Vegvesenet fikk 23 varsler mot tiltalt trafikklærer

PRØVDE: Odd Nasvik er tidligere seksjonsleder i tilsynsavdelingen i Statens vegvesen. De ga både advarsel og inndro tillatelsen til kjøreskolelæreren som nå er tiltalt for seksuell handling og seksuelt krenkende adferd mot flere kvinnelige elever.

– Vi fikk såpass mange klager at vi valgte å gi trafikklæreren en advarsel allerede i 2012 for å prøve å sette en stopper for oppførselen hans, forklarte pensjonert seksjonsleder Odd Nasvik i tilsynsavdelingen i Statens vegvesen i Møre og Romsdal tingrett.



Men det fortsatte å strømme inn klager mot kjøreskolelæreren som nå står tiltalt for seksuell handling samt utvist seksuell krenkende atferd mot flere kvinnelige elever.

Ifølge NRK mottok Statens vegvesen og politiet 35 klagesaker i løpet av en periode på 15 år. 23 klagesaker bare til Statens vegvesen gjorde at Nesvik allerede i 2014 gikk til det skritt å anmelde kjøreskolelæreren til politiet.

– Dessverre ble politianmeldelsen henlagt. Politiet burde kanskje ha gjort mer den gangen for å få stanset kjøreskolelæreren, sier Nasvik til TV 2 etter sin forklaring i Møre og Romsdal tingrett.



Mistet tillatelsen

Ifølge Nesvik fikk også sunnmørsmannen ved flere anledninger inndratt trafikklærergodkjenningen.



– Vi prøvde å stanse aktiviteten for lenge siden. Jeg synes det er bra saken kommer opp nå. Det er virkelig synd på jentene som har opplevd dette i en kjøreskolesituasjon, sier Nasvik.



I tingretten i Ålesund nektet kjøreskolelæreren straffskyld på samtlige poster.



– Dette er oppspinn. Det har ikke skjedd, hevdet tiltalte i sin forklaring.

Ber om betinget fengsel

Aktor har lagt ned påstand om at mannen i slutten av 50-årene må dømmes til 45 dagers betinget fengsel.



PARTER: Politiadvokat Magne Baltzer Kvalvik (t. v.) er aktor i saken som går i Møre og Romsdal tingrett i Ålesund mens Oddvar Aarsæther er forsvarer.

– På grunn av 14 måneders liggetid hos politiet ber vi om at straffen i sin helhet gjøres betinget, forklarte aktor, politiadvokat Magne Baltzer Kvalvik.

– Jeg har ingen god forklaring på hvorfor sake har blitt liggende. Sånn er det bare av og til, sier Kvalvik til TV 2.

Påtalemyndigheten la ikke ned påstand om at tiltalte skal fradømmes retten til å drive med trafikkopplæring.

– Blir tiltalte dømt vil han få en vandelsanmerkning som i praksis gjør at han ikke være kjøreskolelærer, forklarte aktor.

– Min klient må frikjennes. Det er absolutt ikke hold i anklagene og min klient er et offer for rykter, mener forsvarer Oddvar Aarsæther.



Dom i saken faller tirsdag 5. september.