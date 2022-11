Kronprins Haakon syns det er en god løsning at prinsesse Märtha Louise slutter å representere kongehuset, selv om han også syns det er synd.

Onsdag ettermiddag møtte kronprins Haakon pressen i Holmenkollen for å svare på spørsmål, etter at det tirsdag ble kjent at prinsesse Märtha Louise slutter å representere kongehuset.

– Det er løsningen vi har kommet fram til, at søsteren min ikke skal representere kongehuset offisielt. Det syns vi er en bra løsning, for her er det jo flere interessenter, sier kronprins Haakon.

Kronprinsen viser til at det er enkeltmennesker de må ta hensyn til, i tillegg til å ta hensyn til familien.

– En god løsning er jo balansert når den tar vare på alle disse forskjellige hensynene, og det synes vi at vi har klart, sier han.

SLUTTER: Prinsesse Märtha Louise fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Synd fordi hun er flink

Men kronprins Haakon var også ærlig på at han syns det er synd at søsteren slutter å representere kongehuset offisielt.

– Det er også veldig synd, fordi hun er veldig flink til det. Og jeg vet at det er mange hun har samarbeidet med som har satt stor pris på den innsatsen hun har gjort, med varme og engasjement, gjennom flere år, sier kronprinsen.

Når det gjelder diskusjonen om prinsessen skal beholde tittelen sin, er kronprins Haakon tydelig.

– Kongen har vært tydelig på at han ønsker at prinsessen skal beholde tittelen sin. Og jeg er enig i den avgjørelsen.

Bekrefter ulikheter

Når spørsmålene kom inn på hvordan samtalene foregikk, er kronprins Haakon åpen om at familien har jobbet sammen om å komme fram til denne beslutningen.

– Gitt din sentrale rolle. Hva har vært det mest krevende for din rolle oppi dette?

– Det er jo å finne den riktige balansen. Og så er det jo om å gjøre og finne en enighet og en løsning som vi er komfortable med. Og det syns jeg at vi har gjort, sier han.

Når kronprinsen kom også inn på at han tenker litt ulikt med sin søster og hennes forlovede Durek Verrett.

BRÅK: Det har stormet rundt Durek Verret og prinsesse Märtha Louise, som forlovet seg i juni. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Jeg er skrudd sammen slik at jeg er glad i å være sammen med familien, jeg har det veldig bra når jeg er sammen med familien. Det inkluderer at jeg også liker å være sammen med Durek Verret og søsteren min. Vi tror jo litt forskjellig, og mener litt forskjellig, men det må likevel kunne gå an å like hverandre og være glad i hverandre. Det er på en måte der vi står nå, sier kronprins Haakon.

– Kan påvirke kongehuset

Tirsdag fortalte Kong Harald at han har blitt bedre kjent med Durek Verrett i denne prosessen, og la ikke skjul på at prinsessens forlovede til å begynne med har slitt med å forstå at tilknytning til kongehuset ikke kan brukes kommersielt.

– Amerikanerne skjønner jo ikke bæret av det her er, de aner jo ikke hva et kongehus er for noe, sier kongen, og fortsetter:

– Han trodde han kunne gjøre hva han ville uten at det gikk ut over oss i det hele tatt.

Onsdag utdypet kronprins Haakon denne kommentaren.

– Slik jeg oppfattet kongen, mente han at Durek Verret ikke helt så at det han sa på helt andre kanaler i et annet land, kan påvirke hvordan folk ser på kongehuset i Norge. Det er kanskje ikke så rart, fordi det er litt nytt for han, sier kronprinsen.

OPPKLARING: – Han trodde han kunne gjøre hva han ville uten at det gikk ut over oss i det hele tatt, sier kronprins Haakon om sin kommende svoger Durek Verrett. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Utelukker ikke comeback

På spørsmål om prinsesse Märtha Louise kan gjøre et comeback, svarte kronprinsen at det ikke er umulig.

– Det vil vi ikke utelukke, men nå har vi bestemt oss for at hun skal slutte å representere kongehuset og ikke lenger ha beskytterskapene sine, sier han.

Prinsessen vil slutte å representere kongehuset, og vil kun stille opp ved spesielle anledninger.

– Dette gjør vi for å skape ro rundt Kongehuset. Jeg er glad for at vi har hatt en god prosess med stor takhøyde, og der alle har hatt mulighet til å lytte til hverandre, sa Märtha Louise tirsdag før hun fortsatte:

– Hver gang noen i kongefamilien har forlovet seg, har det skapt mye oppmerksomhet og mye negative tilbakemeldinger. Det har det også gjort denne gangen.