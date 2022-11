«Vegansk sylte» skaper reaksjoner: – Patetisk

Kan vegetarmat kalles for pølse, melk eller salami?

Debatten er på ingen måte ny. Men Norgesgruppens egne merkevare (EMV) «Folkets» har nå lansert «vegansk sylte», og det setter sinnet i kok – hos noen.

– Løp og kjøp! Dette blir nok en sikker vinner på norske frokostbord i romjula, skriver landbruksblogger Anders Nordstad i et innlegg på Facebook.

Den tidligere generalsekretæren i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er tydelig sarkastisk. I kommentarfeltet får han støtte av flere.

– Hva er poenget med å bry seg? svarer vegetarentusiasten Hanne-Lene Dahlgren.

Er det sylte?

EMV-produktet inneholder 26 ingredienser, ifølge Meny.

Blant ingrediensene det er mest av, finner vi vann, erteprotein og oliven-, solsikke-, raps- og kokosnøttolje. Og det mye omtalte fortykningsmiddelet karragenan, eller e407.

– Er det da å regne som sylte?

– Når det består av så mange forskjellige ingredienser så har det ingenting med sylte å gjøre, sier Nordstad til TV 2.

PRISVINNER: Anders Nordstad er en prisvinnende formidler av matvalg. Foto: Josephine Norstad Juul Møller

Han vil ikke kalle seg en matmoralist, men mener forbrukerne må stilles til å ta gode valg i butikken.

– Jeg synes jo det på sett og vis er å villede forbrukerne; dette gjør det vanskeligere for dem å velge.

Forstå produktet

Vegetarentusiasten Hanne-Lene Dahlgren kontrer og sier at navngivingen hjelper forbrukeren med å forstå bruksområde.

– Jeg mener at når det heter vegansk sylte så vet man hvordan man skal bruke produktet. Navngivning på produkter i dagligvare handler om å kommunisere smart om bruksområde. Det å kalle det noe det ligner på, gjør at man skjønner hvordan man bruker det.

VEGGIS: Hanne-Lene Dahlgren her med to stykk vegetarburger. Foto: Jil Yngland / NTB

Bare melk er melk

De to debattantene er helt uenig i om at denne debatten er viktig i det hele tatt.

Dahlgren mener syns det er helt tullete at en bryr seg om hvor vidt produkter som vegetarboller eller vegansk sylte kalles nettopp for det.

– Det er morsomt at en kan kalle det marsipanpølse. Hvordan skal folk forstå hva det er, om det ikke heter nesten det samme?

Det er Anders Nordstad mildt sagt uenig i.

– Melk er melk. Alt annet som ligner på melk og kalles for melk er problematisk, sier han.

Og utdyper:

– Velger man å bruke animalske navn på noe som ikke er det, gjør man det vanskelig for forbrukeren å ta gode valg; fordi folk i en travel hverdag leser ikke på pakka, og ser ikke hva slags melk der er.

Import-produkt

Nordstrand tar opp en problemstilling til. Han sier at det kun er vann i ingredienslisten til den veganske sylten som er norsk. Resten er importert, sier han.

– Jeg er jo litt opptatt av selvforsyningen av mat i landet vårt. I ingredienslista er det bare vannet som er norsk, og resten er importert fra utlandet, sier han, og slår fast:

– Dette produktet vitner at det er laget fordi det er bra for de som lager og selger det, ikke de som spiser det.

Norgesgruppen svarer

Direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, Bård Gultvedt sier dagligvaregiganten «ønsker å møte et behov, ikke villede».

– Det står tydelig på pakken at produktet er vegansk, så det skal være ganske liten fare for at noen her lar seg villede. Likevel, vi skal være ærlige om at dette er for oss et relativt nytt marked som vi prøver oss frem i, og vi avviser ikke kritikken uten videre, men tar den med oss når vi sammen med våre leverandører skal utvikle nye produkter.

Norgesgruppen har blitt forelagt spørsmål om hvorfor de benytter e407, også kjent som karragenan, i den veganske sylten.

– Vi bruker karragenan kun når vi ikke finner gode alternativer. Vi er bevisst problemstillingen, og ser nærmere på om det er mulig å erstatte det, svarer Gultvedt.