Vegvesenet med flere tiltak: – Vi har gjort feil

Statens vegvesen erkjenner feil etter at Tretten bru kollapset i 2022. De gjør nå flere tiltak for å forsikre seg om at lignende hendelser ikke skjer igjen.

– Vi har gjort feil. Det skal ikke skje igjen, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding fredag.

Konsulentselskapet PwC la samme dag fram en rapport Vegvesenet hadde bestilt om brukollapsen 15. august 2022.

– Jeg tar ansvar for det som har skjedd. Men enda viktigere er det at jeg tar ansvar for dagens situasjon og hvordan vi ruster oss for fremtida. Vi iverksetter nå en omfattende tiltakspakke for å følge opp de feil og mangler som har kommet fram. Oppfølgingen har høyeste prioritet, sier Hovland.

TAR ANSVAR: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland mottok rapporten fredag. Hun erkjenner feil. Foto: Terje Bendiksby

Brukte gamle regler

PwC-rapporten peker på en rekke feil i forbindelse med Vegvesenets håndtering av brua. I prosjekteringsarbeidet før brua ble bygd, ble regelverket for bærende konstruksjoner endret. Norske standarder ble byttet ut med felleseuropeiske. Da lagde Vegvesenet sine egne overgangsregler som skulle gjelde ved ulike omstendigheter, ifølge rapporten.

– Vegdirektoratet hadde ikke myndighet til å gi slike overgangsregler. Det kan også fremstå som at overgangsreglene ikke var i tråd med hva regelverket selv la opp til når det gjelder ikrafttredelsesdatoer. Det er vår oppfatning at prosjektet hadde all grunn til å «stanse opp», heter det i rapporten.

Hadde man bygget brua etter det nye regelverket, ville hendelsen ikke resultert i umiddelbar kollaps i hele konstruksjonen, ifølge rapporten.

Flere tiltak

Vegvesenet gjør en rekke tiltak i tråd med funnene i PwC-rapporten, blant annet en gjennomgang av organisering, roller, ansvar og regelverk når det gjelder kontroll og godkjenning av bruer.

De vil også gjennomføre en kompetanseheving når det gjelder forvaltning og vedlikehold av trebruer.

Vegvesenet tok en full gjennomgang av 14 bruer som ble stengt i etterkant av brokollapsen. Dette inspeksjonsarbeidet viste at strukturer, systemer og kompetansen er bedre i Vegvesenet i dag, ifølge rapporten.

I ELVA: Brua over Gudbrandsdalslågen kollapset tidlig om morgenen 15. august. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Ingen ble skadet

Det var tidlig om morgenen mandag 15. august 2022 at brua plutselig kollapset over elva Gudbrandsdalslågen.

En lastebil og en personbil kjørte over brua da kollapsen skjedde, men ingen av sjåførene kom fysisk til skade.

Havarikommisjonen har også gransket hendelsen. I en rapport pekte de på at brua trolig kollapset som følge av utmatting, altså at den hadde vært utsatt for svekkelse over tid.