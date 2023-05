Vaktsjefen på broa vil ikke ha skylden for kollisjonen mellom fregatten Helge Ingstad og tankeren Sola TS. Nå er ankesaken allerede berammet.

Den tidligere vaktsjefen på fregatten Helge Ingstad aksepterer ikke tingrettsdommen på 60 dagers betinget fengsel.



Nå anker han avgjørelsen til lagmannsretten.

Dette ble først meldt av BT tirsdag morgen, og deretter på pressekonferanse med forsvareren klokken 10.00.

– Han mener tingrettsdommen er uriktig. Dette var en veldig tung avgjørelse å ta. Det var tungt for ham å bli domfelt, men han mener totalt sett at dommen er uriktig og at retten har gjort feil i vurderingen av uaktsomhet, sier forsvarer Christian Lundin.

Dette er datoen

Forsvareren opplyser at ankesaken allerede er berammet til 16. oktober.

– Den tiden er han innstilt på å vente, sier Lundin.

ADVOKAT: Advokat Christian Lundin forsvarer vaktsjefen i Helge Ingstad-saken. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Dermed er det duket for ny disputt om hvem som har skylden for at fregatten kolliderte med tankeren Sola TS 8. november 2018. Det er satt av syv uker til behandling av ankesaken.

I dommen fra tingretten begrunnes straffen blant annet med følgende:

«Etter rettens vurdering er det likevel tiltaltes manglende bruk av radar, kikkert eller andre navigasjonshjelpemidler samt engasjering av broteamet som er bærende i uaktsomhetsvurderingen.»



– Vaktsjefen erkjenner feilvurdering, men vi mener den ikke holder til å vurderes som uaktsom i strafferettslig kontekst, sier Lundin.

– Er det ikke uaktsomt å ikke se i radaren når man er øverste leder på et krigsskip med 137 om bord?

– Definitivt, hvis man bare isolerer det til det. Men her må man se den store sammenhengen og forklaringen på hvorfor han gjorde som han gjorde. Det er det som er det avgjørende for ham, og han mener han ikke handlet uaktsomt, sier Lundin.

Han vil ikke kommentere om forsvarerne rådet ham til å anke eller ikke.

– Svært tungt

Da dommen kom 15. mai, gav forsvarer Lundin umiddelbar beskjed om at vaktsjefen var svært skuffet.

– Han tar denne dommen svært tungt. Han mener fortsatt det er uriktig å klandre ham i strafferettslig kontekst. Dette fordi han mener ulykken skyldes en systemsvikt, sa Lundin den dagen.

– Samtidig har Forsvarsdepartementet tidligere akseptert et forelegg på 10 millioner kroner, og da mener han det er uriktig å i tillegg gi han et personlig straffeansvar.

Vaktsjefen har hele veien nektet straffskyld, og ment at han har blitt hengt ut som syndebukk.



Livsfarlig situasjon

Bare tilfeldigheter gjorde at ingen av de 137 personene om bord på fregatten mistet livet eller ble alvorlig skadd, 8. november 2018.

Den natten hadde fregatten seilt inn i Hjeltefjorden utenfor Bergen, etter å ha deltatt på Nato-øvelsen «Trident Juncture»

I denne TV 2-spesialen kan du lese og se hva som skjedde da en av forsvarets stoltheter kolliderte med tankeren Sola TS klokken 04.01, den natten.

Under kollisjonen fikk krigsskipet en stor flenge i siden, som gjorde at den tok inn vann.

FLENGE: På dette bildet kan man tydelig se flengen på siden av fregatten som støtte sammen med tankere Sola TS. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

«Et triangel av skyld»

Under hele den to måneder lange rettssaken, har forsvarerne til 33-åringen hevdet at han ikke kan straffes for kollisjonen alene.

– Ulykken skyldes et triangel av skyld, sa forsvarer Christian Lundin under rettssaken, med henvisning til trafikksentralen på Fedje og ledelsen på broen til tankeren Sola TS.

De mente at trafikksentralen burde informert båtene bedre, og at tankeren burde gjort mer for å unngå kollisjonen.

Dette ble avvist av begge parter under rettssaken.

Statsadvokatene har på sin side hevdet hele veien at vaktsjefen handlet uaktsomt på broen i forkant av kollisjonen.



Under utspørringen ville aktor Magne Kvamme Sylta ha svar på hvorfor vaktsjefen ikke undersøkte lysene i fjorden nøyere, hvorfor han ikke brukte kikkert, så på radaren eller konfererte med kollegaene på broen.



De var svært fornøyde med tingrettsdommen.