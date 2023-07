Flere partifeller mener det er synd at Bjørnar Moxnes gir seg. Samtidig er de glade for sin nye leder.

Bjørnar Moxnes trekker som leder i Rødt. Dermed er 11 år som partileder over.

Partifelle Sofie Marhaug mener det er synd å miste Moxnes som leder.

– Står sterkt

– Det er veldig trist. Hele saken har vært trist og lei, sier hun.



POSITIV: Rødt-politiker, Sofie Marhaug forteller at hun og partiet er klare for valgkamp. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Marhaug mener partiet likevel står sterkt.

– Det som er bra med Bjørnar er at han har bygget et lag på Stortinget og i partiorganisasjonen. Når vi først er så uheldige og mister han, står vi ikke på bar bakke, sier hun.



Hun får støtte fra partifelle og kjæreste Mimir Kristjánsson. Han kaller Moxnes sin avgang trist.

– Men vi fått en veldig sterk ny leder i Marie Sneve Martinussen, som jeg håper vil bli sittende lenge, sier han.



Kristjánsson selv mener han ikke passer til ledervervet i det hele tatt.

– Til det har jeg gjort altfor, altfor mye dumt i livet. Ikke har jeg særlig lyst heller. Så jeg er glad for at Marie Sneve Martinussen tar over.

NY SJEF: Marie Sneve Martinussen har rykket opp fra nestleder til leder i partiet Rødt. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Et stort tap

TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud er ikke veldig overrasket over nyheten.

– Slik saken utviklet seg ble det bare vanskeligere og vanskeligere for Moxnes å bli værende som partileder, sier han.

– Overvåkningsbildene gjorde saken bare fra vondt til verre for han, legger han til.

KOMMENTERER: Politisk kommentator i TV 2, Aslak Matre Eriksrud. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Eriksrud mener det er vanskelig å spå partiet Rødts framtid etter Moxnes' avgang.

– Moxnes skal ha en stor del av æren, om ikke hele, for partiet Rødts fenomenale vekst de siste ti-tolv årene.

Kommentator i Vårt Land, Emil Erstad, kaller Moxnes et av Norges største politiske talenter.



– Han har transformert Rødt fra å være en liten klikk til å bli et bredere og større parti. For Rødts politikk er det et stort tap at han trer av, sier han til TV 2.

– Vil vi kunne få et Moxnes-comeback i fremtiden?

– Det han har gjort er såpass alvorlig for tilliten at det vil ta en stund å bygge den opp igjen. En gang i fremtiden, hvis Rødt skulle bli aktuelle for regjering for eksempel, kan det tenkes at han kan komme tilbake.

KOMMENTATOR: Vårt Lands Emil Erstad mener få kan måle seg med det Moxnes har fått til. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Stille fra opposisjonen

Det har vært få reaksjoner fra de andre partier etter at Moxnes takket for seg.

– Dette er en trist og merkelig sak. Men det står stor respekt av jobben Moxnes har gjort som partileder gjennom 11 år. Ikke minst at det har vokst opp mange andre sterke profiler rundt ham. En imponerende politiker, skriver MDG-profil Eivind Trædal på Twitter.

Tidligere leder i SV Audun Lysbakken kommer med lovord om sin tidligere leder-kollega.

– Bjørnar Moxnes fortjener noen ord som ikke handler om omstendighetene. Det han har gjort som partileder er nemlig imponerende greier. For ti år siden var Rødt et ubetydelig parti, ofte mer rart enn radikalt. Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke hadde fnugg av tro på at partiet skulle bli en konkurrent av betydning for oss i SV skriver han på Facebook.