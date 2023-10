– Veldig suspekt timing

Klokken 02 natt til søndag sank trykket i gassledningen Balticconnector, som knytter det finske og det europeiske gassnettet sammen.

Finlands president, Sauli Ninnstö, bekrefter at finske myndigheter mener gasslekkasjen skyldes «ekstern aktivitet».

Finske myndigheter hever nå beredskapen som følge av hendelsen.



GASSLEKKASJE: En ny gasslekkasje i Østersjøen ble oppdaget natt til søndag. Gassledningen Balticconnector (markert i gult) er nå stengt etter et hull på ledningen. Foto: Global Energy Monitor

At den nye gasslekkasjen i Østersjøen muligens skyldes en sabotasje, er høyst sannsynlig, mener Ole Hvalbye, gassanalytiker i SEB.

Og lekkasjen har allerede gitt utslag på energiprisene i Europa.

– Det er selvfølgelig vanskelig å slå fast noe så tidlig, men timingen er veldig suspekt, sier han.

Sender et signal

Ifølge finske medier mistenker finske myndigheter at Russland står bak. Dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.



– Russland har absolutt motiv for å gjøre noe sånt, til tross for at denne rørledningen er relativt liten. Det vil sende et signal om at andre rørledninger står i fare, sier Hvalbye.

– Det gir en påminner om at sabotasje fremdeles står på agendaen, og at sikkerheten åpenbart ikke er god nok. Det er fullt mulig å sabotere gassledninger med undervannsfartøy.



GASSANALYTIKER: Ole Hvalbye i SEB. Foto: Ole Thomas Halvorsen

Krigen i Ukraina pågår for fullt og vi går nå inn i en kaldere sesong med høyere etterspørsel av energi.

I tillegg bærer markedet preg av usikkerhet som følge av krigene i Israel og Ukraina.

Disse faktorene gjør at Hvalbye stusser ekstra over timingen.

– Vi har hatt lave gasspriser i ganske lang tid nå. Ting har begynt å stabilisere seg litt, og så skjer dette. Hvis vi bare ser på timing, er det mye som tyder på at dette kan være en sabotasje.



Det norske forskningsinstituttet Norsar bekrefter til TV 2 at de har registrert en svak rystelse i bakken ved gassrørledningen i Østersjøen natt til 8. oktober.

Foreløpig er funnene for små til å konkludere hva disse rystelsene skyldes, men Norsar opplyser at de nå skal nå lete videre etter flere signaler.

Også Nato er klare til å bistå i etterforskningen.

Et hopp i spotprisen

Det er Finland og Estland som vil merke den umiddelbare prisøkningen som følge av lekkasjen, ifølge Hvalbye.

Men det er ingen tvil om at lekkasjen også vil påvirke gassprisene i Europa

STENGT: Gassledningen Balticconnector (markert i gult) har bare vært i bruk et par år, men er nå stengt etter et hull på ledningen. Foto: Global Energy Monitor

– De europeiske prisene har bare i dag beveget seg med 16,3 prosent. Dette er ganske heftige bevegelser, og skyldes i stor grad denne gasslekkasjen, sier Hvalbye.



– Selv om lekkasjen er den fremste faktoren til dette hoppet i spotprisen, er det er bakteppe med flere faktorer som gjør markedet usikkert, blant annet at vi nå går inn i vintermånedene med større etterspørsel samt krigene i Israel og Ukraina.

– Kan ta måneder

Ledningen Balticonecctor går fra Ingå i Finland til Paldiski i Estland, og har vært i drift siden starten av 2020.

Ifølge YLE er det et hull på ledningen, noe som gjør at den nå er ute av drift. Å gjenopprette driften i gassledningen kan ta mange måneder, forteller Hvalbye.

– Er dette en skade på en del av rørledningen som ligger offshore så snakker man måneder og kanskje til og med et halvt år.



– En sånn reparasjon er ikke gjort på en dag, sier Hvalbye.

– Må smøre oss med tålmodighet

Jakub M. Godzimirski, forsker i NUPI, sier at de direkte konsekvensene av den nye gasslekkasjen i Østersjøen ikke er veldig dramatiske.

– Usikkerheten som skapes i markedet derimot, det kommer vi til å merke fremover. Men det handler om det totale bildet, og ikke bare denne gasslekkasjen i seg selv, sier han.

FORSKER: Jakub M. Godzimirski jobber med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk i NUPI, med særlig vekt på energiressursers rolle i russisk strategi. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Godzimirski sier vi må smøre oss med tålmodighet og vente på konklusjonen i etterforskningen før vi kan konkludere med at dette er en sabotasje.

– Finske myndigheter peker på at ekstern aktivitet har skyld i lekkasjen. Det er ikke synonymt med en sabotasje.



– Men det er ingen tvil om, uansett årsak, at dette er med på å forsterke den negative trenden i markedet, sier han.