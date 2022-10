Veilederen til spionmistenkt russer: – Stort sjokk

Mandag ble en brasiliansk statsborger pågrepet på vei til jobb på universitetet i Tromsø.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mistenker at han egentlig er russisk og er i Norge med falsk identitet.

– Det er et stort sjokk, sier Gunhild Hoogensen Gjørv til TV 2.

Hun er leder for forskningsgruppen «The Grey Zone» ved UiT, hvor den spionmistenkte mannen jobbet som frivillig gjesteforsker.

Mastergrad fra Canada

Gruppen med Gjørv i spissen forsker på hybride trusler i Norge.

– Vi forsker hvordan disse utløses og hvordan truslene kommer fram i våres hverdag. Da ser vi på hva vi bør være obs på og hvilke tiltak som må gjøres. Derfor er det interessant at vi nettopp har blitt utsatt for en slik trussel, sier hun til TV 2.

PST mener mannen som er internert er en såkalt «illegalist», altså en person som har bygd seg opp en identitet som vanlig borger mens han i det stille jobber for utenlandsk etterretning.

– Vedkommende tok kontakt med oss i fjor da han ønsket å komme til Tromsø som gjestestudent i en forskerrolle. Han hadde da nettopp gjort ferdig en mastergrad i Canada, der han forsket på sikkerhet i Nordområdene, forklarer Gjørv.

Hun hevder at han ønsket henne som veileder.

– Det er viktig å påpeke at han aldri søkte jobb eller en lønnet stilling. Han sendte CV som alle andre for å bli tatt inn som gjesteforsker.

Sikkerhetsforskeren forklarer at det er vanlig praksis hos UiT at de snakker med referanser før de tar inn praktikanter.

– Kollegene han jobbet med i Canada kjente jeg personlig. Tilbakemeldingene var at vedkommende var flott, flink i det han gjorde, og at jeg måtte jobbe med han.

Ikke lønnet ansatt

Gjørv sier at den spionmistenkte var en svært privat person, som ikke delte så mye.

– Han var veldig snill og hyggelig, og var flink til å bygge tillitt. Stort sett jobbet han med meg, og noen doktorgradsstipendiater.

Selv om han var gjesteforsker, var han aldri formelt ansatt hos UiT.

– Han fikk ikke lønn fra oss, og hadde egne penger for å forsørge seg.

Hun legger til:

– Personen hadde ingen offisiell rolle i prosjektene vi jobbet med. Informasjon som han kan ha fått tak i er ikke gradert og alt er offentlig og lett tilgjengelig for alle, sier Gjørv.

Likevel kan den mistenkte ha fått god innsikt i norske sårbarheter,

– Det kan hende at han fikk et overordnet innblikk som kanskje arbeidsgiveren hans finner interessant, som kan brukes eller misbrukes. Hva det er vet vi ikke, sier hun.

FORSKER: Jo Jakobsen, NTNU-forsker, sier spionasje ikke trenger å være problematisk. – Spionasje trenger ikke være problematisk. Spionasje er ganske vanlig aktivitet og fører ofte ikke til noen ting. Foto: Frank Lervik / TV 2

NTNU-professor mener universitetene er naive med tanke på spiontrusselen i landet.

– De må operere på en annen måte i en situasjon hvor Norge har åpenbare bekymringer angående enkeltland og forskere, sier Jo Jakobsen, som har internasjonal sikkerhet og geopolitisk risiko som sitt spesialfelt.

Likevel mener Jakobsen at det er ikke universitetets oppgave å drive med sikkerhetstjeneste.

– De er nok nødt til å forholde seg mer bevisst til hva norske sikkerhetsmyndigheter anbefaler.

Det kan for eksempel dreie seg om bakgrunnssjekk av forskere, og spesifikke tiltak for fagfelt som er spesielt interessante for etterretningstjenester i andre land, påpeker han.

Forberedt på lignende trussel

Gjørv sier at hun ikke hadde noen mistanker om at han kunne mulig være en spion.

– Han hadde brasiliansk statsborgerskap. Vi snakket med flere referanser. Han hadde et eget løp med UDI, som jeg stoler på. Det er ikke min jobb å granske og være kritisk til alle utenlandske studenter som tar kontakt med meg. Og vi skal heller ikke mistenke alle utenlandske studenter. Det er ugunstig, sier hun til TV 2.

Forsvarsadvokaten til den siktede sier mannen stiller seg uforstående til anklagene.

Etter at nyheten ble kjent har de øvrige ansatte ved forskerteamet blitt sjokkerte.

– I morgen skal vi diskutere i gruppen vår hva vi skal gjøre videre. Vi skal fortsette å forske på samme type saker.

I tillegg sier hun at nordområdene kommer til å bli utsatt for lignende i større grad.

– Vi må venne oss til dette, uten at vi mistenker alle, avslutter Gjørv.