Velle etter en uke i stormen: – Har fått melding fra mange mødre

PÅ SPORET: FpU-leder Simen Velle erkjenner at han kom feil ut fra hoppkanten i debatten om gutters likestillingsutfordringer, men tror debatten er i ferd med å komme på rett spor. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

FpU-leder Simen Velle kommer med hastige steg inn på kaffebaren Evita på Grønland – 50 minutter forsinket.

– Har ukas navn fått divanykker?



– Beklager. Det har vær en uke med litt flere avtaler enn det er plass til i en uke, sier Velle.



For forrige helg tok det fyr i debatten om gutter og likestilling.

«Nå er det plutselig sipping over at jenter ikke har lyst å pule.»

«Oser av Andrew Tate- og Jordan Peterson- tendenser.»

Reaksjonene kom etter Velle uttalte til TV 2 at vi har fått en «tinderfiksert» sexkultur hvor en liten andel av mennene har eksklusiv tilgang på en stor andel av kvinnene.



BRENNBART: Velle har opplevd steile fronter i den siste ukes likestillingsdebatt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Tok fyr

Branntilløpet startet for alvor etter Velle spisset budskapet sitt i en videokronikk hos TV 2 på Tiktok, og reaksjonene spredte seg raskt fra ungdommens videodelingsapp til spaltene i avistanta Aftenposten.



Et halvt døgn etter uttalelsene valgte FpU-lederen å legge seg flat.

– ­ Men hva er det du egentlig beklager?

– Det jeg beklager er at jeg formulerte meg så upresist at det ble løftet en annen debatt en det jeg ønsket. Det må jeg som politiker ta ansvar for.



– Hva slags ord er det du skulle ønske at du ikke hadde brukt?

– Jeg mener at alle ordene som ble sagt i den Tiktok-videoen gir veldig mening, hvis man leser det i sammenheng med intervjuet, sier Velle og understreker:



DATING: Reaksjonene kom etter Velle uttalte til TV 2 at vi har fått en «tinderfiksert» sexkultur Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Budskapet mitt står jeg for.



Utgangspunktet for debatten var TV 2s intervjurunde med flere ungdomspartiledere i forbindelse med at mannsutvalget legger fram sin rapport i april.

I artikkelen til TV 2 snakket Velle om at mange av utfordringene kan løses ved å støtte, mer enn å hjelpe, unge menn, med å oppnå det han kaller den norske drømmen. Den kan være å ha råd til å betale regningene sine og kjøpe bolig, men også å finne en å dele livet med. Noe som ikke alltid er like lett med dagens sjekkeapp-kultur.

– Vi har fått en «tinderfiksert» sexkultur hvor en liten andel av mennene har eksklusiv tilgang på en stor andel av kvinnene. Det betyr at mange menn sliter med å finne seg en make, sa Velle.

I videokronikken hos TV 2 går Velle hakket lenger og uttaler at:

– De siste 50 årene har kvinnekampen stått i sentrum i Norge. All likestillingspolitikk har handlet om å løfte kvinnene, og det har gått på bekostning av oss menn.

– Mener du det?



SLURVETE: FpU-lederen erkjenner at han formulerte seg upresist i videokronikken hos TV 2. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Ikke på bekostning av menn, men på bekostning av de perspektivene menn burde fått løftet. Siden likestillingskamp og kvinnekamp lenge har vært det samme så har det perspektivet lett blitt glemt.



– Handler ikke bare om sex



Velle kaller egne ordvalg slurvete, men mener samtidig at mange har feiltolket ham.

– Jeg har aldri sagt at kvinner skal få færre rettigheter. Kvinner skal ikke få mindre av noe som helst. Det er å dra det jeg sa for langt.



Velle tror den offentlige samtalen sporet av både på grunn av hans egne spissformuleringer og sosiale medier-plattformen debatten fikk fart på.

– Dette handler ikke bare om sex. Det handler om viktigere ting enn det.

SLO GJENNOM MED SEX-UTTALELSE: Simen Velle har blitt intervjuet av de fleste store mediehus denne uken Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Nå tror han likevel det kan komme en god likestillingsdiskusjon ut av uttalelsene. En samtale om menn som opplever samværssabotasje, ensomhet, rusproblemer, som i større grad en kvinner havner i fengsel, og er overrepresentert på selvmordsstatistikken.

– Du var den tredje personen jeg intervjuet om gutter og likestilling, men det var først når det handlet om tinder, dating og sex at lydmuren ble brutt. Hva tenker du om det?



– Det er litt symptomatisk for debatten at det er blitt gjort tre ganske gode dybdeintervjuer som snakker om helt reelle problemstillinger, og så fort ordet Tinder blir nevnt så klikker det.

– En ære

Tirsdag ble hele NRK Debatten viet temaet. Programmet fikk mange til å begrave trynet langt ned i nærmeste sofapute, mens andre ble så provosert at det var rett før TV-en ble knust i raseri. Programleder Fredrik Solvang har tatt selvkritikk for sendingen.

Hele debatten starter med en metasketsj der Velle tilsynelatende debatterer med komiker St. Sunniva.

PARODIER: Simen Velle synes det er en ære å bli parodiert. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I etterkant har Velle fått meldinger fra en god del sinte menn som fikk verdenssynet sitt bekreftet.

– Jeg vil ikke blande meg inn i NRK sine redaksjonelle valg. Jeg tviler samtidig på at en debatt om kvinners utfordringer ville startet på samme måte, sier Velle.



St. Sunniva er ikke alene om å lage humor på bekostning av Velles uttalelser. Spesielt på Tiktok har det vært tett mellom parodiene på FpU-lederen.



Det ser han ut til å ta det med et smil.

– Jeg ser på det som en stor ære å bli køddet med. Jeg elsker det.



Uventet støtte

Tross en god del motstand har Velle også fått støtte, fra blant andre forfatter og tidligere justisminister Anne Holt.

– Det er også mange mødre som har sendt melding. Mange voksne damer, men også en gode jenter på min egen alder.

Fram mot neste ukes kvinnedag håper nå FpU-lederen å også kunne belyse noen av jenter og kvinners likestillingsutfordringer, som han brenner spesielt for.

Velle trekker fram kampen mot partnervold og kvinners økonomiske stilling i en skilsmisse som spesielt viktig.

KLAR FOR 8.MARS: Simen Velle vil også løfte fram likestillingsutfordringer som rammer jenter og kvinner spesielt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Men han har også lyst å refse behandlingen av jenter og unge damer når de starter i arbeidslivet.

– Der skal jeg prøve å refse gutta litt. Jeg mener vi behandler damene for dårlig i profesjonelle settinger. Mange jenter jeg kjenner opplever at de starter med å få mindre respekt enn det gutter gjør, i jobbintervjuer, akademia og andre jobbsammenhenger, sier Velle.

Han tror ikke nødvendigvis det er noe politisk løsning på problemet.

– Jeg vil bare si et tydelig: Skjerp deg, til Norges gutter og menn, avslutter FpU-lederen, som kanskje kommer mer presist neste gang?