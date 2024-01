– Veldig romantisk historie

– Høyre, venstre, høyre, venstre – mest venstre! instruer Vestre taktfast med glimt i øyet til kjæresten.

Samboer Viktoria Millentrup (32) tar et dobbelttak og glir sakte framover i de nypreparerte løypene på Linderudkollen i Oslo. Det er tredje gang hun har ski på beina.

– Det er veldig gøy! sier Millentrup entusiastisk, og forteller at hun kommer fra et område i Tyskland der det er flatt.

Hun jobber seg opp fra arenaen på Linderudkollen til broen over innkomstløypa.

GØY: Arkitekten Viktoria Millentrup spøker med at samboer Jan Christian Vestre (37) er sånn passe god som skilærer, og sier det viktigste er å ha det gøy sammen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Her er det fiskebein, det har du lært deg. Du må huske på vinkelen på beina. Jo brattere det er, jo mer vinkel, sier Vestre pedagogisk.

På toppen snur de, og Millentrup skal snart sette utfor bakke for første gang.

– Stavene bakover! Det går bra, jeg holder deg, lover Vestre, men det skal vise seg å være lettere sagt enn gjort.



– Å nei, å-nei-å-nei! kommenterer den nyfrelste skiløperen.



La merke til én ting

Vestre kjører et tøft løp som politiker med et fullpakket program fra tidlig morgen og ofte til sent på kveld.

– Det er veldig gøy, og veldig intenst. Jeg er utrolig privilegert, og tenker på det hver dag jeg står opp hvor heldig jeg er. Så er dette noe man gjør i en periode i livet, og derfor er jeg så opptatt av å få gjennomført mest mulig konkrete resultater den tiden jeg har denne jobben, sier næringsministeren.



Han gir oss en «skryteliste» på 14 punkter over fjorårets resultater og det næringslivet oppnådde i en rasende fart.

Næringsministerens egen «skryteliste» for 2023 Aldri registrert høyere investeringer Aldri eksportert mer fra fastlands-Norge enn nå Etableres 6000 nye bedrifter hver måned Færre konkurser nå enn før pandemien 130.000 flere har kommet i jobb på to år, nesten alle i privat sektor Eierskapspolitikken Det grønne industriløftet, som er det mest ambisiøse industrialiseringsprogrammet i Norge på mange tiår Havvindsatsingen Vi reformerer eksportarbeidet Vi forenkler hele virkemiddelapparatet, innovasjon Norge og alle disse ulike aktørene: Det skal være èn vei inn Vi er i gang med et storstilt prosjekt som skal spare norske bedrifter for 11 milliarder i byråkrati og skjemavelde fram til 2025 Vi digitaliserer Inngår industripartnerskap med EU, Tyskland, Frankrike og Japan Inngår nye handelsavtaler

Tempoet var også noe av det første Millentrup la merke til da han hentet henne på Gardermoen før grensene ble koronastengt.

FORELSKET: Jan Christian Vestre var daglig leder i Vestre AS da han hentet inn arkitekt Viktoria Millentrup som prosjektleder for satsingen på møbelfabrikken The Plus på Magnor. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Det utviklet seg til kjærlighet etter koronaen.

– Det er en veldig romantisk historie, sier hun.



– Jeg husker veldig godt jeg hentet deg første gang på Gardermoen og kjørte deg til Eidskog. Jeg tror jeg pratet som en foss hele tiden, og tenkte «hmm», sier Vestre.



Hun er arkitekt, og var hyret inn fra det danske selskapet BIG, som prosjektleder for Vestres nye møbelfabrikk The Plus på Magnor i Eidskog kommune.

– Ja, ja, han snakket veldig mye. Og du hadde ikke en ring, ler hun henvendt til kjæresten.

De flørter og ler, og Millentrup lar det henge i luften at hun kanskje venter seg en ring en dag etter å ha flyttet til Norge for kjærlighetens skyld.

Trist med avganger

Vestre har som næringsminister og Aps nestleder mye reising og møter i inn- og utland.

– Det er det som er gøy i politikken, å treffe folk og ha mange prosjekter hele tiden. At vi sitter i regjering, får til ting og politikken blir gjennomført, gjør hverdagen bedre for både folk og bedrifter, sier han.



Men helgene skjermer han så langt det er mulig.

– Det er veldig deilig å være ute i marka, treffe andre folk og koble av.



– Vi skal gå på ski hver helg framover, sier Millentrup.

– Hver helg! svarer han.

Men det spørs, for Aps nestleder opplyser at han skal besøke alle fylkeslagene i Arbeiderpartiet innen mars for å lage den nye strategien som skal bidra til valgseier i 2025.

IMPONERT: Jan Christian Vestre er imponert over hvor raskt samboeren Viktoria Millentrup har lært seg å gå på ski. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Møtet med Vestre og samboeren i skisporet landet tilfeldigvis på samme dag og tidspunkt som sjefen statsminister Jonas Gahr Støre holdt pressekonferanse om avgangen til Sandra Borch.

Vestre synes det er leit at regjeringsmedlemmer forsvinner ut.

– Det er trist, fordi vi er jo ikke bare kollegaer i regjeringen som jobber veldig tett sammen – ofte føles det som døgnet rundt – men vi blir jo også veldig nære hverandre. Sandra har vært og er en fantastisk kollega, hardtarbeidende, flink og alltid i godt humør.

– Det blir et veldig tillitsfullt samarbeid, og også et nært vennskap, så jeg må jo si at de avgangene har hatt gjør meg like lei meg hver eneste gang. Jeg synes det er veldig trist, samtidig så har det jo vært riktige avganger.

Vil ha Ap på 30 prosent

Kombinasjonen av at det blir rokket ved sterke Ap-politikere, et historisk dårlig valgresultat, store problematiske saker og svake meningsmålinger kan gå på selvtilliten løs i regjering, innrømmer Vestre.

Men Vestre gløder ikke bare for kjæresten Millentrup, men har tross motgangen beholdt et glødende engasjement for Ap.

– Det gjør så klart noe med oss, men så kan du møte det på to måter. Vi kan jo enten deppe og henge med hodet og legge oss ned og si at dette får vi ikke til, eller så kan du vekke den politiske gnisten i oss, engasjementet og gløden til å få til noe bedre. Jeg føler at regjeringslaget har nettopp den inspirasjonen som trengs i et nytt år for å løfte partiet.

– Nå skal vi pinadø levere varene og gjøre folk stolte, og oss selv stolte og legge grunnlaget for å vinne valget neste gang, sier han.

Vestre mener Ap hører hjemme på 30-tallet, og ikke på 20-tallet, som i dag.



ALLE SKAL MED: Det var stor utfart til Linderudkollen da næringsminister Jan Christian og Viktoria Millentrup var der. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi skal være store nok til å være den definerende kraften i norsk politikk. Det ligger liksom litt i DNAet vårt og ryggraden vår, og det er derfor vi driver med politikk, og det opplever jeg nå at partiet er veldig innstilt på, at vi samles, og at vi nå ser fremover og er opptatt av hvordan vi skal løfte oss, og ikke ser oss så mye tilbake.



FIREBOYS: Vennene Jens Hagen Våge og Truls Svare Lorentzen leverer ved til naboene på Kjelsås og Grefsen og ba om selfie med Jan Christian Vestre Foto: Ingvild Gjersjoe

– Så Ap skal ligge på 30-tallet?

– Ja, det mener jeg absolutt. Da er Arbeiderpartiet en ledende politisk kraft i Norge. For mer fellesskap og mindre forskjeller, for at alle har like muligheter, og for at vi også styrer Norge trygt og får gjennomført de reformene som er nødvendige for at Norge også skal være bra for de som kommer etter oss.

– Men hvordan skal Ap styrke tilliten og øke oppslutningen?



– Ja, for det første, så er jo ikke det noe vi kan vedta. Vi må gjøre oss fortjent til oppslutning og velgernes tillit hver eneste dag. Jeg tror det handler om å være mer til stede i folks hverdag, være mer opptatt av de sakene som angår folk i dagliglivet og snakke et klart språk som folk forstår.

Tryner i løypa

Millentrup gir uttrykk for at det er overraskende mye personfokus i norsk politikk i forhold til tysk.

Vestre sier han har tenkt igjennom om han kan ha gjort feil han ikke vet om.

– Ja, det er jo noe alle politikere tenker gjennom, og det gjorde jeg også i samtalene da jeg takket ja til å bli statsråd. Så kan man jo ikke gardere seg mot alt, fordi alle har et levd liv, og alle har erfart og gjort ting. Men jeg føler meg ganske trygg på at det ikke det er noe gærent i bagasjen.

FART: Viktoria Millentrup på ski nedover bakke for første gang. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ute i sporet setter Vestre ned bakken i sakte fart. Han formaner at kjæresten må holde seg i løypa.

Et barn endrer kuren, og vipps så ligger de strødd alle tre.

Vestre forsikrer seg om at guttungen ikke slo seg, og gutten sprinter videre opp bakken, mens Vestre hjelper Viktoria på beina igjen og børster av henne snøen.

FALL HØRER MED: Jan Christian Vestre kan fastslå at alt gikk bra etter et fall. Det må til for å bli god, sier han. Foto: IGJ

– Gikk det bra? Du må falle litt og kjenne det litt på rumpa for å bli god! erklærer han.



Nede på flata konkluderer han:

– Vi får ta ut tryningen her, og så får vi holde oss på beina i regjering. Det er vel et godt tips til alle, tror jeg.

Ikke Ap-medlem



Vaflene med jordbær smaker tydeligvis i den lune sportsstuen, der peisen knitrer og store og små med røde kinn og for mye ulltøy kommer og går.

Millentrup jobber fortsatt for BIG arkitekter, og hun har opprettet sitt eget foretak.

VAFLER: Jan Christian Vestre og Viktoria Millentrup koser seg med vafler på Linderudkollen sportsstue. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Begge er opptatt av klimapolitikk, sier Vestre, og viser til at de møttes i forbindelse med byggingen av The Plus, som er sertifisert som verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk.

– Engasjementet for klima og natur deler vi veldig, så du pusher meg hele tiden i grønn retning, sier han.

Millentrup har ikke meldt seg inn i samboerens parti.



– Nei, jeg må vente litt, og se om jeg liker Arbeiderpartiet, sier hun og klemmer litt ertende på ham.



– Ja, ja, vi har jo litt utfordringer om dagen, så må jo gjøre noe med å få flere velgere da, kommenterer han, like blid.

Han roser henne for påminnelser om at han må snakke sånn at folk forstår.

– Det kan bli mye «fancy» ord og mange enkeltsaker og sånn, og så sier du at jeg må snakke sånn at folk skjønner hva vi holder på med, så der gir du meg bra råd.



Grønnsaker og biler

De lager mat og har mange prosjekter sammen hjemme, forteller Millentrup.



– Viktoria kommer fra landet i Tyskland, så hun er vant til å dyrke mer av det man trenger selv, så jeg har lært meg å lage syltetøy fra bær, og dyrke forskjellige urter og grønnsaker.

TEAM: Jan Christian Vestre og samboer Viktoria Millentrup sier de har mange prosjekter sammen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Begge er interessert i biler og ser på bilprogrammer sammen, sier Vestre, men der nøler Millentrup.



– Bitte litt.

– Jeg tror hun er litt bilinteressert, og later kanskje som litt.

Helt sikkert er det at hun er veldig glad i hjembyen til Vestre, Haugesund.

– Da smeltet hjertet mitt, ikke sant? sier han.

– Ja, jeg elsker Norge og Vestlandet og nordmenn er veldig koselige, bekrefter hun.

Stortingspolitiker

Vestre vil ikke svare på om han sikter seg inn på sikker plass på stortingsvalgslisten til Oslo Ap i 2025.

– Er det ikke naturlig for en nestleder å gå inn fullt og helt inn, og stille seg til disposisjon for å bli valgt inn til Stortinget?

– Vi får se når nominasjonsprosessen kommer i gang. Det er partidemokratiet som skal avgjøre hvem som skal være våre fremste tillitsvalgte i alle fylkene.

STORTINGET: Aps nestleder Jan Christian Vestre kan ende på Stortinget i 2025. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Men er det en mulighet for deg å si nei?



– Jeg har ikke tenkt på det ennå, men jeg elsker å jobbe med politikk og synes det er fantastisk spennende oppgaver jeg jobber med. Det at vi nå har litt dårlige målinger, det bare inspirere meg og motiverer meg, for jeg er hundre prosent sikker på at dette kan bli snu med riktig medisin. Det er det jeg er opptatt av nå, så får vi se når det nærmer seg nominasjonen.

Litt om politikk og kjærlighet

Millentrup svarer på norsk under hele intervjuet. Hun har gått på norskkurs to ganger i uken i to måneder.

– Ja, og du er veldig flink til å gjøre leksene dine, og av og til så hjelper jeg litt til, skyter Vestre inn.

LEKSEHJELP: Næringsminister Jan Christian Vestre lærer samboer Viktoria Millentrup nye norsk ord hver dag. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han forteller at samboeren ga han en tavle i julegave for å lære seg flere norske ord.

– Hver morgen skriver jeg et nytt norsk ord på tavla, og du skriver et tysk og engelsk ord når jeg er kommet hjem. Så lærer jeg meg litt tysk, og du norsk, og så er det nytt ord dagen derpå.

– Da er det litt jobb-ting, litt politikk og så er det litt om kjærlighet og litt om livet og litt om Norge, og sånn går dagene.



Orden på økonomien

Næringsministeren sier det blir veldig viktig å fortsette og holde orden på økonomien, holde ledigheten lav og sysselsettingen høy.

– Det har vi klart ganske godt. Så skal vi støtte de bedriftene som nå opplever at det er vanskelig.

VINTERLAND: Jan Christian Vestre og Viktoria Millentrup var heldig med vær og føre på skituren. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi skal også legge til rette for at næringslivet får omstilt seg. Vi må huske at etterspørselen etter olje og gass i verden kommer til å gå ned. Da er det viktig at vi har både eksisterende og nye næringer i Norge som er konkurransedyktige og som skal skape trygge arbeidsplasser i hjemme. Og så skal vi forenkle for næringslivet og bedriften og gjøre det enklere for dem i hverdagen. Så det er masse konkrete prosjekter i næringspolitikken.

OMFAVNELSE: En klem blir det alltids tid til når Jan Christian Vestre lærer bort skiteknikk til sin tyske samboer Viktoria Millentrup. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Tror du alt vil ordne seg for Arbeiderpartiet bare renta og prisene går ned?

– Det er ikke noe automatikk i det, men at Arbeiderpartiet har reist seg før og kommet sterkt tilbake, det er det veldig mange eksempler på. Sånn er det i politikken det har mange partier erfart. Jeg er veldig optimistisk og vi har en plan.



Det gjelder å jobbe beinhardt framover, fastslår han. Og da er det desto bedre med tid sammen i skiløypa.

– Da prøver vi litt til, sier Vestre, og de glir av gårde mot et idyllisk vann, omkranset av snøhvite vintertrær.