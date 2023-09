Venner i sorg: – Han er i våre hjerter

Fredag kveld døde tre unge voksne etter en bilulykke i Florø sentrum.



Lørdag kveld er kirken åpnet for alle som har behov for å samles i sorgen.

Utenfor står Jan Ole Nesheim (33) og Henrik Aasen (21), som var nære venner av sjåføren som omkom etter ulykken.



– Dette er utrolig trist. Det gjør vondt i hjertet. Det er ikke så mye å si egentlig, sier Aasen.

– Det er voldsomt tungt, sier Nesheim.

ROSER: Jan Ole har Nesheim har pyntet bilen sin med røde roser for å hedre avdøde.

Mistet bestevennen

Kameratene ble gjort kjent med den tragiske ulykken da leste om den i lokalavisen fredag kveld.

– Etter hvert fikk jeg kontakt med venner, og da fikk jeg vite at det var bestevennen min som har omkommet, sier Aasen.

Han forteller at de er en del av en sammensveiset vennegjeng, som gjør det de kan for å støtte hverandre i sorgen.

– Dette er veldig vondt for oss alle sammen. Men vi står i dette som et team, sier Aasen.

ROSER: Røde roser er lagt frem i kirken. Foto: Rano Tahsteen / TV 2

Holder minnestund ved bilen

Det var en kvinne og to menn som mistet livet i ulykken. Ifølge politiet var de i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene, og var hjemmehørende i Sunnfjord, Bergen og Kinn.

Nesheim og Aasen forteller at de først skal inn i kirken for å legge ned blomster og tenne lys.

– Vi er her for å vise støtte og for å si at vi er glad i han, sier Nesheim.

– Vi er her for han. Han er i hjertet vårt, sier Aasen.

Etter å ha vært i kirken skal de møte resten av vennegjengen i Førde sentrum.

– Da skal vi stoppe ved bilen til kompisen min, og legge blomster der og ha en liten minnestund. Vi blir en god gjeng, sier Aasen.

I SORG: De to vennene, Jan Ole Nesheim og Henrik Aasen, står sammen i sorgen. Foto: Rano Tahseen / TV 2

Etterpå skal de samles hos en i vennegjengen, for å snakke om fine minner.

I 14-tiden lørdag møtte hundrevis av mennesker opp til en spontan minnestund ved ulykkesstedet, for å hedre de omkomne.

– Kjærligheten er sterk

Prest Erling Nydal forteller at det er mange av innbyggerne som er svært preget etter ulykken. Kirken holdes åpen for alle som har behov for å samles.

– Vi er her og vi er til stede. Vi vil lytte til folk, spørre hvordan det går og høre på deres historie, sier Nydal.

FRED: Prest Erling Nydal holder kirken åpen slik at folk kan tenne lys, lytte til musikk og minnes de avdøde. – Kanskje hjelper de folk til å gå inn i kvelden med litt fred, sier han. Foto: Rano Tahsteen / TV 2

Midt oppe i tragedien opplever presten at folk er flinke til å ta vare på hverandre.

– Midt i det vonde som skjer, ser vi at folk utrolig glade i hverandre. Kjærligheten er sterk, og folk tar vare på hverandre og viser omsorg, sier Nydal.

Ordfører i Kinn kommune, Ola Teigen (Ap), har tidligere sagt til TV 2 at kriseteamet er koblet på for å ivareta alle innbyggerne.

– Tankene går først og fremst til familien og pårørende, men det er mange som er sterkt berørt, sa han.