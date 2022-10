SKUFFET: Partileder Audun Lysbakken (SV) mener regjeringen ikke går langt nok i budsjettet for 2023. Foto: Ditlev Eidsmo/ TV 2

Budsjettpartner SV er lite fornøyd med klimaprofilen i statsbudsjettet. Nå er partileder Audun Lysbakken forberedt på tøffe forhandlinger.

– Det er ingen tvil om at klima, miljø og tap av natur kommer til å bli sentrale og vanskelige tema tror jeg, i forhandlingene vi går inn i.

Han mener regjeringen må innse at den ikke er i nærheten av å nå sine egne klimamål.

– Norge er ikke i rute til å nå klimamålene. Det er veldig skuffende at regjeringen ikke gjør mer for å kutte utslippene, vi frykter at avgiftsendringene faktisk kan øke dem.

– Gledelig

Lysbakken mener derimot regjeringen er på rett kurs når det gjelder skattepolitikken.

– Det er gledelig at det endelig legges fram et budsjett med mer rettferdig fordeling som mål, men det er ikke kraftig nok omfordeling.

Han mener de rike må gi mer.

– Mer av regningen for krisen må sendes til dem som har mest. SV vil styrke økonomien til folk som sliter med økende priser. Vi trenger gode fordelingstiltak som gratis SFO for flere, billigere tannhelse og økt minstepensjon, studiestøtte og barnetrygd, sier Lysbakken.

Når ikke bistandsmål

Han sier det er et paradoks at regjeringen ikke finner rom til å øke bistandsbudsjettet i den tiden verden nå står i.

– Det er jo også litt rart at vi har budsjettregler som gjør at vi oppfører oss som om økt bistand i fattige land vil skape økt inflasjon i Norge. En sånn sammenheng er det jo ikke.

– Der må vi ha en diskusjon med regjeringen om hvordan de tenker rundt dette. Det blir ikke økt inflasjonspress i Norge av å øke bistand.