Vekter alvorlig skadd etter voldshendelse

VOLDSHENDELSE: Flere ambulanser var på stedet etter at fem personer ble skadd i Torggata. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Fem personer er skadd etter en voldshendelse i Torggata lørdag kveld. Én mann er pågrepet og siktet for grov kroppsskade.

Fem personer er skadd etter at en 20 år gammel mann skal ha brukt machete under en slåsskamp i Torggata i Oslo sentrum.

Vedkommende er pågrepet og siktet for grov kroppsskade mot fire personer, sier jourhavende jurist Aase Schartum-Hansen til TV 2.

– Han er noe kjent fra politiet tidligere, men for mindre alvorlige forhold, sier hun.



Siktede har fått oppnevnt forsvarer Kai Roger Vaag. Han vil bli avhørt søndag.

Tre av de fornærmede har moderate skader, mens én person betegnes som alvorlig skadd.

– Det er tre vektere og en gjest ved utestedet som er fornærmet, sier Schartum-Hansen.

Brukte machete

Politiet ser alvorlig på hendelsen, men understreker at Oslo by skal være trygg. Det sier politiets innsatsleder Magnus Strande til TV 2.

Det er heller ingen noen indikasjon på at voldshendelsen har tilknytning til Pride-feiringen i hovedstaden.

UAVKLART: Politiets innsatsleder Magnus Strande orienterer om saken. Han kaller saken alvorlig, men mener byen er trygg. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Vi har fått inn mange vitneopplysninger på stedet og er trygge på at gjerningsmannen handlet alene, sier Strande.

Én vekter betegnes som alvorlig skadd. Vedkommende grep inn da det oppsto et slagsmål på stedet.



– Vi fikk en melding om en hendelse med bruk av machete. Det var aktiv slåssing på stedet. En mann ble holdt nede av flere. Machete er blitt aktivt brukt, sier Strande.



Vekteren som grep inn skal ha pådratt seg en skade i overkropp. TV 2s reporter på stedet rapporterte om blod på bakken.

RYKKET UT: Flere nødetater rykket ut til Torggata etter voldshendelsen. Foto: TV 2.

– Handlet om adgang til utested

Innsatslederen forteller legger til at slagsmålet skal ha handlet om adgang til et utested i området.

– Det ser ut til at det være slåssing som har oppstått i forbindelse at det er noen som skulle inn på et utested, men som da ikke ble ønsket velkommen. Så det ble trukket en machete og den skal være aktivt brukt, sier innsatsleder Strande.

Alle de skadde er sendt til legevakt etter hendelsen.

– Det er en alvorlig situasjon når vi har personer som har med seg machete ut for å ha det gøy på byen. Det er en feil tilnærming å ha i Oslo. Det skal vi ikke ha noe av, sier Strande.



– Det skal være veldig trygt i Oslo sentrum i dag. Det er mye ressurser ute og sikkerheten er opprettholdt for at alle skal ha det trygt og godt, legger han til.