslet at de skal donere Nasams de har kjøpt fra Norge, men Norge vil ikke selv sende Ukraina luftvernsystemet.

Dette er Nasams: NASAMS er et missilluftvernsystem (bakke-til-luft) utviklet i Norge og i USA. Luftforsvarets luftvern har to bataljoner med seks mobile, nettverksbaserte batterier ved hovedflystasjonene i Bodø og Ørland. Hvert batteri består av tre ildenheter som hver kan skyte 18 missiler med en rekkevidde på om lag 25 kilometer av typen AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile). Nasams brukes i dag av tolv nasjoner, inkludert USA. Her er luftvernet plassert i og rundt Washington D.C. og beskytter blant annet viktige bygninger som Det hvite hus.

– Vi bør gi Ukraina systemet og gjøre det så raskt som mulig. Fordi det tar tid å levere og ta det i bruk, sier Melby.

Leverer ikke

Norge støtter den amerikanske donasjonen med kun materiell og trening av ukrainere i luftvernsystemet.

– Vi har ikke donert selve Nasams-systemet fra norsk side. Dette er en vurdering der også eget behov for materiellet spiller inn, sier Gram til TV 2.

GODT LUFTVERN: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) er klar over at Ukraina sårt trenger et godt luftvern. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Gram sier at norske donasjoner har til nå vært våpensystemer og militært materiell som har vært eller er planlagt utfaset.

– Det er en balansegang mellom å ta fra egne lagre og det å ha en egen forsvarsevne, sier han.

Forsvarsministeren sier den militære støtten til Ukraina dreies i en ny retning.

– Framover vil donasjonene i større grad bestå av materiell som er kjøpt direkte fra industrien, av vestlig modell og standard, sier Gram.