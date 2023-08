– Vi vet jo at det er noe som prates mye om under russetiden, og det er mange som pleier å ta vaksine rett før det, men jeg tror ikke det var mange som tenkte på det såpass tidlig, sier Andrea Sølvestad (18) til TV 2.

Hun er én av om lag 500 videregåendeelever som dro på russetur til den greske ferieøya Ios i sommer, noe som har blitt en slags tradisjon for russegruppene i Bærum og Oslo.

Tirsdag ble det kjent at en 18-åring fra Bærum døde av en alvorlig form for hjernehinnebetennelse etter å ha vært på russeturen.

– Det kom som et sjokk. Det er veldig skummelt og tragisk, sier Andrea Sølvestad.

– Kjenner flere som kjente ham

Hun går på Blindern skole i Oslo, og kjente ikke gutten som døde personlig.



– Men det føles nært nok, og skummelt når man har vært der sammen. Jeg kjenner flere andre som kjente ham, sier Sølvestad.

Det er mange av turdeltakerne som nå er redde for at de kan ha blitt smittet, ifølge 18-åringen. Hun var selv innom helsestasjonen for å sjekke seg tirsdag, uten å få påvist smitte.

– Det er ikke så mye stemning for å møtes og å feste nå. Dette skjedde litt fordi det ble for mye festing, sier Sølvestad.

To påviste tilfeller

Under en pressekonferanse tirsdag opplyste Rikshospitalet at de mener det er sannsynlig at 18-åringen var blitt smittet av den sjeldne bakterien meningokokk B i løpet av turen til Hellas.

Intensivlege Andreas Barrat-Due betegnet sykdomsforløpet som «hyperakutt» – altså at det gikk kort tid fra 18-åringen viste symptomer frem til han døde.

Onsdag bekrefter smittevernoverlege i Bærum kommune, Bjørg T. Dysthe, at de har oppdaget ett nytt tilfelle av meningokokk B hos en annen ungdom som var med på russeturen.

De anser likevel ikke smittetilfellet som en del av det samme utbruddet.

– Det ble påvist samme bakterie, men ikke invaderende sykdom som for eksempel hjernehinnebetennelse, sier Dysthe til TV 2.

IKKE BEKYMRET FOR UTBRUDD: Smittevernoverlege i Bærum kommune, Bjørg T. Dysthe. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Utover at det endte tragisk for den ene ungdommen som døde, er ikke smittevernoverlegen bekymret for et utbrudd, slik situasjonen er nå:

– Vi vet at en god del ungdom som reiser til utlandet vil få bærerskap av bakterier som meningokokk B, men det betyr ikke at man blir syk. De aller fleste blir ikke syke selv om de er smittet, sier hun.

– Hva er rådet ditt til ungdommene og russen?

– Å være der for hverandre, og å tenke på de generelle smitterådene som vi gir til ungdom. Unngå å dele flasker, pass på hvem du kysser, og pass på hverandre under festning, svarer Dysthe.

Symptomer på hjernehinnebetennelse: Høy feber og åpenbart syk

Apati, reagerer ikke på omgivelsene

Stiv nakke - den syke klarer ikke å få haken ned på brystet

Hodepine

Nedsatt matlyst, kvalme, brekninger

Reagerer på sterkt lys

Får ikke øyekontakt

Kramper

Eventuelt utslett (Kilde: NHI)

Tilbys gratis vaksine

Det finnes flere varianter av meningokokk-bakterien. De mest vanlige er A-, C-, W- og Y-varianten.

– Vi har ikke sett meningokokk type B sykdom i ungdomsgruppen siden 2014, så det er veldig sjeldent, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Sara Sofie Viksmoen Watle.

Nå rådes alle russ som var med på turen til å vaksinere seg mot meningokokk B – som blir tilbudt både russen og nærkontaktene deres gratis.

– Smittsom hjernehinnebetennelse er alltid veldig alvorlig. Det er høy dødelighet og mange får varige skader, sier Watle, men understreker også at de aller fleste ikke blir alvorlig syke.



Overlege ved Folkehelseinstituttet, Sara Sofie Viksmoen Watle. Foto: Goran Jorganovich

Bærum kommune har åpnet en egen hjelpetelefon for spørsmål knyttet til hjernehinnebetennelse etter dødsfallet.

– Det har vært et høyt, men håndterbart trykk med de som har vært på Ios. Det var rundt 220 innom på tirsdag og 60 på mandag. Det kommer flere fortløpende, sier Grete Syrdal som er direktør for helse velferd i Bærum kommune.

Til sammen har nå cirka 400 ungdommer vært på legevakten i Asker og Bærum samt Oslo, ifølge NTB.