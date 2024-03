Helt siden internett ble allemannseie på midten av 90-tallet, har tusenvis av datainteresserte røsket med seg PC-en og samlet seg til påsketreffet The Gathering i Vikingskipet på Hamar.

De siste 15 årene har også TV 2 vært til stede for å dekke TG, men i år ble arrangementet for første gang avlyst av andre grunner enn pandemi.

Det smerter, sier styreleder Karl Fredrik Haugland i KANDU, organisasjonen som har arrangert det tradisjonsrike datatreffet siden 1996.

– Det er veldig vondt for mange av oss, ja. Jeg har vært på TG hvert år siden jeg var 15 - altså halve livet. At man ikke skal få bruke påskeuka på å se ut over skjermhavet og føle på stemningen føles tungt, sier Haugland.



GULLALDEREN: Slik så det ut på åpningsdagen til TG i Vikingskipet i 2017, med over 5000 deltakere til stede. Haugland sier han har veldig gode minner fra denne tiden. Foto: Audun Braastad / NTB

Tidligere år har arrangementet samlet rundt 5000-6000 deltakere. I fjor kom det i overkant av 2500.



Nå var det flere ting som satte en stopper for årets treff.

– Vi kom til et punkt i januar der vi måtte vurdere gjennomføringen av arrangementet. Etterarbeid med pandemien, labert billettsalg og utmattelse blant ledelsen gjorde det mer fornuftig å heller fokusere på 2025, sier Haugland.

Arrangert med et nødskrik

Spørsmålet nå er hvor stor interesse det egentlig er for disse tradisjonelle datatreffene i dag.

I Fjell kommune, nær Bergen, ble vinterferiens HordaLAN arrangert med et nødskrik.

– Vi endte opp på 320 deltakere, og det er en halvering siden 2020. Pandemien var nok med på å ødelegge det sosiale, fysiske aspektet med gaming. Nå sitter mange bare hjemme og spiller istedenfor, sier arrangementsansvarlig Lars Knasbø.

GAMING: I tillegg til The Gathering på Hamar, arrangeres det mange mindre datatreff rundt om i Norge. Her fra HordaLAN i Fjell kommune i vinterferien. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Det er ikke mangel på spilltilbud som er problemet. Tall fra Medietilsynet viser nemlig at ni av ti gutter, og seks av ti jenter i alderen 9-18 år gamer.

Arenaen virker bare å ha flyttet seg fra fysiske datatreff, til gutte- og jenterommene.

– Det er synd å føle at det dør litt ut. Mange får ikke oppleve gleden av å være verken på arrangør- eller deltakersiden, og jeg tror mange ikke vet hva de går glipp av, sier Knasbø.

For ham har treffene handlet om langt mer enn å bare spille.

– Det har vært et sted der man kan møte likesinnede. Før i tiden kunne man bli fryst ut hvis man gamet, for det var ikke like akseptert som nå. Det er en sosial arena der man kan få seg venner og bli en del av et inkluderende miljø.

FOKUS: Hodetelefoner er greit å ha når konsentrasjonen skal være på topp mens resten av datatreffet summer i bakgrunnen. Også her under HordaLAN i vinterferien. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

– Må tenke nytt

Teknologiekspert Magnus Brøyn i Coxit mener at datatreff har livets rett i 2024, men at de kanskje må endre seg for å fenge dagens unge.

– For ti år siden tror jeg aldri man hadde sett for seg at store hendelser som The Gathering skulle være under press, men tidene forandrer seg. Jeg tror kanskje de må tenke nytt og fornye seg, sier Brøyn.

Han drar paralleller til utenlandske festivaler som South By Southwest (SXSW) i USA. Der er teknologibiten kjempeviktig, men likevel kun en del av arrangementet.

– De festivalene består av enormt mange tilbud, som også dekker underholdning, film, og andre hendelser både på dag- og kveldstid. Man får en variert kulturcocktail som skaper attraktivitet, og der tror jeg vi har litt å gå på i Norge, sier han.

TECH-GURU: Magnus Brøyn er leder i Coxit Public Relations, men også lidenskapelig teknologiinteressert og kommentator for trender og nyheter i Norges største medier. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Ønsker mer «coolness»

TG og flere av de andre, store treffene i Norge har riktignok tilbudt konserter, konkurranser, digitale kunstutstillinger og andre opplevelser.

Likevel tror Brøyn arrangørene må komme opp med enda mer, som gjør det kult og attraktivt å delta.

– Det må være mer «coolness» rundt det å dra dit. Akkurat nå er det mulig at det var kulere før i tiden. Uansett er det er synd hvis man mister en fysisk arena der mennesker kan treffe hverandre og samles rundt datainteressen.

Tror på 2025

The Gathering-arrangøren er enig i at de tradisjonelle datatreffene kanskje må endre form for å trekke folk.

– Ja, noen av spørsmålene etter årets avlysning var nettopp hva vi skal lage for deltakerne fremover. Hva tror vi de har lyst på? Dette må vi bruke tid på nå, og deretter stake ut kursen for neste år, sier Haugland.

FARGERIKT FELLESSKAP: Bare fantasien setter grenser for riggene de datainteresserte på The Gathering tar med seg. Foto: Audun Braastad / NTB

KANDU-gjengen har uansett full tro på både datatreffenes overlevelse, og at deltakerne skal få et godt gjensyn med TG i 2025.

– Det er for tidlig å si hvordan det blir, og om det kommer til å være som i fjor, men jeg har absolutt tro på et fantastisk arrangement til neste år.

Haugland avviser at årets avlysning er kroken på døra for TG og datatreff generelt.

– Det dukker stadig opp møteplasser for datainteressert ungdom på steder som ville vært utenkelig for femten år siden. Mange ungdomsklubber og idrettslag har startet opp tilbud for e-sport, og det er mange små datatreff som dukker opp rundt i landet, gjerne med vennegjenger i samfunnssaler og ungdomsklubber.

– Jeg tror det knapt finnes en eneste kommune uten et lite datatreff i 2024.