Vennene: Slik var krangelen om fyrverkeri før Kjetil André ble drept

HAUGESUND (TV 2): De fire unge mennene som så at kompisen Kjetil André Østhus (28) ble drept, forteller at det ble amper stemning da de skulle sende opp fyrverkeri.

De fire kameratene husker enkelte detaljer ulikt, men hovedessensen i historien er den samme.

Sammen med Kjetil André og en venninne av dem, som senere skal forklare seg for retten, feiret de nyttårsaften for et drøyt år siden.

Etter at klokken hadde passert ett på natta, gikk de ut for å sende opp resten av fyrverkeriet de hadde spart.

Så to kniver

Ute på parkeringsplassen møtte de to andre menn. De to mennene ble raskt aggressive, forklarer vitnene.

– Jeg så at en av dem hadde to kniver, én i hver hånd. De snakket til oss på engelsk, sier en av Østhus' venner.

Kameratene har ulik oppfatning av hvor aggressive de to andre mennene var til å begynne med.

De er imidlertid enige om at en av mennene på et tidspunkt kom bort og rev batteriet med fyrverkeri ut av armene på kompisen til Østhus.

OVERSIKT: Den første pilen viser hvor tiltalte og kameraten feiret nyttår. Den andre pilen viser hvor Østhus og vennene fyrte opp fyrverkeri tidligere på kvelden. Den tredje pilen viser hvor Østhus ble knivstukket. Den fjerde pilen viser hvor Østhus og vennene feiret nyttår. Foto: Politiet

Deretter fortsatte diskusjonene. Ifølge et av vitnene mente de engelsktalende mennene at de tidligere på kvelden hadde fyrt opp fyrverkeri for tett på bilene på parkeringsplassen.

– Jeg prøvde å deeskalere situasjonen og si at vi ikke hadde fyrt i nærheten av bilene i det hele tatt. Vi hadde fyrt opp litt lenger opp i bakken, sier vitnet i retten.

– Det var aggressivt

På et tidspunkt er kameratene enige om at Østhus ikke lenger fant seg i at de to mennene skulle bestemme over fyrverkeriet deres.

Han plukket derfor batteriet med fyrverkeri opp igjen og begynte å gå mot plassen der de hadde fyrt opp fyrverkeri tidligere på kvelden.

– På plenen på vei opp dit ble han stoppet av disse to personene. Begge sto helt opp i ansiktet hans. Jeg så at det var aggressivt, sier et av vitnene.

BLOMSTER OG LYS: Rettssaken har vist at Kjetil André Østhus (28) hadde en stor omgangskrets. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Deretter gikk det kort tid før en av dem stakk en kniv rett i brystet på 28-åringen.

Flere av vitnene har beskrevet at gjerningsmannen holdt hånden over hodet og satte kniven i brystet hans ovenfra. Obduksjonsrapporten viser at Østhus døde av forblødning fra stikkskaden i hjertet.

Tre nødanrop

Omtrent samtidig, fra klokken 01.27, ringte tre av kameratene etter politi og ambulanse. Nødanropene, som er spilt av i retten, viser tydelig den desperate situasjonen som oppsto.

Én av mennene, som har kunnskap om førstehjelp gjennom sin jobb i Forsvaret, forteller at han forsøkte å kommunisere med sin hardt skadde kamerat.

– Jeg prøvde å stoppe blødningen og holde pusten i gang. Jeg prøvde å holde frie luftveier og snakke med Kjetil, sier han i retten.

MYE BESLAG: Politiets krimteknikere jobbet lenge på åstedet 1. januar 2022. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

På spørsmål fra statsadvokat Birgitte Budal Løvlund svarer mannen at han først fikk kontakt med ham, men at Østhus mistet bevisstheten før første ambulanse kom til stedet.

Østhus ble raskt fraktet til sykehus, der han ble erklært død.

Tiltalt brite: – Uflaks

Den 21 år gamle briten som er tiltalt for drapet, har ikke ønsket å forklare seg i retten.

Statsadvokat Løvlund har derfor spilt av avhørene han har gitt til politiet.

I disse avhørene forklarer han at han aldri var i noen krangel om noe fyrverkeri på nyttårsaften. Slik han husker det, skulle han og kameraten ut og kjøpe sigaretter da en rekke politifolk plutselig pekte på dem med pistoler.

– Jeg var på feil sted til feil tid, sier han i avhøret, og legger til at han rett og slett har hatt uflaks.

AKTOR: Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund fører saken for påtalemyndigheten. Foto: Simen Askjer / TV 2

Ingen av Østhus' kamerater har klart å gi en tydelig beskrivelse av hvem de mener knivstakk 28-åringen. Flere av dem har imidlertid ment at det var «han som var maskert».

I leiligheten der tiltalte og kameraten hans feiret nyttårsaften, som også ligger tett inntil parkeringsplassen, har politiet funnet en hals med et dødningshode på, som har tiltaltes DNA på hele seg.

Drapssiktelse henlagt

Det er også funnet kjøkkenkniver som fremstår som vasket, men som ved prøver har gitt utslag for blod. På knivene, som stemmer bra med vitnenes beskrivelser, er det funnet DNA fra Østhus, tiltalte og kameraten hans.

Videre er tiltaltes klær funnet i vaskemaskinen med blod på.

Hans advokat, forsvarer Ole Magnus Strømmen, har varslet at tiltaltes psykiske helse vil bli et sentralt tema i retten uavhengig av hva retten måtte finne bevist rundt hendelsesforløpet.

FORSVARER: Tiltaltes forsvarer, advokat Ole Magnus Strømmen, stilte alle vitnene flere spørsmål om beskrivelser av gjerningspersonene. Da ble det tydelig at de hadde litt ulikt minne av hvordan de to så ut. Foto: Simen Askjer / TV 2

Tiltaltes kamerat ble opprinnelig pågrepet i saken og satt varetektsfengslet i flere uker. For ham er saken senere henlagt på bevisets stilling. Torsdag skal han vitne i retten.

Hans advokat har varslet at han kommer til å fremme et krav om oppreisning og erstatning for tiden han har sittet i varetekt, og for den belastningen saken har medført.

– Ikke passende å si

Mandag fikk retten høre forklaringen til Gunvald Østhus (59), faren til avdøde Kjetil André. Han fortalte at sønnen elsket livet og planla å åpne en restaurant i Haugesund.

– Han er umulig å erstatte. De gode samtalene, klemmene, smilet, gløden, hans oppriktighet og omtanken til alle rundt seg. Alt er borte. Når vi lukker øynene, ser vi ham på kjøkkenet. Vi hører nynningen hans fra da han sto og lagde mat, slik han elsket, sa han i retten.

FORTALTE OM SØNNEN: Gunvald Østhus (59) fortalte retten om savnet etter sønnen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Alle de fire kameratene som vitnet tirsdag, fikk i retten spørsmål om hvordan hele situasjonen opplevdes for dem.

«Forferdelig», svarer to av dem, mens de to andre sier det er for vanskelig å sette ord på.

– Jeg tror ikke det er passende i retten å si det jeg føler nå, sier en av mennene.

Det er satt av syv dager til rettssaken.